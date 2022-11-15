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МАГАТЕ перевірить безпеку чотирьох АЕС в Україні, - Гроссі

гроссі

Міжнародне агентство з атомної енергії в найближчі тижні направить місії з ядерної безпеки на 3 діючі атомні електростанції України, а також на Чорнобильську АЕС.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"На прохання України між урядом та МАГАТЕ було досягнуто домовленості про направлення груп експертів агентства з ядерної та фізичної ядерної безпеки на Південноукраїнську, Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції", сказав Гроссі.

Повідомляється, що МАГАТЕ також направить свою третю таку експертну місію до Чорнобиля.

На початковому етапі кожна місія триватиме близько тижня, сказав очільник МАГАТЕ, додавши, що за ними можуть слідувати інші, якщо це буде необхідно.

Читайте також: Ситуація на Запорізькій АЕС залишається "крихкою і небезпечною", - глава МАГАТЕ Гроссі

Автор: 

АЕС (1155) МАГАТЕ (721) Гроссі Рафаель (296)


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Топ коментарі
+3
может магате наконец-то стОит привезти с собой какую-то про и пво? безопасность тогда увеличится точно.
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15.11.2022 02:23
+1
Сподіваюсь, імітація бурхливої діяльності оплачується самім імітатором, а не нами
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15.11.2022 02:49
+1
Це все, кляузи Рашки.
Потрібно і нам підняти хай, що би на рашистські АЕС направили перевірки!
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15.11.2022 04:51
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может магате наконец-то стОит привезти с собой какую-то про и пво? безопасность тогда увеличится точно.
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15.11.2022 02:23 Відповісти
МАГАТЭ издевается?!

Оно «проверяет» (?!) Украину. Не Россию, не агрессора, а жертву!

Путин послал эту беспомощную организацию нах. И не хочет даже говорить.

Они утерлись и пошли...

А Украина не посылает. Так давайте ее « проверим». И вроде при деле...
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15.11.2022 05:06 Відповісти
воно може пива привезти і чіпси...
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15.11.2022 08:00 Відповісти
Знову кацапи брудною бімбою налякали...
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15.11.2022 02:38 Відповісти
На цей раз - брудною дупою.
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15.11.2022 09:57 Відповісти
Сподіваюсь, імітація бурхливої діяльності оплачується самім імітатором, а не нами
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15.11.2022 02:49 Відповісти
а ну як МАГАТЕ? - то точно діло буде...
ОБСЮ забули - ті зроблять і все налашатують...
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15.11.2022 03:57 Відповісти
Це все, кляузи Рашки.
Потрібно і нам підняти хай, що би на рашистські АЕС направили перевірки!
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15.11.2022 04:51 Відповісти
Я б порадив фахівцям МАГАТЕ пошукати на території Олешківського полігону джерело радіації.
Поки воно не спрацювало.
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15.11.2022 04:54 Відповісти
Не переживайте, все добре! Скоро на АЕС ЮНЕСКО прийде...
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15.11.2022 06:18 Відповісти
що ще хоче перевірити МАГАТЕ? краще на московії перевірте.
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15.11.2022 07:09 Відповісти
Що за чергове шоу від буратіно, у вазеліну закінчився термін придатності, а викинути шкода?
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15.11.2022 10:59 Відповісти
 
 