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Новини Агресія Росії проти України
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Російські загарбники змушують відмовлятися від українського паспорта мешканців окупованої Луганщини, - ОВА

окупація

В окупованій Луганській області змушують писати "заяви" на відмову від українського громадянства. З лікарень загарбники мобілізовують медперсонал.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Луганської ОВА.

"Окупанти вимагають держслужбовців писати заяви на відмову від українського громадянства. Тобто, "загубити" паспорт вже не вийде", - йдеться в повідомленні. 

З медичних закладів окупованої Луганщини росіяни намагаються мобілізувати увесь наявний медперсонал. 

Через значні втрати особового складу та недостатню кількість медичного персоналу в підрозділах окупантів на території України, на тимчасово окупованій Луганщині, за наказом так званого "міністерства охорони здоров’я", працівників медичних закладів зобов’язали стати на військовий облік для подальшого доукомплектування", - зазначили в ОВА.

При цьому як окупанти будуть заміщувати "вакантні посади" в лікарнях, поки невідомо.

"Але вже знайшли рішення освітяни. Так, у Біловодській громаді на посаду директора Новоолександрівської середньої школи призначено чоловіка з Новосибірська. Ближче достойних не знайшлося", - повідомляють в ОВА.

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Луганськ (577) окупація (6746) паспорт (1159) Луганська область (4892)


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18.11.2022 09:30 Відповісти
Увесь світ стурбовано спостерігає як рашисти у 2022 році коять геноцид Українців ! Добре хочь зброю дають .... трохи.
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18.11.2022 09:35 Відповісти
ЗСУ та народ України - найшвидший руйнівник міфів!
Міф про "вялічіє" московитів - зруйновано
Міф про "другу армію світу" - зруйновано
Міф про "духовність і культуру" московитів - зруйновано
Міф про "наддержаву" - зруйновано
Міф про "надійного партнера" - зруйновано
Міф про миролюбність московитів - зруйновано

А московитське громадянство скоро навіть з доплатою ніхто брати не буде...
Можна доповнювати
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18.11.2022 10:12 Відповісти
 
 