Масовані ракетні удари по Україні сильно виснажують російські резерви, - британська розвідка
Російські війська 15 листопада випустили по Україні найбільший залп ракет за один день від початку повномасштабного вторгнення. Однак удари такого масштабу виснажують резерви РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Міноборони Британії у Twitter.
"У другій половині дня 15 листопада Росія завдала до 80 ракетних ударів великої дальності, переважно по об'єктах енергетичної інфраструктури на території України. Ймовірно, це найбільша кількість ударів, які Росія завдала за один день з першого тижня вторгнення", - зазначають у британській розвідці.
Там підкреслили, що хоча більшість ракет була успішно перехоплена, деякі ракети влучили у ціль. У зв'язку з чим Україна стикається зі значним зниженням потужності, яка доступна в національній енергосистемі.
"Це вплине на доступ цивільного населення до комунікацій, опалення та водопостачання", - вважають у британському відомстві.
При цьому там впевнені, що удари такого масштабу, що тривають, сильно виснажують російські резерви крилатих ракет.
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Саме про це я й сказав .
Добре . От скажи мені одне - звідки ти знаєш що заводи в них - всі працюють . ? Ти дивишся їхні пропутінські гівноканали , чи читаєш Їхні - Ізвестія ,, чи звідки ти ще черпаєш інфу .?? От мені цікаво просто - звідки . ?
Чому я , читаю думки експертів і журналістів , блогерів різних , наших і закордонних ( в тому числі і кацапських , які хоч і опозиційні ***** , але яких важко назвати проукраїнськими ) , і не бачу в них інфи про - всіпрацюючі в пять-десять змін ,заводи .? Навпаки , вони пишуть що їх економіка в гузні , що - то один завод зупинився , то інший лихорадить ,, то ще один перейшов на 4 денний графік роботи - і все у зв'язку з дефіцитом комплектуючих ( імпортних ) до різних видів зброї , і ракетної в тому числі . От зараз наприклад не працює цех де виробляють танки на Уралвагонзаводі ,, завод під Пітєром , де випускають ракети до зрк , працює не повний робочий тиждень , і т.д.
. Звикай вже до війни , досить жити як в мирний час , і репетувати при найменших відключеннях світла
-- Давайте у немцев сейчас все заберем. У нас встанут "Сапсаны". Завтра встанут. Мы на чем ездить будем? На дрезинах? Не на чем у нас ездить ( пічалька ) . Надо это просто признать. Конечно, легко встать на броневик и сказать: давайте все национализируем. Давайте. А на чем мы будем ездить? Чем мы будем звонить? Что мы будем делать? Да, у нас все западное. .Национализируем сейчас. А что делать будем на следующий день? Что мы делать будем?" - разразился гневной тирадой Попов, чем вызвал целую гамму эмоций на лице Скабеевой от удивления до ироничного смеха.
Те саме в них з комплектуючими до ракет і іншої зброї . Немає їх . ! Бо кацапня свого виробництва , так і не спромоглася налагодити . Всі їхні заяви про випуск ракет в три зміни - бравада . Щось звісно ще випускають , але - чи надовго їх вистачить . !?
''Щось звісно ще випускають , але - чи надовго їх вистачить . !?''
От якраз цього що випускають,їм зараз вистачає,щоб продовжувати руйнування України.Нам вже нанесли непоправну і страшну шкоду.Якщо війна буде ще зо два роки.Що буде тоді? Як тут люди будуть жити? Як будуть великі міста функціонувати?
Гірше кацапа лише панікер . !
Бо захід боїться й.бнутого ***** , і боїться що в нього зірве дах ,, Захід будь що - не хоче ядерної війни .
Якщо АТАСАМS і дадуть то там буде супержорстка умова - бити ними тільки в межах України .
Бо захід боїться й.бнутого ***** , і боїться що в нього зірве дах ,, Захід будь що - не хоче ядерної війни .
Якщо АТАСАМS і дадуть то там буде супержорстка умова - бити ними тільки в межах України .
Ну то тоді перемоги не буде і Україна буде змушена домовлятися,а значить це поразка.
А перемога буде наша , обов'язково . !! І навіть без атакамс .
Якби в тебе нікуди було дівати грошей , ти б теж будував палаци , навіть вже лежачи в могилі .
За кожен снаряд треба дякувати. І водночас нема підстав для претензій стосовно того, що дали чи не дали. Можна вести власну політику, і водночас серйозно приймати до уваги наміри союзників. На відміну від України, яка довгі роки нехтувала загрозами, вони зобов'язані всебічно дбати про безпеку своїх виборців і всього світу в цілому.
Є ще один тонкий момент, на який зверніть увагу. Україна отримує зброю того класу, який має. Були Стугни, отримали Джавеліни. Були Нептуни, - отримали Гарпуни. Були танки 70х, отримали перші Гепарди. Маємо з десяток Оплотів, йдуть перемовини про важкі танки. Показали успішне застосування C-300 і Буків,- отримали близькі до них NASAMS і IRIS. Застосовуємо Сушки, - вже навчають пілотів на натівські літаки. Якщо Україна спроможеться виробляти Громи і Сапсани, отримаємо і ATACAMS.