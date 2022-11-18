Евакуйованих українців розмістять у санаторіях за рахунок бюджету - рішення Кабміну

Евакуація населення з районів, де ведуться активні бойові дії, потребує надання переміщеним особам тимчасового житла, і з огляду на це уряд підтримав пропозицію Мінреінтеграції забезпечити евакуйованих громадян прихистком у санаторних закладах за рахунок бюджетних коштів.

Про це у телеграмі поінформувала пресслужба Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.

"Розпорядження КМУ, яке врегульовує питання використання бюджетних коштів на організацію розміщення евакуйованого населення, сьогодні схвалено на засіданні Кабміну. Таким чином, громадяни, які евакуювалися з регіонів, де відбуваються активні бойові дії, будуть розміщуватися у спеціалізованих санаторних закладах МОЗ та Мінсоцполітики, перелік яких затверджується відповідними відомствами", - уточнюється у повідомленні.

Зазначається, що тимчасове перебування у цих закладах передбачає створення належних умов для життя та забезпечення евакуйованих осіб найнеобхіднішим (продовольчі потреби, санітарні умови тощо).

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"Для забезпечення цих умов Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством соціальної політики України визначатимуться гуманітарні потреби евакуйованого цивільного населення для їх задоволення за сприяння та координації Мінреінтеграції", - поінформували у міністерстві.