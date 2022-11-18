Російські загарбники змушують відмовлятися від українського паспорта мешканців окупованої Луганщини, - ОВА

В окупованій Луганській області змушують писати "заяви" на відмову від українського громадянства. З лікарень загарбники мобілізовують медперсонал.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Луганської ОВА.

"Окупанти вимагають держслужбовців писати заяви на відмову від українського громадянства. Тобто, "загубити" паспорт вже не вийде", - йдеться в повідомленні.

З медичних закладів окупованої Луганщини росіяни намагаються мобілізувати увесь наявний медперсонал.

Через значні втрати особового складу та недостатню кількість медичного персоналу в підрозділах окупантів на території України, на тимчасово окупованій Луганщині, за наказом так званого "міністерства охорони здоров’я", працівників медичних закладів зобов’язали стати на військовий облік для подальшого доукомплектування", - зазначили в ОВА.

При цьому як окупанти будуть заміщувати "вакантні посади" в лікарнях, поки невідомо.

"Але вже знайшли рішення освітяни. Так, у Біловодській громаді на посаду директора Новоолександрівської середньої школи призначено чоловіка з Новосибірська. Ближче достойних не знайшлося", - повідомляють в ОВА.

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