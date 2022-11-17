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Масовані ракетні удари по Україні сильно виснажують російські резерви, - британська розвідка

ракета,рф,ракети

Російські війська 15 листопада випустили по Україні найбільший залп ракет за один день від початку повномасштабного вторгнення. Однак удари такого масштабу виснажують резерви РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Міноборони Британії у Twitter.

"У другій половині дня 15 листопада Росія завдала до 80 ракетних ударів великої дальності, переважно по об'єктах енергетичної інфраструктури на території України. Ймовірно, це найбільша кількість ударів, які Росія завдала за один день з першого тижня вторгнення", - зазначають у британській розвідці.

Там підкреслили, що хоча більшість ракет була успішно перехоплена, деякі ракети влучили у ціль. У зв'язку з чим Україна стикається зі значним зниженням потужності, яка доступна в національній енергосистемі.

"Це вплине на доступ цивільного населення до комунікацій, опалення та водопостачання", - вважають у британському відомстві.

При цьому там впевнені, що удари такого масштабу, що тривають, сильно виснажують російські резерви крилатих ракет.

Також читайте: Росіяни вчора атакували Україну 96-ма ракетами, 75 з них - збила ППО. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Велика Британія (5646) розвідка (3878) ракети (4057) росія (65925)


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Топ коментарі
+24
Виснажують звісно, але в них тих запасів ще на роки мабуть...
А своїх ракет, якими можна було б відповідати, у нас нема, завдяки "просто перестать стрєлять"
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17.11.2022 09:21
+24
Б'є ******* законослухняного громадянина, а поліцейські стоять поруч і говорять:"Терпи, ти знаєш, як він уже виснажився, б'ючи тебе? А зараз ось він тебе вже ногами почав бити, тобто виснажиться ще більше. Це ж просто чудово!"
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17.11.2022 09:23
+23
Ми дуже раді раді, що вони виснажують свої резерви саме на нас.
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17.11.2022 09:22
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Це у фільмах чи відеоіграх ядерну зброю беруть під приціл.В реальності це важко зробити.
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17.11.2022 10:16 Відповісти
Я не казав,за розпуск армії.
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17.11.2022 10:13 Відповісти
Якщо вони використають всі свої запаси звичайної зброї - навіщо тоді їм армія взагалі ..? Навіщо - армія , без зброї .!! По твоїй же логіці - якщо є яз , то все інше не потрібно .
Саме про це я й сказав .
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17.11.2022 10:22 Відповісти
Я мав на увазі критичні запаси ракет.Крім того,я написав,що заводи в них всі працюють і ракети все одно нові виготовляють.
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17.11.2022 10:27 Відповісти
Бл.. знов - за рибу гроші . .
Добре . От скажи мені одне - звідки ти знаєш що заводи в них - всі працюють . ? Ти дивишся їхні пропутінські гівноканали , чи читаєш Їхні - Ізвестія ,, чи звідки ти ще черпаєш інфу .?? От мені цікаво просто - звідки . ?
Чому я , читаю думки експертів і журналістів , блогерів різних , наших і закордонних ( в тому числі і кацапських , які хоч і опозиційні ***** , але яких важко назвати проукраїнськими ) , і не бачу в них інфи про - всіпрацюючі в пять-десять змін ,заводи .? Навпаки , вони пишуть що їх економіка в гузні , що - то один завод зупинився , то інший лихорадить ,, то ще один перейшов на 4 денний графік роботи - і все у зв'язку з дефіцитом комплектуючих ( імпортних ) до різних видів зброї , і ракетної в тому числі . От зараз наприклад не працює цех де виробляють танки на Уралвагонзаводі ,, завод під Пітєром , де випускають ракети до зрк , працює не повний робочий тиждень , і т.д.
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17.11.2022 11:06 Відповісти
Я нічого не дивлюся.Але якщо в них є ракети,які були виготовлені відносно недавно,значить заводи працюють.Ті ж іскандери це нова зброя,х-101 це відносно нова ракета,багато чого іншого є подібного.Я не казав,що там заводи в 5 змін працюють.Проблеми в них є причому серйозні,але заводи ракети випускають.В нас ситуація на порядки гірша.
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17.11.2022 11:18 Відповісти
Ті заводи виробляли в найкращі часи - близько 120 балістичних і крилатих ракет - на місяць . Це ще до санкцій . А зараз гадаю - на порядок менше . Вони працюють на старих запасах деталей , але - чи надовго їх вистачить ,, питаннячко !!?
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17.11.2022 11:29 Відповісти
Ну а зараз зроблять 30-40 ракет. Цього мало,якщо нам вже багато чого зруйнували? І зараз москалі взялися виключно за критичну інфраструктуру.Україна таких ракет не отримує від заходу і сама взагалі не виробляє.
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17.11.2022 11:40 Відповісти
Зруйнували . Так . І ще зруйнують .! Бо це війна , пора б вже зрозуміти .
. Звикай вже до війни , досить жити як в мирний час , і репетувати при найменших відключеннях світла
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17.11.2022 11:51 Відповісти
Від санкцій москалів не положити на лопатки.Вони серйозно шкодять,але краху там не буде.
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17.11.2022 11:20 Відповісти
От ще одне , ти вчорашнє скабєєвське шоу дивився , чи хоч уривки з нього . ? Там у її чоловіка - попова , трапився якийсь припадок , і він розказав кацапам - " по чім рубероїд в Одесі " .!

