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Новини Допомога Україні
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Маркарова не бачить ризиків втрати у Конгресі США двопартійної підтримки України: "У питаннях безпеки у нас ніколи не було розбіжностей"

маркарова

Посол України в США Оксана Маркарова не бачить ризиків втрати потужної двопартійної підтримки у питаннях надання Україні безпекової допомоги Сполученими Штатами після проміжних виборів до Конгресу США.

Про це Маркарова заявила під час онлайн-діалогу з академічною спільнотою Львівської політехніки в четвер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У питаннях безпекової допомоги у нас ніколи не було великих розбіжностей і раніше. Це питання завжди мало дуже чітку двопартійну підтримку, і те, що ми чуємо зараз від конгресменів і сенаторів, які були переобрані і продовжать працювати, і від нових, з якими ми вже зараз починаємо активні контакти, я не бачу ризиків щодо збереження такої потужної двопартійної підтримки", - сказала посол України.

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Вона додала, що це потребуватиме багато роботи і постійної залученості. Водночас Маркарова зазначила, що допомога Україні відповідає стратегічним інтересам США, їхнім принципам і цінностям, а також оцінкам ризиків того, що перемога росії у війні буде загрозою для всіх демократій.

"І якщо вже зовсім прагматично говорити, то набагато дешевше допомогти нам перемогти росію, поки це ще в Україні, ніж якщо, не дай боже, ця війна перекинеться в інші країни. Тоді доведеться не тільки надавати допомогу збройно, а й пряму військову - надсилати чоловіків і жінок воювати за інших членів НАТО. Нам не потрібні, як кажуть, boots on the ground, нам потрібні максимальна допомога з озброєнням і фінансами, щоб ми перемогли", - резюмувала посол України.

Автор: 

Конгрес США (1236) США (23360) Маркарова Оксана (495) Сенат США (608)


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А в питаннях коломойского?
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17.11.2022 21:04 Відповісти
Зеленский тоже, до 4 утра 24 февраля 2022 года не видел угрозы. И мы теперь эту близорукость Вовы расхлёбываем. Кровью и жизнями лучших сынов и дочерей Украины.
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17.11.2022 21:48 Відповісти
30 трампистов ничего не изменят.
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17.11.2022 21:52 Відповісти
есть нюанс..єта группа может иметь при голосовании "золотую акцию" типа коммуняк в Верховной Раде в свое время
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17.11.2022 21:55 Відповісти
Маркарова "досвідчений дипломат" з самого "трускавецького університету" міжнародних відносин....
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17.11.2022 22:56 Відповісти
 
 