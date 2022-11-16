Експорт залізної руди за рік скоротився на 71%

Українські гірничодобувні компанії у жовтні 2022 року, у порівнянні з вереснем, зменшили експорт залізної руди на 21,1% - до 1,07 млн т. У грошовому виразі експорт ЗРС за вказаний період знизився на 25,1%.

Про це свідчать дані митної статистики. У річному обчисленні експорт руди у жовтні скоротився на 70,9%, а в грошовому – на 72,4%, передає Цензор.НЕТ.

Найбільше української руди за підсумками 10 місяців 2022 року спожила Словаччина – 19,16%. На другому місці Польща – 16,65%, а на третьому – Чехія, 16,32%. Таким чином, від початку війни європейські країни стали основними імпортерами сировини з України, витіснивши з цього списку Китай, який ще на початку 2022 року був найбільшим споживачем української ЗРС.

Нагадаємо, після вторгнення Росії на територію України вітчизняні металургійні компанії знизили експорт продукції до мінімуму через блокаду морських портів. Металурги шукають шляхи відвантаження своєї продукції залізницею, але через наплив вантажів "Укрзалізниця" та прикордонні переходи не справляються. На нових логістичних маршрутах затрати на доставку зросли щонайменше в 2 рази.

Проблеми з логістикою накладаються на несприятливу кон’юнктуру ринку: ціни на ЗРС падають. У результаті українські гірничо-збагачувальні комбінати змушені повністю зупиняти чи скорочувати виробництво залізорудної сировини.

Нагадаємо, залізорудні комбінати України закликали президента Володимира Зеленського посприяти в розблокуванні морських портів для експорту металопродукції. Як сказано у зверненні, відновлення експорту даватиме Україні мінімум 600 мільйонів доларів щомісяця, та принесе у бюджет мінімум 5 млрд грн щомісяця у вигляді податків і зборів.

Раніше голова Федерації металургів України Сергій Біленький заявив, що металургійна галузь України дуже серйозно постраждала від війни, і наразі потребує підтримки держави для відновлення. Передусім для збереження галузі критично важливими є такі заходи: відновлення морського експорту, розширення пропускної здатності західних залізничних переходів для експорту, максимальне здешевлення вартості перевезень експортних залізничних вантажів по території України, зниження вартості електроенергії, природного газу, перегляд ставок рентної плати за видобуток залізної руди та екологічних податків.

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