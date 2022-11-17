Рашисти завдали ударів по двох об’єктах інфраструктури, є постраждалий, - ОП

Російські війська обстріляли Дніпро. Зафіксовано декілька влучань у два інфраструктурні об’єкти.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські терористи щойно обстріляли Дніпро. Є декілька влучань у два інфраструктурні об'єкти. Попередньо один постраждалий. Рятувальники ліквідовують наслідки", - повідомив Тимошенко.

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