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Новини
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Cудді ПАГС ухвалюють рішення на користь російського бізнесу

Північний апеляційний господарський суд - один з найпроблемніших в Україні. Нещодавно СБУ та ДБР повідомили про підозру судді Володимиру Куксову, який очікував на захоплення України російськими окупантами.

Та неоднозначне ставлення до країни-терориста демонструють й інші судді. Вони винесли рішення на користь компанії з російським корінням, що є фігурантом кримінальної справи про ведення підривної діяльності проти України, - пише espreso.tv

За даними ЗМІ, ФК "Інвестохіллс Веста" опосередковано входить до орбіти російсько-українського бізнесмена Павла Фукса та спеціалізується на скупці проблемних заборгованостей банків. Українські правоохоронці розслідують причетність "Інвестохіллс Веста" до ведення підривної діяльності в Україні на користь рф, — йдеться в ухвалі Галицького районного суду м. Львова.

Видання повідомляє, що своїм рішенням судді ПАГС, допустивши низку порушень, передали проросійській компанії землю та трансформаторні підстанції товариств "Сейф Інвест", "Промбудсервіс 2012" та "Регіональної енергетичної компанії 1".

"Приймаючи таке рішення, судді знали, що вони дають можливість Весті заробити мільярди, при цьому ці мільярди йдуть не в економіку України. Судді фактично сприяли виводу з України капіталу", - коментує справу адвокат Ростислав Кравець.

Головуючим у справі є суддя Борис Поляков. Згідно з реєстром судових рішень, він розглядає справи ФК "Інвестохіллс Веста" та споріднених з нею компаній за останні кілька років вже не вперше. За цікавим збігом, у Північному апеляційному господарському суді справи "Інвестохіллс Веста" дістаються здебільшого Полякову. У 2019-му році, за інформацією ЗМІ, суддя був фігурантом кримінального провадження про втручання в автоматизовану систему розподілу у Вищому господарському суді.

Зсилаючись на дані судового реєстру, журналісти зазначають, що Людмила Гарник та Борис Отрюх потрапили до колегії суддів за день до судового засідання, на якому майже миттєво, без детального дослідження обставин було прийнято рішення на користь проросійської компанії.

Це змусило сторону-відповідача у справі звернутися до правоохоронних органів для перевірки зв’язків членів колегії суддів з ФК. В заяві до ДБР про вчинення кримінального правопорушення йдеться про те, що в діях колегії суддів вбачаються ознаки державної зради. Адже внаслідок судового рішення країна-агресор отримує додаткове фінансування для ведення війни проти України.

Автор: 

росія (65856) суд (11731)


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Топ коментарі
+11
Коли вже цей пiдкасапський гнидник виколупають.
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15.11.2022 16:20
+9
"українські" судді завжди були корумпованими виродками й підарасами, їх рішення вже не дивують, дивує наша терплячість до них!
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15.11.2022 16:33
+7
Суд в Украине? вы серьезно?
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15.11.2022 16:22
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Коли вже цей пiдкасапський гнидник виколупають.
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15.11.2022 16:20 Відповісти
Когда посадят на кол ермака... как минимум.
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15.11.2022 16:27 Відповісти
мудрий нарід сам вибірає собі таких політиків та не має ні волі ні бажання давити на політиків якіх сам вибирав. тому не треба винуватити " невістку"
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15.11.2022 19:11 Відповісти
Суд в Украине? вы серьезно?
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15.11.2022 16:22 Відповісти
Без координарної реформи суду в Україні ще довго чекати на Закон та порядок.
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15.11.2022 16:25 Відповісти
чого? якої реформи? та була б політична воля!
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15.11.2022 17:33 Відповісти
"українські" судді завжди були корумпованими виродками й підарасами, їх рішення вже не дивують, дивує наша терплячість до них!
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15.11.2022 16:33 Відповісти
1. Судьи судят не так, как знают или думают, или по понятиям, а по закону.
2. Все компании которые работают на територии Украины являются резидентами Украины вне зависимости кому принадлежат, кто и как ими управляет.
Если прокурор изобразил инцедент как бизнесс-процесс то и решение будет по бизнесс-процессу. А если бы прокурор изобразил его как проблему национальной безопасности то и решение было бы соответствующим. Так, что претензии в первую очередь к прокурору.
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15.11.2022 16:41 Відповісти
Та що не можна знайти управу на тих судівських упирів??!! Мабуть немає бажання у влади.. Слава ЗСУ!!
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15.11.2022 16:48 Відповісти
Так у них почти у всех паспорта российские и недвижимость в Москве, потому и работают на своего хозяина - ФСБ - Кремль
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15.11.2022 16:50 Відповісти
Доводят до того, что неравнодушные люди решат вопрос по своему 😠
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15.11.2022 16:51 Відповісти
РАССТРЕЛЯТЬ!КАЛОБОРАНТЫ ХЕРОВЫ!ТОЛЬКО О СВОЕЙ НАЖИВЕ ДУМАЮТ!ВСЕХ-99%СУДЕЙ РАССТРЕЛЯТЬ!
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15.11.2022 17:28 Відповісти
Яка у нас може бути судова система, якщо майже все пов'язано на серьожя підрахуй та портнові конченому гандоні?
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15.11.2022 23:44 Відповісти
спочатку усіх призначених на нову посаду в часи януковоща звільнити в розпорядження.
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16.11.2022 07:29 Відповісти
 
 