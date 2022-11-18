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Ракетний удар по Вільнянську: виявлено тіла ще 2 загиблих

обстріл,запорізька

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку у Вільнянську зросла до 9.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ОП.

"Тривають аварійно-рятувальні роботи. Станом на ранок виявлено ще 2 загиблих", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, від ракет російських терористів, які вчора обстріли житлові будинки, загинуло вже 9 осіб.

обстріл (29105) смерть (6777) Запорізька область (3731)


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Вона летить... Ти вдома каву п'єш
І день сьогоднішній не кваплячись плануєш
Вона летить ... А твій малий малюк
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І ось уже прямуєш до дверей,
бо на роботу дуже поспішаєш

Її послали через ненависть сліпу
До щастя, радості, кохання та надії
І через те що ми - то не вони
ВСЕ через те що "Україна - не Росія" ...
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18.11.2022 10:46 Відповісти
 
 