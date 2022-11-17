У Києві 17 листопада зафіксовано антирекорд із відключень електроенергії

У четвер, 17 листопада, у Києві зафіксовано антирекорд за обсягом відключень – вони склали більше 500 МВт (при звичайному споживанні 1000-1200 МВт – ЕР)

Про це повідомив СЕО постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Інтерфакс-Україна.

"Цілий день у Києві діють екстрені відключення, систему обмежили майже на 523 МВт. Це відключення – антирекорд за весь час. Але від нас вони не залежать – зараз у енергетиків завдання забезпечити критичну інфраструктуру та стабілізувати систему, щоб не було ще більших пошкоджень", – повідомив Коваленко.

Водночас він закликав споживачів не плутати екстрені та стабілізаційні відключення.

"Відключення на те і екстрені, що ми не знаємо, коли вони завершаться і як довго продовжуватимуться. Ці відключення не можна підлаштувати під потребу населення", - пояснив керівник компанії.

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За його словами, оцінку того, як швидко відновлять мережі після екстрених відключень, проводять енергетики, залучені до ремонтних робіт, які з питань безпеки не поширюють інформацію про ураженя та статус ремонтів. "Енергопостачання після екстрених відключень відновлюється лише за вказівкою", – наголосив Коваленко.