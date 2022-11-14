Росія випустила по Україні у жовтні 15 "Калібрів", - Повітряні сили

Російські військові відчувають певний дефіцит ракет. Тому у жовтні спостерігалося певне затишшя.

Про це повідомив під час брифінгу речник Повітряних Сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія протягом жовтня застосувала буквально до 15 "Калібрів". Очевидно військові мають дефіцит цих ракет, а саме, що не можна швидко їх виготовити й поставити на носії", - зазначив Ігнат.

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