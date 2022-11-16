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Новини Війна
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Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: Обговорили підвищення ефективності роботи ППО та подальшу деокупацію територій

зеленський

Президент України Володимир Зеленський у середу провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Учасники проаналізували інформацію щодо характеру ушкоджень, завданих нещодавніми російськими ракетними ударами, та розглянули перебіг ліквідації наслідків цих терористичних атак. Також було обговорено посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури та підвищення ефективності роботи протиповітряної оборони України. Крім того, члени Ставки розглянули прогнози щодо розвитку оперативної обстановки на фронті з урахуванням змін на південному напрямку. Були ухвалені рішення в контексті подальшої деокупації українських територій", - йдеться в повідомленні.

Також окремо було проаналізовано темпи та обсяги ремонту техніки й озброєння та забезпечення війська всім необхідним для проходження зимового періоду.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Також читайте: НАТО не закриватиме небо над Україною після інциденту з ракетою в Польщі, - речник уряду ФРН

Автор: 

Зеленський Володимир (24263) ЗСУ (7648)


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Топ коментарі
+5
Завгосп тут як тут
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16.11.2022 15:02
+5
Я считаю, что крым нужно освобождать раньше домбаса. ведь у крыма нету сухопутных границ с парашей, а на дамбасе там сотни километров!!!
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16.11.2022 15:03
+5
под пристальным руководством дерьмака ..... (дальше по тексту)
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16.11.2022 15:11
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Завгосп тут як тут
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16.11.2022 15:02 Відповісти
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16.11.2022 15:26 Відповісти
На цьому фото вся суть влади: Гуменюк яка дивится на єрмака як на божка, єрмак який дякує за відкати і боневтік який нічого не бачить
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16.11.2022 16:00 Відповісти
🤡🤡🤡🤡🤡
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16.11.2022 15:02 Відповісти
Я считаю, что крым нужно освобождать раньше домбаса. ведь у крыма нету сухопутных границ с парашей, а на дамбасе там сотни километров!!!
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16.11.2022 15:03 Відповісти
Весь в трудах, аки плела! Себя не жалеет!
Ему молоко за вредность надо бесплатно давать.
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16.11.2022 15:06 Відповісти
под пристальным руководством дерьмака ..... (дальше по тексту)
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16.11.2022 15:11 Відповісти
Шаг в право шаг в лево - растрел
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16.11.2022 17:34 Відповісти
сравка?
вроді у Гітлера було шось таке.. а тут.... гггггг
ха
хахахахах
хаха
, ну ладнол, сралін шось таке косплехв...
гггггг
а це...
ой б.же
ну ок, ставик, чо там, як асфальт в рогонежу/на вулиці Чпанецького?
М?
Арахнофамілія відповідальна?
А давай я тебе на вулицю в моєму н.п., нижче вулиці де я живу(бо на вулиці ти би обісрався) тикну рожею в "велике тврою риму туда пуківницттво ****!"
так шо іди, тобі просто люди скажуть, звідси, та не "**зди", будівник великий мля
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16.11.2022 15:17 Відповісти
та не розірвуть зелю, а зліб, зустрічаючи, ой(мужньо стримує думці від людців сбу, просто хліб розриватимуть від люті до ... а, Орбана!!!! аааййййй вааава ааааабажєіьдпджьпиимі
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16.11.2022 15:20 Відповісти
Єрмак перед усіх.
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16.11.2022 15:26 Відповісти
єрмак був!!!
остальне все куйня.
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16.11.2022 15:33 Відповісти
Чергове бла-бла. А що ви робили по захисту держави три роки???
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16.11.2022 16:22 Відповісти
Чел вообще без понятия,что такое армия ,какое заседание он может проводить? Говнокомандувач
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16.11.2022 17:19 Відповісти
Асфальтом, асфальтом їбаште! А потім, за виділені мільярди, на марафоні розказуйте про стотисячпятсотвідсоткову ефективність
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16.11.2022 17:52 Відповісти
 
 