-- Давайте у немцев сейчас все заберем. У нас встанут "Сапсаны". Завтра встанут. Мы на чем ездить будем? На дрезинах? Не на чем у нас ездить ( пічалька ) . Надо это просто признать. Конечно, легко встать на броневик и сказать: давайте все национализируем. Давайте. А на чем мы будем ездить? Чем мы будем звонить? Что мы будем делать? Да, у нас все западное. .Национализируем сейчас. А что делать будем на следующий день? Что мы делать будем?" - разразился гневной тирадой Попов, чем вызвал целую гамму эмоций на лице Скабеевой от удивления до ироничного смеха.
Те саме в них з комплектуючими до ракет і іншої зброї . Немає їх . ! Бо кацапня свого виробництва , так і не спромоглася налагодити . Всі їхні заяви про випуск ракет в три зміни - бравада . Щось звісно ще випускають , але - чи надовго їх вистачить . !?
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17.11.2022 11:23 Відповісти
Я ж тобі сказав,що москальського не дивлюся.

''Щось звісно ще випускають , але - чи надовго їх вистачить . !?''

От якраз цього що випускають,їм зараз вистачає,щоб продовжувати руйнування України.Нам вже нанесли непоправну і страшну шкоду.Якщо війна буде ще зо два роки.Що буде тоді? Як тут люди будуть жити? Як будуть великі міста функціонувати?
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17.11.2022 11:34 Відповісти
Як буде так і буде крапка Чи в тебе є варіанти як цього уникнути .? Може ще й на поклон до ***** піти запропонуєш .? . Навіщо оці фсьопрапальні соплі .? Що тобі дасть те що ти нитимеш на Цензорі цілодобово про - нам хана бо в ***** ще багато ракет ?
Гірше кацапа лише панікер . !
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17.11.2022 11:43 Відповісти
Якщо нам нададуть з тисячу ATACAMS,ситуація різко зміниться різко на користь України.Іншого варіанту,я не бачу.Я не панікер,я реаліст.
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17.11.2022 11:47 Відповісти
Не зміниться , якщо й дадуть . Обстрілів кацапських міст всеодно не буде .. Якщо ти реаліст то повинен це розуміти .
Бо захід боїться й.бнутого ***** , і боїться що в нього зірве дах ,, Захід будь що - не хоче ядерної війни .
Якщо АТАСАМS і дадуть то там буде супержорстка умова - бити ними тільки в межах України .
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17.11.2022 11:58 Відповісти
Ці ракети знищать всі близькі аеродроми на москальщині і інші бази.включно з нафтовими.Москалі зупиняться.

Бо захід боїться й.бнутого ***** , і боїться що в нього зірве дах ,, Захід будь що - не хоче ядерної війни .
Якщо АТАСАМS і дадуть то там буде супержорстка умова - бити ними тільки в межах України .

