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18 листопада по всій Україні застосовуються стабілізаційні відключення електроенергії. Вони мають тривати не більше 4 годин

электрика,электроэнергия,електроенергія,електрика

Сьогодні, 18 листопада, держкомпанія НЕК "Укренерго" застосовує стабілізаційні відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин для кожної групи споживачів", – йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голова ДТЕК Сахарук закликав готуватися до відключень електроенергії на кілька днів (оновлено)

Автор: 

електроенергія (6253) ДТЕК (1984) Укренерго (2718) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+3
У нас за 2 доби в загальному не було світла десь 26 годин, 3 рази відключали, один раз на 13 годин. Все розуміємо, ситуація складна, вистоїмо. Але так, бажано щоб хоч відключили не більше ніж 4-6 годин і потім хоч 1-3 години було світло, щоб опалювання спрацювало, води набрати, телефони ноути і повербанки зарядити, може і попрати встигнути. Все буде Україна.
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18.11.2022 10:00 Відповісти
+2
Укренерго повідомив що 18 листопада можливі стабілізаційні і аварійні відключення. Нахіба ця деза
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18.11.2022 10:21 Відповісти
+1
Вчора і позавчора електроенергія була десь по 6 годин на день. Зараз вже біля 7 годин є, що далі буде побачимо.
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18.11.2022 09:47 Відповісти
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Вчора і позавчора електроенергія була десь по 6 годин на день. Зараз вже біля 7 годин є, що далі буде побачимо.
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18.11.2022 09:47 Відповісти
Да вы счастливчики, большинство в Одессе за вас рады и себе того же желают, пока за последние сутки почему то не выходит, у большинства даже на несколько минут!!!
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18.11.2022 12:33 Відповісти
Де тут Одеса?

Виконавчий директор ДТЕК розповів, що зараз найскладніша ситуація в Херсоні, де світло відсутнє взагалі.

"Зараз там всім світом працюємо, допомагаємо місцевій громаді відновити світло", - сказав він.

І додав, що там також складна ситуація з мінуванням території. Також Сахарук повідомив, що також непроста ситуація в прифронтових територіях. Зокрема, це Запоріжжя, Харків, Чернігів, Суми. Тому що там відбуваються постійні обстріли і знеструмлення.

За його словами, якщо говорити про наслідки атаки, яка була у вівторок (15 листопада. - Ред.), то, на жаль, найбільше відключень у Вінницькій та Львівській, а також Тернопільській областях.

