У Бучанському районі Київщини лунатимуть вибухи - сапери знищуватимуть боєприпаси
У Бучанському районі заплановане знищення ворожих снарядів та боєприпасів.
Про це попередили у Київській обласній військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 18 листопада, з 11:00 до 14:00 у Бучанському районі сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети. У зв'язку з цим жителі можуть чути звуки вибухів. Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки. Під час тривоги перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.
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