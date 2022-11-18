Подкаст про tech-індустрію від Favbet Tech запускає другий сезон

Подкаст "Закрив раунд" про новини tech-індустрії анонсує другий сезон.

Про це йдеться у повідомленні Favbet Tech, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Головна ідея – розповісти про технологічні феномени і те, що вражає сьогодні у tech-індустрії. Ведучі обговорюють бізнеси та компанії, які залучають мільярдні інвестиції. Також не забувають про події, що впливають на технологічний ринок. І, звісно, говорять про людей у tech, які змінюють світ", - йдеться у повідомленні.

Ведучі подкасту - Ілля Кабачинський та Антон Полєсков. Тематика охоплює теми від криптопроектів та інвестицій до проблем екології й нових соціальних мереж.

"Новий сезон подкасту "Закрив раунд" здивує слухачів не лише новими іменами, а й детальними розборами важливих новинок технологічного світу. Цього разу – більше деталей, більше подій, більше інсайтів", - зазначається у повідомленні.

Подкаст "Закрив раунд" доступний на платформах Apple podcasts, Google podcasts, SoundCloud, YouTube, Anchor, Радіо НВ, Megogo.

Нагадаємо, під час війни компанія Favbet Tech активно підтримує Мінцифри в ініціативі розгортання IT-армії та організувала власні кібервійська.

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