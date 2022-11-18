У Бучанському районі Київщини лунатимуть вибухи - сапери знищуватимуть боєприпаси

У Бучанському районі заплановане знищення ворожих снарядів та боєприпасів.

Про це попередили у Київській обласній військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 18 листопада, з 11:00 до 14:00 у Бучанському районі сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети. У зв'язку з цим жителі можуть чути звуки вибухів. Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки. Під час тривоги перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.





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