Ракетний удар по Вільнянську: виявлено тіла ще 2 загиблих

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку у Вільнянську зросла до 9.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ОП.

"Тривають аварійно-рятувальні роботи. Станом на ранок виявлено ще 2 загиблих", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, від ракет російських терористів, які вчора обстріли житлові будинки, загинуло вже 9 осіб.