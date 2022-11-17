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Новини Війна
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Рашисти завдали ударів по двох об’єктах інфраструктури, є постраждалий, - ОП

ракета

Російські війська обстріляли Дніпро. Зафіксовано декілька влучань у два інфраструктурні об’єкти.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ

"Російські терористи щойно обстріляли Дніпро. Є декілька влучань у два інфраструктурні об'єкти. Попередньо один постраждалий. Рятувальники ліквідовують наслідки", - повідомив Тимошенко.

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Автор: 

Дніпро (3297) обстріл (29037) Тимошенко Кирило (558)


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Хто він такий цей ракило тимошенков, адвокат кацапського пархатріату в Україні? В місті є муніципалітет, міський голова - вони що, не можуть проінформувати людей?
Кому як, а мені цей стрючок не менш ненависний ніж його хазяїн дєрмак та хазяїн його хазяїна.
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17.11.2022 09:55 Відповісти
Ми, люди, щиро ненавидимо цих покидьків при владі! Скоріше б вже вибори...
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17.11.2022 09:59 Відповісти
Буде перемога - будуть вибори. Такий закон...
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17.11.2022 10:24 Відповісти
Коли він вже заткнеться, це недоробало. Навіть інформувати про влучання не можна. Заткніть його нарешті.
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17.11.2022 10:04 Відповісти
 
 