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У Києві 17 листопада зафіксовано антирекорд із відключень електроенергії

київ,блекаут

У четвер, 17 листопада, у Києві зафіксовано антирекорд за обсягом відключень – вони склали більше 500 МВт (при звичайному споживанні 1000-1200 МВт – ЕР)

Про це повідомив СЕО постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Інтерфакс-Україна.

"Цілий день у Києві діють екстрені відключення, систему обмежили майже на 523 МВт. Це відключення – антирекорд за весь час. Але від нас вони не залежать – зараз у енергетиків завдання забезпечити критичну інфраструктуру та стабілізувати систему, щоб не було ще більших пошкоджень", – повідомив Коваленко.

Водночас він закликав споживачів не плутати екстрені та стабілізаційні відключення.

"Відключення на те і екстрені, що ми не знаємо, коли вони завершаться і як довго продовжуватимуться. Ці відключення не можна підлаштувати під потребу населення", - пояснив керівник компанії.

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За його словами, оцінку того, як швидко відновлять мережі після екстрених відключень, проводять енергетики, залучені до ремонтних робіт, які з питань безпеки не поширюють інформацію про ураженя та статус ремонтів. "Енергопостачання після екстрених відключень відновлюється лише за вказівкою", – наголосив Коваленко.

Автор: 

Київ (19643) енергетика (2613) електроенергія (6253)


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Топ коментарі
+10
"Я конечно не энергетик, но..."

Вот лучше бы с этого начинали. И описали как вы себе представляете работу энергосистемы. Типа феи черпают ведерками электричество и тащят прямо в розетку вашей квартире. И если у кого-то свет есть, а у вас его нет, то значит электрики взяли в заложники вашу фею, или просто отобрали у нее ведёрко.

А так без электричества 5г вышки не работают, чипированные снова свободны. Можно немного погулять без шапочки из фольги.
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17.11.2022 22:32 Відповісти
+9
Серьезно, вшивые 523МВт? Какого хрена я тогда вижу в открытой продаже в США и других странах десятки объявлений газопоршневых электростанций катерпиллар на 2МВт за 400-800 тысяч долларов разной степени б/у? На все виды напряжений, включая и низкие, хоть район целый запитывай 380В, компактные, легко доставляются морем, перегружаются краном на платформу и поездом вези, дальше довози чуть ли не фурой и ставь где хочешь. Объявления с февраля там висят, почему нету покупок? Газотурбинные электростанции, сколько уже контрактов заключено? Они тоже мощные, маленькие и полностью готовы к эксплуатации, только корми их газом или дизелем.

Я уж не говорю о том, что может быть стоит взять домкраты и кран и немного рассосать часть трансформаторов на 100м в стороны, просто соединив их проводами, там же напряжение высокое, провода тонкие и дешевые. Можно еще кожух из бетона в 2 слоя с арматурой построить, прямое попадание не выдержит, но осколки и фугасное воздействие примет на себя, просто замени 100м нужное количество проводов и все ремонт закончен. Тоже этого не происходит, а можно минимум 80% пораженных объектов вот так рассосать на расстояние (ну может еще компрессоры будут нужны 10 маленьких вместо одного большого дугу гасить у выключателя, это все ерунда). Но этого не сделано в принципе. Потому что хозяева энергетики - это прокацапские олигархи, ведущие с ними бизнес, им все это выгодно, их семьи давным-давно в Европе и на островах отдыхают со светом и теплом, у них все хорошо, им плевать на народ, им нафиг не сдалось ни покупать готовые электростанции (где тут украдешь, все как на ладони все документы), ни распределять энергоузлы и укреплять их, когда можно попилить на ремонте кучу денег. Вот это все те же самые рожи, те же самые предатели-олигархи, никуда они не делись, никто не арестован, никто не расстрелян в конце концов или забит кувалдой, здесь бы это тоже помогло бы как хороший пример.
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17.11.2022 22:23 Відповісти
+8
ця гра в одні ворота дуже цікава....хтілось би,щоб в таку гру пограли США та ЕС...може тоді вони нарешті зрозуміють що Україні потрібні далекобійні ракеті.и.
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17.11.2022 22:16 Відповісти
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Писал уже в нескольких темах, напишу и тут

Только что узнал интересную инфу от знакомого репетитора по математике из села Крынычки, Днепропетровской области. Так вот свет там ни разу не выключали, более того у него ученики из разных уголков Украины и проблема с занятиями и у него только у одной ученицы, она из Киева. Я конечно не энергетик, но по-моему нужно руководство ДТЕК проверить на коллаборанство с кацапами
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17.11.2022 22:16 Відповісти
Какая разніца, хоч тєлємарафон тут ніхто не буде дивитися.
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17.11.2022 22:23 Відповісти
Думаешь что-то умное сказал?? Или может правильное??
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17.11.2022 22:26 Відповісти
А ппо Київської області найкраще
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18.11.2022 00:17 Відповісти
"Я конечно не энергетик, но..."

