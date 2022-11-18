Двох представників так званих "ЛНР" та "ДНР" судитимуть на Полтавщині

Чоловіки на початку повномасштабної війни вступили до незаконних збройних формувань "ЛДНР". Вони брали участь в окупації Харківської області.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

"Один з обвинувачених = 54-річний чоловік - на початку повномасштабної війни РФ проти України вступив до лав незаконного збройного формування "ЛНР" та увійшов до складу 4-ого стрілкового батальйону 202-ого стрілкового полку як радіотелеграфіст. У березні він прибув до с. Грушівка Кіндрашівської територіальної громади Куп'янського району, яка на той час була окупована російськими військовими", - йдеться у повідомленні.

Бойовик чергував на блокпостах, перевіряв документи у жителів та налагоджував безперебійний радіозв'язок для окупантів в селах Чкаловське та Гракове. 54-річного бойовика з "ЛНР", який перевдягнувся у цивільний одяг і переховувався у місцевого жителя, затримали у жовтні.

"Інший обвинувачений - 27-річний мешканець тимчасово окупованого м. Іловайськ Донецької області. 22 лютого він вступив до лав так званої "ДНР". У травні обвинувачений прибув до с. Юрченкове Чкаловської територіальної громади Чугуївського району, де вів спостереження за переміщенням ЗСУ та чергував на блокпостах", - повідомили у прокуратурі.

Наразі обидва обвинувачених перебувають під вартою. Справи розглядатимуть у Глобинському районному суду Полтавської області.

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