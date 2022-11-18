Ракетний удар по Вільнянську: виявлено тіла ще 2 загиблих
Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку у Вільнянську зросла до 9.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ОП.
"Тривають аварійно-рятувальні роботи. Станом на ранок виявлено ще 2 загиблих", - йдеться у повідомленні.
Таким чином, від ракет російських терористів, які вчора обстріли житлові будинки, загинуло вже 9 осіб.
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І день сьогоднішній не кваплячись плануєш
Вона летить ... А твій малий малюк
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Вона летить...Це ваш останній день
Та ти про це ніколи вже не взнаєш
І ось уже прямуєш до дверей,
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