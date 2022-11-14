Росія випустила по Україні у жовтні 15 "Калібрів", - Повітряні сили
Російські військові відчувають певний дефіцит ракет. Тому у жовтні спостерігалося певне затишшя.
Про це повідомив під час брифінгу речник Повітряних Сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія протягом жовтня застосувала буквально до 15 "Калібрів". Очевидно військові мають дефіцит цих ракет, а саме, що не можна швидко їх виготовити й поставити на носії", - зазначив Ігнат.
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Майже 100 млн.
Це в скільки вимираючих сіл можна було провести дороги, скільки будинків газифікувати, скільки теплих ватерклозетів побудувати замість холодних будок на городі...?
І це лише Калібри. А все інше?
За неофіційними даними війна обходиться путіну 500 млн. долл. на день.