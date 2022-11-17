У Києві 17 листопада зафіксовано антирекорд із відключень електроенергії
У четвер, 17 листопада, у Києві зафіксовано антирекорд за обсягом відключень – вони склали більше 500 МВт (при звичайному споживанні 1000-1200 МВт – ЕР)
Про це повідомив СЕО постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Інтерфакс-Україна.
"Цілий день у Києві діють екстрені відключення, систему обмежили майже на 523 МВт. Це відключення – антирекорд за весь час. Але від нас вони не залежать – зараз у енергетиків завдання забезпечити критичну інфраструктуру та стабілізувати систему, щоб не було ще більших пошкоджень", – повідомив Коваленко.
Водночас він закликав споживачів не плутати екстрені та стабілізаційні відключення.
"Відключення на те і екстрені, що ми не знаємо, коли вони завершаться і як довго продовжуватимуться. Ці відключення не можна підлаштувати під потребу населення", - пояснив керівник компанії.
За його словами, оцінку того, як швидко відновлять мережі після екстрених відключень, проводять енергетики, залучені до ремонтних робіт, які з питань безпеки не поширюють інформацію про ураженя та статус ремонтів. "Енергопостачання після екстрених відключень відновлюється лише за вказівкою", – наголосив Коваленко.
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Только что узнал интересную инфу от знакомого репетитора по математике из села Крынычки, Днепропетровской области. Так вот свет там ни разу не выключали, более того у него ученики из разных уголков Украины и проблема с занятиями и у него только у одной ученицы, она из Киева. Я конечно не энергетик, но по-моему нужно руководство ДТЕК проверить на коллаборанство с кацапами
Вот лучше бы с этого начинали. И описали как вы себе представляете работу энергосистемы. Типа феи черпают ведерками электричество и тащят прямо в розетку вашей квартире. И если у кого-то свет есть, а у вас его нет, то значит электрики взяли в заложники вашу фею, или просто отобрали у нее ведёрко.
А так без электричества 5г вышки не работают, чипированные снова свободны. Можно немного погулять без шапочки из фольги.
Я уж не говорю о том, что может быть стоит взять домкраты и кран и немного рассосать часть трансформаторов на 100м в стороны, просто соединив их проводами, там же напряжение высокое, провода тонкие и дешевые. Можно еще кожух из бетона в 2 слоя с арматурой построить, прямое попадание не выдержит, но осколки и фугасное воздействие примет на себя, просто замени 100м нужное количество проводов и все ремонт закончен. Тоже этого не происходит, а можно минимум 80% пораженных объектов вот так рассосать на расстояние (ну может еще компрессоры будут нужны 10 маленьких вместо одного большого дугу гасить у выключателя, это все ерунда). Но этого не сделано в принципе. Потому что хозяева энергетики - это прокацапские олигархи, ведущие с ними бизнес, им все это выгодно, их семьи давным-давно в Европе и на островах отдыхают со светом и теплом, у них все хорошо, им плевать на народ, им нафиг не сдалось ни покупать готовые электростанции (где тут украдешь, все как на ладони все документы), ни распределять энергоузлы и укреплять их, когда можно попилить на ремонте кучу денег. Вот это все те же самые рожи, те же самые предатели-олигархи, никуда они не делись, никто не арестован, никто не расстрелян в конце концов или забит кувалдой, здесь бы это тоже помогло бы как хороший пример.
а зараз понастраювали херні...тепла підлога...група безпекі...
Необхідно знищити носії крилатих ракет.