Обстріли Донеччини рашистами за добу: найбільше постраждав Бахмут
Ніч на Донеччині минула відносно тихо, однак не без постраждалих.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"На Донецькому напрямку вчора ввечері росіяни здійснили 2 обстріли Авдіївки з Градів, а протягом ночі були поодинокі прильоти по старій частині міста. Також під обстрілами — околиці Очеретинської та Мар'їнської громад", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на Горлівському напрямку найбільше постраждав Бахмут.
"3 людини дістали поранення і пошкоджено будівлю держпідприємства. У Соледарській громаді пошкоджено 3 будинки у Парасковіївці, зафіксовано поодинокі обстріли поблизу Роздолівки та Бахмутського. Також незначних обстрілів зазнали околиці Торецької та Світлодарської громад", - додав Кириленко.
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