18 листопада по всій Україні застосовуються стабілізаційні відключення електроенергії. Вони мають тривати не більше 4 годин
Сьогодні, 18 листопада, держкомпанія НЕК "Укренерго" застосовує стабілізаційні відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин для кожної групи споживачів", – йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+3 Qq Qqq #455433
показати весь коментар18.11.2022 10:00 Відповісти Посилання
+2 Треф
показати весь коментар18.11.2022 10:21 Відповісти Посилання
+1 Дмитрий Анатольевич #460218
показати весь коментар18.11.2022 09:47 Відповісти Посилання
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Виконавчий директор ДТЕК розповів, що зараз найскладніша ситуація в Херсоні, де світло відсутнє взагалі.
"Зараз там всім світом працюємо, допомагаємо місцевій громаді відновити світло", - сказав він.
І додав, що там також складна ситуація з мінуванням території. Також Сахарук повідомив, що також непроста ситуація в прифронтових територіях. Зокрема, це Запоріжжя, Харків, Чернігів, Суми. Тому що там відбуваються постійні обстріли і знеструмлення.
За його словами, якщо говорити про наслідки атаки, яка була у вівторок (15 листопада. - Ред.), то, на жаль, найбільше відключень у Вінницькій та Львівській, а також Тернопільській областях.
"Дуже багато вимкнень в Києві та області, бо тут шалений дефіцит виникає через мережеві обмеження. Особливо Київ сьогодні страждає багато, бо, крім погодинних відключень, ще йдуть аварійні відключення", - наголосив він. Джерело:
А так на протязі кількох тижнів електрики нема по 8 годин на добу.
дебилы б.
но уже вроде стабилизировались.
Энергетики говорят - приходится отлючать электрику в квартирах, чтобы оставалось что поставлять на теплоэлектроцентрали ина подачу воды.
Я при свечах и без телевизора прекрасно проживу (без последнего живу уже 8 лет). А вот без воды и тепла - нет.
В мережі з'явилося відео, яке опублікував військовослужбовець ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), де дві жінки обурюються, що їхні односельці годували та прихищали в себе окупантів і є явними прихильниками "руского міра", але їх за це ніяк не покарали. Зате нам вимикають світло немилосердно,під акомпонент викриків по ЗЕ-телемарафону,що це злий Путін винен...Можливо,вказівки вимикати світло (а скоро і тепло) і не карати зрадників дали одні й ті самі люди?