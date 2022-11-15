Cудді ПАГС ухвалюють рішення на користь російського бізнесу

Північний апеляційний господарський суд - один з найпроблемніших в Україні. Нещодавно СБУ та ДБР повідомили про підозру судді Володимиру Куксову, який очікував на захоплення України російськими окупантами.

Та неоднозначне ставлення до країни-терориста демонструють й інші судді. Вони винесли рішення на користь компанії з російським корінням, що є фігурантом кримінальної справи про ведення підривної діяльності проти України, - пише espreso.tv

За даними ЗМІ, ФК "Інвестохіллс Веста" опосередковано входить до орбіти російсько-українського бізнесмена Павла Фукса та спеціалізується на скупці проблемних заборгованостей банків. Українські правоохоронці розслідують причетність "Інвестохіллс Веста" до ведення підривної діяльності в Україні на користь рф, — йдеться в ухвалі Галицького районного суду м. Львова.

Видання повідомляє, що своїм рішенням судді ПАГС, допустивши низку порушень, передали проросійській компанії землю та трансформаторні підстанції товариств "Сейф Інвест", "Промбудсервіс 2012" та "Регіональної енергетичної компанії 1".

"Приймаючи таке рішення, судді знали, що вони дають можливість Весті заробити мільярди, при цьому ці мільярди йдуть не в економіку України. Судді фактично сприяли виводу з України капіталу", - коментує справу адвокат Ростислав Кравець.

Головуючим у справі є суддя Борис Поляков. Згідно з реєстром судових рішень, він розглядає справи ФК "Інвестохіллс Веста" та споріднених з нею компаній за останні кілька років вже не вперше. За цікавим збігом, у Північному апеляційному господарському суді справи "Інвестохіллс Веста" дістаються здебільшого Полякову. У 2019-му році, за інформацією ЗМІ, суддя був фігурантом кримінального провадження про втручання в автоматизовану систему розподілу у Вищому господарському суді.

Зсилаючись на дані судового реєстру, журналісти зазначають, що Людмила Гарник та Борис Отрюх потрапили до колегії суддів за день до судового засідання, на якому майже миттєво, без детального дослідження обставин було прийнято рішення на користь проросійської компанії.

Це змусило сторону-відповідача у справі звернутися до правоохоронних органів для перевірки зв’язків членів колегії суддів з ФК. В заяві до ДБР про вчинення кримінального правопорушення йдеться про те, що в діях колегії суддів вбачаються ознаки державної зради. Адже внаслідок судового рішення країна-агресор отримує додаткове фінансування для ведення війни проти України.