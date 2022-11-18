На Львівщині лунатимуть звуки вибухів: працюють сапери
Сьогодні, 18 листопада, на території Львівської області будуть лунати звуки вибухів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Львівській ОВА.
Зазначається, що з 11:30 по 12:00 жителі Львівщини можуть почути звуки, схожі не вибухи.
"Ситуація під контролем! Це наші фахівці ДСНС будуть знешкоджувати металобрухт окупантів, який воїни ППО раніше успішно приземлили", - йдеться у повідомленні.
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