"Дуже багато вимкнень в Києві та області, бо тут шалений дефіцит виникає через мережеві обмеження. Особливо Київ сьогодні страждає багато, бо, крім погодинних відключень, ще йдуть аварійні відключення", - наголосив він. Джерело:
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18.11.2022 21:21 Відповісти
Це чотири години на добу, чи за одне вимкнення яких може бути декілька?
А так на протязі кількох тижнів електрики нема по 8 годин на добу.
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18.11.2022 09:55 Відповісти
Да вы вообще шикарно живёте, вам точно не на что жаловаться т.к. у вас гораздо лучше чем у 90% потребителей Одесской области, и в городах и сёлах, где не видели свет вообще уже 3-е суток!!!
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18.11.2022 12:34 Відповісти
шо за ******, у меня нет света с 7утра 16 числа, какие ***** графики
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18.11.2022 09:57 Відповісти
спроси у твоего друга Путина - он же руководит обстрелами, а не украинские энергетики.
дебилы б.
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18.11.2022 10:44 Відповісти
чего ті решил что он мой, может он твой, гондон *****
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18.11.2022 10:57 Відповісти
Видать лично у Ольги всё ОК, а тех у кого это не так эта (лучше промолчу) считает "друзьями" )(уйла, видимо от "высокого" интеллекта!
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18.11.2022 12:36 Відповісти
У нас за 2 доби в загальному не було світла десь 26 годин, 3 рази відключали, один раз на 13 годин. Все розуміємо, ситуація складна, вистоїмо. Але так, бажано щоб хоч відключили не більше ніж 4-6 годин і потім хоч 1-3 години було світло, щоб опалювання спрацювало, води набрати, телефони ноути і повербанки зарядити, може і попрати встигнути. Все буде Україна.
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18.11.2022 10:00 Відповісти
у нас всегда было по графику, а последние дни - обрубают в разгар вечера, не по графику. После последнего обстрела ТЭЦы и линии от АЭСок покоцаны, жесткий дефицит электрики.
но уже вроде стабилизировались.
Энергетики говорят - приходится отлючать электрику в квартирах, чтобы оставалось что поставлять на теплоэлектроцентрали ина подачу воды.
Я при свечах и без телевизора прекрасно проживу (без последнего живу уже 8 лет). А вот без воды и тепла - нет.
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18.11.2022 10:46 Відповісти
Если тебе, как большинству одесситов, вообще не будут включать свет, то ты вспомнишь про холодильник, который уже не сможет беречь продукты, про магазины, где ты без света даже за наличку не купишь продукты, про отсутствие связи, без которой тебе не ведомо что происходит с близкими и не вызвать экстренные службы если будет плохо, или придут бандиты, или случится пожар. И ты поймёшь, что не на тепле и воде мир держится. И, кстати, у жителей высотных жилых домов, а в Одессе их ОЙ как много, нет ни тепла, ни воды без подкачивающих насосов, и пищу не приготовишь, т.к. газ в них не предусмотрен!!!
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18.11.2022 12:52 Відповісти
Похвастаюсь )) , телевізор не дивлюсь з 2006. Переїхали на іншу квартиру і принципово не підключав антену, так потім і віддали його ))
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18.11.2022 12:53 Відповісти
Якщо б ти похвалився (лася) що обходишся без інтернету, зв'язку, не використовуєш електрику, то це б дійсно було б ЩОСЬ, бо без цього всього я живу вже кілька днів т.я. це вдома не працює у зв'язку з відсутністю світла. А так як ти, без ТВ, живе досить багато людей, бо їм, як думаю і тобі, це заміняє інтернет!
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18.11.2022 13:15 Відповісти
Саме так, інтернет, а не зомбоящик. І так, це коли вдома, а в полі нема нічого, але і там намагаємось завжди налагодити по можливості цивілізацію наскільки можливо...
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18.11.2022 15:40 Відповісти
Укренерго повідомив що 18 листопада можливі стабілізаційні і аварійні відключення. Нахіба ця деза
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18.11.2022 10:21 Відповісти
спроси у твоего друга путина. он тебе все расскажет.
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18.11.2022 10:48 Відповісти
Свинособака, ти не заблукала часом
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18.11.2022 12:17 Відповісти
Похоже ты верно определило происхождение Ольги, но только скорее всего это родненькая, но с ЗЕуклонизмом! Они не лучше рашистов!
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18.11.2022 12:38 Відповісти
По 12 годин нема світла... А є будинки де вчора в перший раз вимкнули, і вже вереск....
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18.11.2022 10:31 Відповісти
..а є області (Львівська,Одеська)де вимикань практично немає...цікаво,така проблема з мережами на ударами злого Путіна тільки в обленерго належних дорогому Рінатіку Ахмєтову?
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18.11.2022 10:54 Відповісти
Вже кілька днів у більшості населення в Одесі немає вмикань, так що не накручуйте зраду.
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18.11.2022 12:04 Відповісти
Треба було слово ВМИКАНЬ написати великими буквами, щоб дійшло!!!
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18.11.2022 12:26 Відповісти
В Одеський "немає"?! Так запрошую, але фонарь не забудь та аккумулятор до нього побільше, бо зовсім не факт, що буде де підзарядити!!! У нас тут пройдешньої ночі навіть мобільного зв'язку не було з обіду, ані швидку, ані поліцію, ані пожежну не викличеш з мобільного, лише сьогодні з ранку відновили зв'язок!!!
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18.11.2022 12:25 Відповісти
Жителі звільнених від окупантів населених пунктів на південному напрямку скаржаться на те, що українська влада ніяк не карає місцевих, які допомагали загарбником, передають http://patrioty.org.ua/ Патріоти України.

В мережі з'явилося відео, яке опублікував військовослужбовець ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), де дві жінки обурюються, що їхні односельці годували та прихищали в себе окупантів і є явними прихильниками "руского міра", але їх за це ніяк не покарали. Зате нам вимикають світло немилосердно,під акомпонент викриків по ЗЕ-телемарафону,що це злий Путін винен...Можливо,вказівки вимикати світло (а скоро і тепло) і не карати зрадників дали одні й ті самі люди?
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18.11.2022 10:52 Відповісти
ЛОЖЬ!!!! Сегодня в Одесской области, фактически всех её населённых пунктах, есть подача электроэнергии не более чем к 10% потребителей, остальные 90% света не видели уже по 2-е - 3-е суток, а тут "ЧЕТЫРЕ ЧАСА"!!! Сейчас за счастье чтобы на протяжении 4-х часов у тебя был свет, ведь более половины его не видели даже на минуту с 16-го ноября!!!
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18.11.2022 12:19 Відповісти
Судя по большей части постов Одесской области "повезло" с электроэнергией более всего, хотя, должен заметить, в ней прилётов по энергообъектам было не более чем где либо и у нас тут ни одна из станций не была остановлена, а ветрогенераторов и солнечных станций не мало. Создаётся впечатление что за счёт Одесской области решают проблемы иных областей. Я конечно не против разделить проблемы, однако поровну, но похоже что делёж какой то странный, тем чуть-чуть, тем чуть-чуть, а Одессе - НОЛЬ!!!
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18.11.2022 12:46 Відповісти
Поделюсь хорошей новостью: в г. Южный только что пришла "Света", которая полностью пропадала где то трое суток не заглядывая даже на минуточку. Дай то Бог, теперь будет бывать там чаще. За Одессу пока не скажу, т.к. информация будет у меня достоверной не ранее чем закончится сегодня рабочий день и я вернусь домой!
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18.11.2022 13:20 Відповісти
 
 