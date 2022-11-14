Понад 25 млн євро нададуть Нідерланди на підтримку ЗСУ
Нідерланди оголосили про надання понад 25 млн євро для ЗСУ. Про це стало відомо у понеділок, 14 листопада.
Про це повідомили на спільній пресконференції Генсека НАТО Єнса Столтенберга та міністра закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра та міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Усього ми вносимо понад 25 млн євро на підтримку Збройних сил України", - йдеться у заяві.
Українські військові будуть забезпечені пайками, аптечками, машинами швидкої допомоги, бензовозами та засоби для боротьби з дронами.
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Ольга Мартынюк #458587
показати весь коментар14.11.2022 16:52 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Amber
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Saskia Jansen
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