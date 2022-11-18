На Черкащині відновлено заборону на відвідування лісів

У Черкаській області відновлено повну заборону на відвідування лісів на період воєнного стану

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Зазначається, що заборона стосується і в'їзду до них транспортних засобів (крім транзитних шляхів).

Винятки:

■транспорт, що використовується військовими формуваннями, правоохоронними органами, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, постійними лісокористувачами, користувачами мисливських угідь під час виконання своїх повноважень;

■техніка для лісогосподарських потреб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поблизу кордону з Білоруссю на Волині запровадили повну заборону відвідування лісів, - ОВА. КАРТА

Це розпорядження діє на період воєнного стану.