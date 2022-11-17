Маркарова не бачить ризиків втрати у Конгресі США двопартійної підтримки України: "У питаннях безпеки у нас ніколи не було розбіжностей"

Посол України в США Оксана Маркарова не бачить ризиків втрати потужної двопартійної підтримки у питаннях надання Україні безпекової допомоги Сполученими Штатами після проміжних виборів до Конгресу США.

Про це Маркарова заявила під час онлайн-діалогу з академічною спільнотою Львівської політехніки в четвер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У питаннях безпекової допомоги у нас ніколи не було великих розбіжностей і раніше. Це питання завжди мало дуже чітку двопартійну підтримку, і те, що ми чуємо зараз від конгресменів і сенаторів, які були переобрані і продовжать працювати, і від нових, з якими ми вже зараз починаємо активні контакти, я не бачу ризиків щодо збереження такої потужної двопартійної підтримки", - сказала посол України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна звітує США за кожен долар отриманої від них допомоги, - Маркарова

Вона додала, що це потребуватиме багато роботи і постійної залученості. Водночас Маркарова зазначила, що допомога Україні відповідає стратегічним інтересам США, їхнім принципам і цінностям, а також оцінкам ризиків того, що перемога росії у війні буде загрозою для всіх демократій.

"І якщо вже зовсім прагматично говорити, то набагато дешевше допомогти нам перемогти росію, поки це ще в Україні, ніж якщо, не дай боже, ця війна перекинеться в інші країни. Тоді доведеться не тільки надавати допомогу збройно, а й пряму військову - надсилати чоловіків і жінок воювати за інших членів НАТО. Нам не потрібні, як кажуть, boots on the ground, нам потрібні максимальна допомога з озброєнням і фінансами, щоб ми перемогли", - резюмувала посол України.