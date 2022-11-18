УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11528 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 002 3

Загрози прориву кордону на Сумщині наразі немає, - ОВА

кордон

У найближчі два тижні немає загрози прориву кордону України російськими військами з боку Сумщини.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Інформацією щодо ситуації по той бік кордону ми володіємо, і на сьогодні можемо впевнено говорити, що ударних угруповань, які могли б спробувати прорвати кордон з Україною на Сумщині, зараз із того боку не спостерігається. І найближчий тиждень-два - ми можемо говорити тільки про період найближчих двох тижнів - немає ознак формування якихось ударних угруповань", - зазначив очільник обладміністрації.

За його словами, кордон знаходиться під контролем, і щоденно проводяться заходи з інженерного забезпечення оборони кордону.

Також дивіться: Білоруські прикордонники показали, як Україна будує загородження на кордоні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

кордон (4819) Сумська область (3862) Живицький Дмитро (466)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А потом что? Херой Абдристович встанет на границе ?
показати весь коментар
18.11.2022 11:24 Відповісти
А місцеві жителі говорять зовсім інші речі прямо протилежні, ми вже шашлики посмажили може досить ваших заспокійливих речей .
показати весь коментар
18.11.2022 11:33 Відповісти
місцеві балаболи, які начитались рашистських іпсо-телеграмів і валають про наступ кожен день. так буде більш правильно. тут, у нас в Сумах, такі довбні кожен тиждень з піною у рота верещеть що "завтранаступнасуми!" вже протягом шести місяців, кожен тиждень нова дату наступу. остання дата, якщо не помиляюся, бо не дуже за ними спостерігаю, була 15 листопада.
показати весь коментар
18.11.2022 12:34 Відповісти
 
 