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Новини Агресія Росії проти України
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Понад 25 млн євро нададуть Нідерланди на підтримку ЗСУ

нідерланди

Нідерланди оголосили про надання понад 25 млн євро для ЗСУ. Про це стало відомо у понеділок, 14 листопада.

Про це повідомили на спільній пресконференції Генсека НАТО Єнса Столтенберга та міністра закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра та міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Усього ми вносимо понад 25 млн євро на підтримку Збройних сил України", - йдеться у заяві.

Українські військові будуть забезпечені пайками, аптечками, машинами швидкої допомоги, бензовозами та засоби для боротьби з дронами.

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Автор: 

Нідерланди (1584) Столтенберг Єнс (1596) ЗСУ (7642)


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Дай Боже, щоб вони попали ЗСУ.
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14.11.2022 16:52 Відповісти
От і я про це думаю 😠
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14.11.2022 19:48 Відповісти
Марк Рутте, розумничко ти мій! У нас днями конгрес парти VVD, знає, що я підніму цю тему 😉
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14.11.2022 20:08 Відповісти
 
 