Вот лучше бы с этого начинали. И описали как вы себе представляете работу энергосистемы. Типа феи черпают ведерками электричество и тащят прямо в розетку вашей квартире. И если у кого-то свет есть, а у вас его нет, то значит электрики взяли в заложники вашу фею, или просто отобрали у нее ведёрко.

А так без электричества 5г вышки не работают, чипированные снова свободны. Можно немного погулять без шапочки из фольги.
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17.11.2022 22:32 Відповісти
5 баллов
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17.11.2022 22:38 Відповісти
Ну так і пояснили б тим, хто не знає як все це працює. Тільки простими словами будь ласка
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17.11.2022 23:34 Відповісти
так тут на сайте многие трындели что в Киеве одни мажоры живут и пора вырубить свет...вот такие братья есть...
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17.11.2022 22:37 Відповісти
Я живу недалеко від Криничок і у місті є стабілізаційні відключення.
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17.11.2022 22:43 Відповісти
Хмм, а в Криничках немає. Цікаво
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17.11.2022 22:48 Відповісти
ця гра в одні ворота дуже цікава....хтілось би,щоб в таку гру пограли США та ЕС...може тоді вони нарешті зрозуміють що Україні потрібні далекобійні ракеті.и.
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17.11.2022 22:16 Відповісти
Такое ощущение что гордятся этим..
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17.11.2022 22:16 Відповісти
Скоро затемнення у Криму почнуться. Сухопутний коридор - ЙОК!
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17.11.2022 22:16 Відповісти
Не почнутся. США не дозволить нам цього робити, це очевидно
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17.11.2022 22:23 Відповісти
У будь-якому випадку "темну" необхідно робити кацапстану - підривати його підстанції, лінії електропередач і тому подібні приємні речі. Кацапське населення має відчувати паралельно українцям усі "принади"
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17.11.2022 22:23 Відповісти
Бити по цивільній інфраструктурі - військовий злочин. Амери не дадуть нам це робити своїми ракетами, а свої - у нас тільки асфальт на 300 млрд.
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17.11.2022 22:25 Відповісти
А коли амери стерли з лиця землі Дрезден у відповідь на бомбардування Британії - це було визнано військовим злочином?? Інших варіантів не існує, крім удару на удар
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17.11.2022 22:29 Відповісти
Амери стирали з лиця землі міста своїми бомбами. Якщо ми хочемо стирати з землі кацапські міста, ми маємо не будувати дороги, а будувати свої ракети, які будуть нищити кацапню. Чужими ракетами нам ніхто не дасть воювати на чужій території
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17.11.2022 22:42 Відповісти
Чим? Чужою зброєю не дозволяють, своєї немає, а якщо і є, ніхто не буде витрачати дорогоцінну зброю на якісь кацапські тЕС, тільки тому, що цивільні мерзнуть. Їй знайдуть застосування на фронті. Так що "погасити" кацапів - нездійсненні мрії. Хіба що якесь ДРГ засилати, але хто це зробить?
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18.11.2022 00:12 Відповісти
А от вирізати виродків, які запускають ракети, вирізати сволоту з кацапських енергетиків, яка показує, куди бити - це теоретично можливо.
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18.11.2022 00:13 Відповісти
ракета точка у на 120 км....может дроны камикадзе.....не дав отпора хоть как- то, будем все время подставлять вторую щеку.
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18.11.2022 00:20 Відповісти
а куды тоди вытрачаты?...вот когда погасим свет до Урала, вот тогда начнут нас уважать и бояться....
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18.11.2022 00:23 Відповісти
Серьезно, вшивые 523МВт? Какого хрена я тогда вижу в открытой продаже в США и других странах десятки объявлений газопоршневых электростанций катерпиллар на 2МВт за 400-800 тысяч долларов разной степени б/у? На все виды напряжений, включая и низкие, хоть район целый запитывай 380В, компактные, легко доставляются морем, перегружаются краном на платформу и поездом вези, дальше довози чуть ли не фурой и ставь где хочешь. Объявления с февраля там висят, почему нету покупок? Газотурбинные электростанции, сколько уже контрактов заключено? Они тоже мощные, маленькие и полностью готовы к эксплуатации, только корми их газом или дизелем.

