Планові відключення електроенергії застосують 19 листопада у всіх регіонах України, – Укренерго

Завтра, 19 листопада, у всіх регіонах України з 00:00 до 02:00 та з 8:00 до 24:00 будуть застосовуватись планові відключення.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

Додаткові аварійні відключення не прогнозуються.

Зазначається, що обмеження споживання – це наслідки ракетних атак рашистів на енергосистему України. Пошкоджень багато, вони складні. Ремонтні бригади працюють цілодобово і без вихідних.

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