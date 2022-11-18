На Черкащині відновлено заборону на відвідування лісів
У Черкаській області відновлено повну заборону на відвідування лісів на період воєнного стану
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Зазначається, що заборона стосується і в'їзду до них транспортних засобів (крім транзитних шляхів).
Винятки:
■транспорт, що використовується військовими формуваннями, правоохоронними органами, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, постійними лісокористувачами, користувачами мисливських угідь під час виконання своїх повноважень;
■техніка для лісогосподарських потреб.
Це розпорядження діє на період воєнного стану.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Роман Плавицкий
показати весь коментар18.11.2022 20:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль