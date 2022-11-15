МАГАТЕ перевірить безпеку чотирьох АЕС в Україні, - Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії в найближчі тижні направить місії з ядерної безпеки на 3 діючі атомні електростанції України, а також на Чорнобильську АЕС.
Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"На прохання України між урядом та МАГАТЕ було досягнуто домовленості про направлення груп експертів агентства з ядерної та фізичної ядерної безпеки на Південноукраїнську, Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції", сказав Гроссі.
Повідомляється, що МАГАТЕ також направить свою третю таку експертну місію до Чорнобиля.
На початковому етапі кожна місія триватиме близько тижня, сказав очільник МАГАТЕ, додавши, що за ними можуть слідувати інші, якщо це буде необхідно.
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Оно «проверяет» (?!) Украину. Не Россию, не агрессора, а жертву!
Путин послал эту беспомощную организацию нах. И не хочет даже говорить.
Они утерлись и пошли...
А Украина не посылает. Так давайте ее « проверим». И вроде при деле...
ОБСЮ забули - ті зроблять і все налашатують...
Потрібно і нам підняти хай, що би на рашистські АЕС направили перевірки!
Поки воно не спрацювало.