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Новини Війна
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Евакуйованих українців розмістять у санаторіях за рахунок бюджету - рішення Кабміну

біженці,евакуація,переселенці

Евакуація населення з районів, де ведуться активні бойові дії, потребує надання переміщеним особам тимчасового житла, і з огляду на це уряд підтримав пропозицію Мінреінтеграції забезпечити евакуйованих громадян прихистком у санаторних закладах за рахунок бюджетних коштів.

Про це у телеграмі поінформувала пресслужба Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.

"Розпорядження КМУ, яке врегульовує питання використання бюджетних коштів на організацію розміщення евакуйованого населення, сьогодні схвалено на засіданні Кабміну. Таким чином, громадяни, які евакуювалися з регіонів, де відбуваються активні бойові дії, будуть розміщуватися у спеціалізованих санаторних закладах МОЗ та Мінсоцполітики, перелік яких затверджується відповідними відомствами", - уточнюється у повідомленні.

Зазначається, що тимчасове перебування у цих закладах передбачає створення належних умов для життя та забезпечення евакуйованих осіб найнеобхіднішим (продовольчі потреби, санітарні умови тощо).

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"Для забезпечення цих умов Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством соціальної політики України визначатимуться гуманітарні потреби евакуйованого цивільного населення для їх задоволення за сприяння та координації Мінреінтеграції", - поінформували у міністерстві.

Автор: 

біженці (1893) Кабмін (14150) переселенці (986) Міністерство реінтеграції (500)


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В поте лица Кабмин трудился, чтобы спустя 9 месяцев после появления тысяч, миллионов беженцев это принять. Притом это вопиющее безразличие и тупость привели к тому, что десятки МЧСников, военных, волонтеров погибли от обстрелов, пытаясь вывезти людей значительно позже, чем это можно было сделать в безопасное время. А люди не ехали потому что куда им ехать, если у них, в отличие от всей этой чинушной швали, нету накоплений даже на месяц жизни, а жалкая подачка-пособие - это лекарства на месяц и еды на 2 недели и больше ничего. Конечно никто не хотел подыхать с голоду в канаве, не имея средств к существованию и не имея гарантированной бесконечно долгой поддержки от государства, а именно это должно быть до конца войны. И санаториев на всех не хватит. Есть огромное количество двух и трехэтажных жилых особняков с хорошим утеплением и большим количеством кроватей. Есть душ, кухня, часто есть генератор или солнечные батареи. Там вполне можно разместить много людей и притом бесплатно для бюджета. Все местные знают, где чей дом стоит и какому прокурору или судьей он принадлежит. Вот туда и нужно вселять этих людей, ну а после войны можно и какую-то компенсацию выделить тем, кто впустил к себе беженцев, небольшую.
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18.11.2022 20:22 Відповісти
С начала войны в Западной Украине размещены в санаториях беженцы с других регионов, был по случаю в одном из таких санаториев, трёхразовое хорошее питание и размещение.
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19.11.2022 00:58 Відповісти
хтось прикупив санаторіі...
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18.11.2022 20:33 Відповісти
А чого це за рахунок бюджету, а не за рахунок товстих та успішних?
Ліпосакція - дуже корисна процедура.
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18.11.2022 20:57 Відповісти
 
 