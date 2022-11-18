Від поранень в бою з окупантами на східному напрямку загинув столичний екскурсовод Сергій Міронов

Сергій Міронов був києвознавцем та гідом, він захищав Україну у складі 241-ї бригади тероборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Хмарочос".

"Сергій Міронов - автор блогу vanishing_kyiv, реставратор історичних дверей. Його згадують тематичні київські пабліки, друзі та інші містяни. З початку російського вторгнення Сергій пішов захищати Київ у складі 241-ї бригади тероборони. Повідомляється, що він загинув на східному напрямку", - зазначається в повідомленні.

"Кілька днів тому, захищаючи своїх побратимів, він отримав поранення, від яких помер в шпиталі", - зазначила засновниця тревел-блогу Veter do it Альона Деньга.



"Він знав ледь не на пам’ять коди до під’їздів усіх старих будинків Києва, навіть мав окремі ключі від деяких дворів. Він знав, у якому під’їзді стоїть 100-літня щітка для взуття з кінського волосу, а де за "совєтів" законсервували цілі пожежні сходи й тепер це наче музейний експонат", - розповіли про Сергія.

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