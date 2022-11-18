Евакуйованих українців розмістять у санаторіях за рахунок бюджету - рішення Кабміну
Евакуація населення з районів, де ведуться активні бойові дії, потребує надання переміщеним особам тимчасового житла, і з огляду на це уряд підтримав пропозицію Мінреінтеграції забезпечити евакуйованих громадян прихистком у санаторних закладах за рахунок бюджетних коштів.
Про це у телеграмі поінформувала пресслужба Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.
"Розпорядження КМУ, яке врегульовує питання використання бюджетних коштів на організацію розміщення евакуйованого населення, сьогодні схвалено на засіданні Кабміну. Таким чином, громадяни, які евакуювалися з регіонів, де відбуваються активні бойові дії, будуть розміщуватися у спеціалізованих санаторних закладах МОЗ та Мінсоцполітики, перелік яких затверджується відповідними відомствами", - уточнюється у повідомленні.
Зазначається, що тимчасове перебування у цих закладах передбачає створення належних умов для життя та забезпечення евакуйованих осіб найнеобхіднішим (продовольчі потреби, санітарні умови тощо).
"Для забезпечення цих умов Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством соціальної політики України визначатимуться гуманітарні потреби евакуйованого цивільного населення для їх задоволення за сприяння та координації Мінреінтеграції", - поінформували у міністерстві.
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