Планові відключення електроенергії застосують 19 листопада у всіх регіонах України, – Укренерго
Завтра, 19 листопада, у всіх регіонах України з 00:00 до 02:00 та з 8:00 до 24:00 будуть застосовуватись планові відключення.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.
Додаткові аварійні відключення не прогнозуються.
Зазначається, що обмеження споживання – це наслідки ракетних атак рашистів на енергосистему України. Пошкоджень багато, вони складні. Ремонтні бригади працюють цілодобово і без вихідних.
Топ коментарі
+8 Banda 77
показати весь коментар18.11.2022 22:25 Відповісти Посилання
+4 Oleg Iskra #524012
показати весь коментар18.11.2022 22:48 Відповісти Посилання
+3 Sergey Panchuk #425060
показати весь коментар18.11.2022 22:49 Відповісти Посилання
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)))
Корупціі у нас вже немає, проблем із забезпечення армії теж. Правда, і світла немає, але то таке..