Ну то тоді перемоги не буде і Україна буде змушена домовлятися,а значить це поразка.
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17.11.2022 12:37 Відповісти
І ***** не більше йо...тий ніж совкові керманичі.Він жити хоче і всі інші також.Він не ходить в старому кітєлі і будує собі палаци.
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17.11.2022 12:44 Відповісти
***** вже 70 , він хворий . Він вже одною ногою в могилі , і тягне за собою і весь кацапстан . А може потягти і весь світ . . Йому вже пох , рашку він занурив у лайно - на багато років вперед , півсвіту від неї вже відвернулось , і цей процес не зупиниться і буде продовжуватись ,, її , її економіку чекають дуже невеселі часи , він це розуміє і йому вже нема чого втрачати .
А перемога буде наша , обов'язково . !! І навіть без атакамс .
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17.11.2022 12:59 Відповісти
За хвороби ***** вже 10 років кажуть.Він би не ходив в дорогому і брендовому одязі,якщо би йому було вже кінець і палаців би не будував.В нього є ще близькі родичі,за них він також думає.Якби йому було пох,то вже би ядерні ракети летіли.
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17.11.2022 13:04 Відповісти
Ти певен що то саме він ходить . ? .
Якби в тебе нікуди було дівати грошей , ти б теж будував палаци , навіть вже лежачи в могилі .
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17.11.2022 13:08 Відповісти
Ой,тільки не кажіть за двійників.Двійники можуть бути,якщо десь з далеку показувати.А з близька не обдурити,на високоякісних камерах.то все одне і те саме *****.Просто робить собі постійно пластику і все.Немає в москалів таких технологій,щоб двійника зробити.Ви вірите в дурниці.
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17.11.2022 13:21 Відповісти
Тисячу ATACAMS, це ви називаєте себе реалістом?
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17.11.2022 12:07 Відповісти
І що вас так дивeє? Нам надали кілька тисяч припасів GMLRS.ATACMS вже мають списуватися,вони США не потрібні в принципі.1000 те не так і багато.Може навіть не вистачити.
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17.11.2022 12:40 Відповісти
Дивує голитьба, яка рахує гроші в чужих кишенях, ще й вимагає за це уважного до себе ставлення, але плює в руку, що подає.
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17.11.2022 12:58 Відповісти
Я ні в кого не рахую гроші.
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17.11.2022 13:05 Відповісти
"..якщо нам нададуть з тисячу ATACAMS...вже мають списуватися...США не потрібні". Бачив ще такого ж на кшталт, але нема бажання шукати по темах.
За кожен снаряд треба дякувати. І водночас нема підстав для претензій стосовно того, що дали чи не дали. Можна вести власну політику, і водночас серйозно приймати до уваги наміри союзників. На відміну від України, яка довгі роки нехтувала загрозами, вони зобов'язані всебічно дбати про безпеку своїх виборців і всього світу в цілому.
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17.11.2022 13:17 Відповісти
Це інформація з США.Що ці ракети мають списуватися.США натиснула,що Україна віддала всю зброю колись,не тільки ядерну.Колись Обама інспектував утилізацію снарядів,щоб був мир в Європі і ніяких загроз не було.Класний зараз мир.
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17.11.2022 13:24 Відповісти
Ви згадуєте про спливання часу придатності американської зброї, яка значно новіша, але вам, чомусь, не спадає на думку, що українська теж вичерпує терміни. І вже давно. Це я і назвав загляданням у чужі кармани. Але ніт, ви питаєте, про що це було.
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17.11.2022 13:29 Відповісти
Української зброї майже не залишилося,маю на увазі припасів.Нам якраз підходить ATACMS,навіть якщо це найперші версій цих ракет.Їх вже утилізовували,була така інформація в мережі.То нехай краще нам нададуть.Вони будуть використані,з користю.
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17.11.2022 13:36 Відповісти
Я не розумію вас.Нехай буде як є зараз? Бо так як є зараз,до перемоги не призведе.Україна просто змушена буди йти перша домовлятися.А це тотальний програш,в такій ситуації.
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17.11.2022 13:39 Відповісти
Те, що нам підходить, не означає, що це відповідає планам партнерів. Чи ви як дитина будете скиглити, бо мама не може купити іграшку, яка вам більше за всі до вподоби? На мій погляд, Україні будуть надавати ще більше найбільш необхідної зброї. Але з обмеженнями, бо саме так вважатимуть за можливе дорослі. І так, ми будемо втрачати військових і цивільних, інфраструктуру і потенціал. Але винні в цьому не союзники, які надають зброю, хоч і не всю, яку просимо, а самі українці, які нехтували своєю безпекою десятиліттями.
Є ще один тонкий момент, на який зверніть увагу. Україна отримує зброю того класу, який має. Були Стугни, отримали Джавеліни. Були Нептуни, - отримали Гарпуни. Були танки 70х, отримали перші Гепарди. Маємо з десяток Оплотів, йдуть перемовини про важкі танки. Показали успішне застосування C-300 і Буків,- отримали близькі до них NASAMS і IRIS. Застосовуємо Сушки, - вже навчають пілотів на натівські літаки. Якщо Україна спроможеться виробляти Громи і Сапсани, отримаємо і ATACAMS.
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17.11.2022 14:41 Відповісти
Як добре, що є така країна Україна , на якій мордору можна виснажувати свої резерви ракет та чмобіків.
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17.11.2022 10:31 Відповісти
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