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Новини Війна
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Двох представників так званих "ЛНР" та "ДНР" судитимуть на Полтавщині

суд

Чоловіки на початку повномасштабної війни вступили до незаконних збройних формувань "ЛДНР". Вони брали участь в окупації Харківської області.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ

"Один з обвинувачених = 54-річний чоловік - на початку повномасштабної війни РФ проти України вступив до лав незаконного збройного формування "ЛНР" та увійшов до складу 4-ого стрілкового батальйону 202-ого стрілкового полку як радіотелеграфіст. У березні він прибув до с. Грушівка Кіндрашівської територіальної громади Куп'янського району, яка на той час була окупована російськими військовими", - йдеться у повідомленні.

Бойовик чергував на блокпостах, перевіряв документи у жителів та налагоджував безперебійний радіозв'язок для окупантів в селах Чкаловське та Гракове.   54-річного бойовика з "ЛНР", який перевдягнувся у цивільний одяг і переховувався у місцевого жителя, затримали у жовтні. 

"Інший обвинувачений - 27-річний мешканець тимчасово окупованого м. Іловайськ Донецької області. 22 лютого він вступив до лав так званої "ДНР". У травні обвинувачений прибув до с. Юрченкове Чкаловської територіальної громади Чугуївського району, де вів спостереження за переміщенням ЗСУ та чергував на блокпостах", - повідомили у прокуратурі.

Наразі обидва обвинувачених перебувають під вартою. Справи розглядатимуть у Глобинському районному суду Полтавської області.

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Двох представників так званих ЛНР та ДНР судитимуть на Полтавщині 01

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суд (11736) Харківщина (6054) державна зрада (1714)


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Ну, блин, тупые... Сидеть то звонка до звонка и на обмен даже надеяться не смогут
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18.11.2022 12:55 Відповісти
За что их судить??? Их ипать и пистить надо, без суда и следствия...
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18.11.2022 12:58 Відповісти
Дамбаські яничари.
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18.11.2022 13:04 Відповісти
А Мера колаборанта Мамая коли будуть судити
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18.11.2022 16:35 Відповісти
 
 