Я уж не говорю о том, что может быть стоит взять домкраты и кран и немного рассосать часть трансформаторов на 100м в стороны, просто соединив их проводами, там же напряжение высокое, провода тонкие и дешевые. Можно еще кожух из бетона в 2 слоя с арматурой построить, прямое попадание не выдержит, но осколки и фугасное воздействие примет на себя, просто замени 100м нужное количество проводов и все ремонт закончен. Тоже этого не происходит, а можно минимум 80% пораженных объектов вот так рассосать на расстояние (ну может еще компрессоры будут нужны 10 маленьких вместо одного большого дугу гасить у выключателя, это все ерунда). Но этого не сделано в принципе. Потому что хозяева энергетики - это прокацапские олигархи, ведущие с ними бизнес, им все это выгодно, их семьи давным-давно в Европе и на островах отдыхают со светом и теплом, у них все хорошо, им плевать на народ, им нафиг не сдалось ни покупать готовые электростанции (где тут украдешь, все как на ладони все документы), ни распределять энергоузлы и укреплять их, когда можно попилить на ремонте кучу денег. Вот это все те же самые рожи, те же самые предатели-олигархи, никуда они не делись, никто не арестован, никто не расстрелян в конце концов или забит кувалдой, здесь бы это тоже помогло бы как хороший пример.
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17.11.2022 22:23 Відповісти
Может наше оборудование не совсем совместимо с амерским? Я не энергетик, если есть кто-то кто может пояснить как все работает, буду благодарен
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17.11.2022 22:28 Відповісти
С американским оборудованием совместимость плохая. У них другие стандарты. Даже частота тока 60 герц, с континентальной Европой, где частота 50 герц совместимость хорошая.
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18.11.2022 01:10 Відповісти
Вы правы. Мы работаем над безопасной энергетикой с 1993 года, а не сделано и 30 проц. от необходимого. Хуже всего, что не сделано и то, на что есть деньги. Энергетическая рашистская вата слишком распоясалась.
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18.11.2022 01:17 Відповісти
Твоя рассея да, идет, ускоренно
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17.11.2022 22:45 Відповісти
умние люди живут перевіреними часом сістемаи опалення... у мене теж котел і вода...але у мене гравітаційна сістема...
а зараз понастраювали херні...тепла підлога...група безпекі...
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17.11.2022 22:40 Відповісти
ДТЭК принадлежит рыжему донецкому гудку, он же спонсор антимайдана, он же кореш легитимного и т.д. Раша ему бизнес портит, но где гарантия, что он у них не на крючке
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17.11.2022 22:51 Відповісти
Ця електроенергія скоро холотою буде. Якщо ми будемо відновлювати кожного разу скажено дорогі трансформаторні блоки, то рано чи пізно у нас закінчаться гроші на їх заміну. А безкоштовно нам їх надавати вічно ніхто не зможе. Який вихід? Треба боротися з причинию, а не з наслідками.

Необхідно знищити носії крилатих ракет.
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17.11.2022 23:19 Відповісти
Так думай дальше, не останавливай мысль. Чем уничтожать носители крылатых ракет? Или думаешь есть чем, но Залужный сидит и в носу ковыряется. Серьезно, считаешь что командование ВСУ не уничтожало бы кацапов у себя на аэродромах, если бы было чем? Так то фантазировать можно о чем угодно. Например: почему бы нам всю Украину на Луну не перенести, или лучше кацапию на луну, вот. Когда говоришь "А" подразумевай "Б" (реализацию).
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18.11.2022 00:00 Відповісти
А Ви хіба самі цього не розумієте? Це сізіфова праця, і рано чи пізно наше енергетика накриється мідним тазом, якщо нічого не робити з носіями. Як? Та мені байдуже як. Так само як і більшості людей тут, які страждають через блекаути. Диверсія, безпілотники, ракети, автомобіль начинений вибухівкою, смертники. Не подобається? Надто нереалістично звучить? Ну тоді додайте свій варіант... Інакше продовжуйте покірно чекати на ПОВНИЙ блекаут невизначеної тривалості....
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18.11.2022 08:00 Відповісти
Немаєте шо робити в темноті?---Робіть дітей
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18.11.2022 00:07 Відповісти
А чому після перших обстрілів енергетичної інфраструктури не було зібрано генасамблею ООН ,дуже погано працює наш МЗС.
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18.11.2022 02:04 Відповісти
 
 