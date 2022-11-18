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В окупованому Маріуполі хочуть відновити пам’ятники Леніну, - Андрющенко

маріуполь,ленін

Російські окупанти під час збору металобрухту знайшли два демонтованих пам’ятники Леніну. Тепер їх хочуть встановити наново.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ

"На території Азовмашу під час збору металобрухту знайшли два демонтованих пам'ятники Леніну. Один - з площі Свободи. Другий - з Кальміуського району. Тепер окупаційна влада збирається встановити їх наново. В Кальміуському районі на місце демонтажу. А що робити з другим уродливим ідолом - розмірковують. На площу Свободи наче не всунеш, але це не точно", - написав Андрющенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У тимчасово окупованому Маріуполі пролунав вибух на базі з технікою та БК рашистів, - Андрющенко

Автор: 

Ленін (132) Маріуполь (3243) окупація (6746) пам’ятник (931) Андрющенко Петро (697)


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Топ коментарі
+12
Це ще зайвий раз доводить що отой "совок" треба підривати , а не демонтувати!
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18.11.2022 16:02 Відповісти
+11
та нехай хоч вішаються на ньому..будуть бухими ставити - він ще пару-вісім дебілів пригандошить..потім переплавимо
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18.11.2022 15:50 Відповісти
+10
членін привів сатану на територію росії , приніс в жертву царську родину. Тому сьогоднішні сатаністи йому й вклоняються
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18.11.2022 15:53 Відповісти
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та нехай хоч вішаються на ньому..будуть бухими ставити - він ще пару-вісім дебілів пригандошить..потім переплавимо
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18.11.2022 15:50 Відповісти
Якби не було кому їх зберігати, то не було б що й наново ставити,
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18.11.2022 16:08 Відповісти
Как же я хочу, блеать, вернуться домой, в Мариуполь. С автоматом. И всё те рожи на фото с руспомоек поставить к стенке!
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18.11.2022 16:29 Відповісти
Дурні думкою багатіють
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18.11.2022 15:50 Відповісти
Недолюди уже поставили один "памятник" в Мариуполе
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18.11.2022 16:02 Відповісти
кацапи повертають, де тільки можна, цього червоного ідола, нейросифілітіка ч леніна і посумісництву агента німецької розвідки, бо нічого нового, прогресивного запропонувати не можуть !!!
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18.11.2022 15:52 Відповісти
Та чого ото старі пам'ятники ворушить? Зробіть новенький, "пуйло на сєкрєтном чімаданчикє"
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18.11.2022 15:52 Відповісти
членін привів сатану на територію росії , приніс в жертву царську родину. Тому сьогоднішні сатаністи йому й вклоняються
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18.11.2022 15:53 Відповісти
Я вас немного поправлю. Товарисчь чЛенин не приносил в жертву царскую семью. Расстреляна была семья граждан Романовых, т.к. на момент расстрела Николашка давно отрёкся от престола в пользу своего брата-шалопая Мишки. Так, что де юре и де факто расстреляли не царя а обычного поца.
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18.11.2022 21:33 Відповісти
Та ставте вже х...йлу, скільки той жизні!
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18.11.2022 15:54 Відповісти
Прекрасный памятник Ульянову - чЛенину.
Название - "чЛенин кормит мировой пролетариат".
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18.11.2022 15:58 Відповісти
Совкодрочеры ********
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18.11.2022 15:59 Відповісти
А разве Пуйло не сказал, что чЛенин придумал Украину в 1918 г. ? Значит правильно повернули, потому что чЛенин ето будивник современной Украини, а Мариупол це Украина. Мене сильно удивляет современная идеология сруского мира - фашизм, большевизм, царизм, ********** одну слову рашизм.
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18.11.2022 16:00 Відповісти
Це ще зайвий раз доводить що отой "совок" треба підривати , а не демонтувати!
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18.11.2022 16:02 Відповісти
Річ в тім,що багато пам'ятників в процесі декомунізації зняли і наче спеціально не знищили,а приховали до кращих часів місцеві голови громад?!!!! Процес зняття публічний, а от подальша доля цих істуканів замовчується!! От і маємо такі історії типу " знайшли".... Потрібно зобов'язати голів громад знищити,продати( якщо є такі совкодрочери,що готові купити) цей непотріб!!!
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18.11.2022 16:17 Відповісти
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18.11.2022 16:03 Відповісти
пам'ятники леніну їм допоможе роздобути міністр Ткаченко
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18.11.2022 16:03 Відповісти
Дивуваться нема чого - кацапи відновлюють "совок" сталінського типу Він їм "найзручніший"
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18.11.2022 16:04 Відповісти
І як в тих дикунів в головах вкладається одночасно любити царя-батюшку, леніна, сталіна, московське православіє і ху...ло ...
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18.11.2022 16:07 Відповісти
...бо все це - Русскій Міръ.
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18.11.2022 16:16 Відповісти
Руским долбойобам для повного щастя ще не хватає рогів і хвоста.
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18.11.2022 16:29 Відповісти
Потому как нехрен снесенные памятники ставить на хранение во всякие музеи. Снесли и переплавили/смололи в щебень.
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18.11.2022 16:34 Відповісти
Гимн Обреченных (Гойда, Орки!)
https://www.youtube.com/watch?v=q07dm6lPs2k
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18.11.2022 16:40 Відповісти
******** нет покоя, старые пердуны хотят нас утащить в прошлое. Вот вся их идеология, старье и гной
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18.11.2022 16:51 Відповісти
И гундяя пригласите освятить памятник тому кто церкви рушил.
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18.11.2022 16:54 Відповісти
Пропоную поставити пам"ятник псу Патрону...Фундамент у вигляді піраміди з розбитих бюстів і погрудь лєніних-сталіних-вітутіних-жукових і прочої сволоти.А Патрон гордо стоїть на голові ху...ла і грізно дивиться на схід...Я навіть у Львові таке місце побачив.Майже в центрі,на перетині семи вулиць є мініатюрна площа,поросла деревами.В середині спалений кіоск,огороджений,чиясь приватна власність з дев"яностих,яку міськрада ніяк не може викупити...Це біля "Форуму",перехрестя Чорновола,Куліша...і так далі...
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18.11.2022 17:23 Відповісти
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18.11.2022 17:39 Відповісти
 
 