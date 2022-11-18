В окупованому Маріуполі хочуть відновити пам’ятники Леніну, - Андрющенко
Російські окупанти під час збору металобрухту знайшли два демонтованих пам’ятники Леніну. Тепер їх хочуть встановити наново.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"На території Азовмашу під час збору металобрухту знайшли два демонтованих пам'ятники Леніну. Один - з площі Свободи. Другий - з Кальміуського району. Тепер окупаційна влада збирається встановити їх наново. В Кальміуському районі на місце демонтажу. А що робити з другим уродливим ідолом - розмірковують. На площу Свободи наче не всунеш, але це не точно", - написав Андрющенко.
Топ коментарі
+12 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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+11 Марина Кравець
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+10 A San
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Название - "чЛенин кормит мировой пролетариат".
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