18 листопада по всій Україні застосовуються стабілізаційні відключення електроенергії. Вони мають тривати не більше 4 годин

Сьогодні, 18 листопада, держкомпанія НЕК "Укренерго" застосовує стабілізаційні відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин для кожної групи споживачів", – йдеться в повідомленні.

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