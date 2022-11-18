УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11393 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 619 1

На Черкащині відновлено заборону на відвідування лісів

ліс,київщина

У Черкаській області відновлено повну заборону на відвідування лісів на період воєнного стану

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє  голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Зазначається, що заборона стосується і в'їзду до них транспортних засобів (крім транзитних шляхів).

Винятки:
■транспорт, що використовується військовими формуваннями, правоохоронними органами, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, постійними лісокористувачами, користувачами мисливських угідь під час виконання своїх повноважень;
■техніка для лісогосподарських потреб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поблизу кордону з Білоруссю на Волині запровадили повну заборону відвідування лісів, - ОВА. КАРТА

Це розпорядження діє на період воєнного стану.

заборона (1462) ліс (770) Чернігівська область (935)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
угу а дрова де людям брати?
показати весь коментар
18.11.2022 20:27 Відповісти
 
 