Загрози прориву кордону на Сумщині наразі немає, - ОВА

У найближчі два тижні немає загрози прориву кордону України російськими військами з боку Сумщини.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Інформацією щодо ситуації по той бік кордону ми володіємо, і на сьогодні можемо впевнено говорити, що ударних угруповань, які могли б спробувати прорвати кордон з Україною на Сумщині, зараз із того боку не спостерігається. І найближчий тиждень-два - ми можемо говорити тільки про період найближчих двох тижнів - немає ознак формування якихось ударних угруповань", - зазначив очільник обладміністрації.

За його словами, кордон знаходиться під контролем, і щоденно проводяться заходи з інженерного забезпечення оборони кордону.

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