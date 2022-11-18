НААУ забезпечила незалежність української адвокатури, - Ізовітова

Під час урочистого засідання Ради адвокатів України з нагоди 10-ї річниці створення Національної асоціації адвокатів України, голова НААУ і РАУ Лідія Ізовітова розповіла про досягнення органів адвокатського самоврядування за 10 років роботи.

Урочисте засідання РАУ відбулося у середу-четвер на Закарпатті.

Лідія Ізовітова нагадала: попри те, що Парламентська асамблея Ради Європи з 1995 року вимагала створення в Україні самоврядної організації адвокатури, на те, щоб домогтися цього, знадобилося 17 років. При цьому довгий час всередині країни чинився опір формуванню незалежної організації адвокатів.

Однак після ухвалення профільного закону і створення НААУ в листопаді 2012 року, розбудова органів адвокатського самоврядування по всій країні допомогла Асоціації ствердити свій авторитет та здобути повагу.

Водночас спроби тиску на адвокатську спільноту з боку влади та політиків тривали і після 2012 року. Зокрема, в 2017-2019 роках влада систематично намагалася нав’язати нову систему адвокатури.

"Але ми відстояли свою позицію на власну незалежність. Реформа адвокатури має здійснюватися з дотриманням усіх міжнародних стандартів. Законопроект 9055 не відповідав цим принципам в цілому та створював корупційні вікна і мав би руйнівний наслідок. В цій боротьбі ми перемогли. Але спроби реформувати адвокатуру в Україні тривають", - нагадала Лідія Ізовітова.

Водночас вона зауважила, що ствердити авторитет і відстояти НААУ допомогло й те, що вона є прозорою організацією, яка публічно звітує про свою діяльність. Асоціація також піклується про розвиток і професійне зростання адвокатів. Для цього, зокрема, була створена Вища школа адвокатури, яка забезпечує постійне підвищення кваліфікації.

Як наслідок – до професії постійно приходять нові люди. За останніми даними в Україні зареєстровано вже 65,5 тисяч адвокатів.

Важливість ролі НААУ для країни підкреслює і її все активніше залучення до законодавчої роботи. Профільні комітети НААУ з 2019 року проаналізували 161 законопроект та надали експертні висновки, зокрема, по 26 законопроектах висновки надано під час воєнного стану.

Серед інших важливих досягнень за 10 років роботи, Лідія Ізовітова назвала створення і постійний розвиток Єдиного реєстру адвокатів України, який колись був відправною точкою у діяльності НААУ, а на сьогодні став незамінним інструментом в роботі адвокатів, а також джерелом важливих відомостей про них.

"На жаль, доступ до ЄРАУ ми закрили 24 лютого рішенням РАУ, тому що війна і ми знаємо випадки, коли адвокати потрапили в полон через публічність адреси і місця роботи", - додала Ізовітова.

Лідія Ізовітова наголосила, що через повномасштабне вторгнення росії в Україну, 2022 рік став справжнім випробуванням для НААУ. Асоціації необхідно було не лише трансформувати низку внутрішніх процесів до нових реалій, але й забезпечити підтримку адвокатам, які вступили в лави ЗСУ, щоб боронити країну.

Голова РАУ висловила глибокий жаль у зв’язку з тим, що через війну загинули десятки адвокатів і членів їхніх сімей, водночас зауваживши: адвокатська спільнота робить все можливе, щоб допомогти родинам загиблих та надати допомогу постраждалим.

"10 років ми відзначаємо у тяжких умовах. Агресія – жахливе випробовування для нашого народу. Ця війна змінить геополітику, але попри це, в усі часи роль адвокатури залишиться незмінною і ми маємо про це подбати", - резюмувала голова НААУ.