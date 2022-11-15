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PIN-UP Ukraine сплатила 170 млн гривень податків у 2022 році

гривня

В умовах воєнного стану компанія PIN-UP Ukraine, яка є одним із представників легального грального бізнесу України, спрямувала до державного бюджету 169,7 млн грн податків у 2022 році.

Компанія PIN-UP Ukraine продовжує підтримувати економіку України, сплачувати податки та обов'язкові платежі попри можливість відстрочки через повномасштабну війну росії проти України. Загальна сума надходжень від компанії з початку 2022 року склала 169,7 млн грн. До податкових відрахувань увійшли, в тому числі: податок на прибуток, єдиний податок, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та ЄСВ.

"PIN-UP Ukraine – один з ключових платників податків серед операторів легального грального бізнесу України. Завдяки стабільній роботі компанії під час війни ми продовжуємо свою діяльність та своєчасно сплачуємо усі необхідні платежі до бюджету України. Для нас важливо дотримуватися виконання податкових зобов’язань, оскільки чесна сплата податків є основою наповнення державного бюджету. PIN-UP Ukraine і надалі робитиме все від неї залежне для підтримки економіки України", – прокоментував COO PIN-UP Ukraine Ігор Зотько.

PIN-UP Ukraine українська компанія, яка у 2021 році отримала ліцензію на діяльність онлайн-казино. Компанія сприяє розвитку ринку легального гемблінгу, підтримує економіку України та активно інвестує у благодійні проєкти на користь українців.

 Новина публікується на правах реклами

Автор: 

компанія (120) податки (3871)


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Якщо б ігральний бізнес платив податкі в той мірі як він платив до 2008 року коли його скасували (подякуєм Юлю), то зараз вони б заплатили 510 млн.гривен. Це в 3 раза більше.
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15.11.2022 11:12 Відповісти
я можу тільки уявити який там оборот бабла
бо податки сплачені з білого обороту
а люди несуть та несуть
дурні зовсім чи як,???
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15.11.2022 11:13 Відповісти
руснявая контора добре прижилася...
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15.11.2022 11:15 Відповісти
Переконаний, що біди від цього бізнесу більше, ніж користі. Нам ці гроші потім боком вилізуть.
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15.11.2022 11:25 Відповісти
Це ж ця компанія отримує комісію 0.85% з благодійних сум, що перераховуються на морські дрони? Я ж не помиляюсь?
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15.11.2022 11:25 Відповісти
пошел пиар кацапской помойки! хламидии тогда хорошо занесли
зеленые предатели у руля
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15.11.2022 13:32 Відповісти
 
 