УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11053 відвідувача онлайн
Новини
8 943 18

Планові відключення електроенергії застосують 19 листопада у всіх регіонах України, – Укренерго

свет,света,отключение

Завтра, 19 листопада, у всіх регіонах України з 00:00 до 02:00 та з 8:00 до 24:00 будуть застосовуватись планові відключення.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

Додаткові аварійні відключення не прогнозуються.

Зазначається, що обмеження споживання – це наслідки ракетних атак рашистів на енергосистему України. Пошкоджень багато, вони складні. Ремонтні бригади працюють цілодобово і без вихідних.

Також читайте: Голова ДТЕК Сахарук закликав готуватися до відключень електроенергії на кілька днів (оновлено)

Автор: 

енергетика (2613) електроенергія (6253) Укренерго (2718)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Питання коли - Зєлевлада, яка мріяла зазирнути у всі отвори путлєра і отримати там мир, підготує електростанції і мережі державної компанії НЕК "Укренеренерго" до роботи в умовах постійних ракетних обстрілів? Для початку - треба розподільчі присторої існуючих АЕС і ТЕС під землю закопати.. або систему ПРО побудувати щоб жоден шахід чи калібр чи Х-.. не долитав до електрообладнання енергосистеми.
показати весь коментар
18.11.2022 22:25 Відповісти
+4
Потрібно розбивати її на окремі частини, які можуть функціонувати автономно. Доповнювати генерацію невеликими газотурбінними станціями, гес, вітряками.
показати весь коментар
18.11.2022 22:48 Відповісти
+3
Нах писати один час відключення і вимикати зовсім в різний час? 5хв назад вимкнули, в 22.40 а написано що в 12 ночі мають вирубити!
показати весь коментар
18.11.2022 22:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
🤡
показати весь коментар
18.11.2022 22:17 Відповісти
Планові відключення - це коли ти відключаєшся опісля плану...
)))
показати весь коментар
18.11.2022 22:23 Відповісти
Питання коли - Зєлевлада, яка мріяла зазирнути у всі отвори путлєра і отримати там мир, підготує електростанції і мережі державної компанії НЕК "Укренеренерго" до роботи в умовах постійних ракетних обстрілів? Для початку - треба розподільчі присторої існуючих АЕС і ТЕС під землю закопати.. або систему ПРО побудувати щоб жоден шахід чи калібр чи Х-.. не долитав до електрообладнання енергосистеми.
показати весь коментар
18.11.2022 22:25 Відповісти
сподіватись шо ракетні атаки припиняться марно - террорашка битиме все вщент, заганяючи нас в кам'яний вік
показати весь коментар
18.11.2022 22:39 Відповісти
Ну так что сдаватся?
показати весь коментар
18.11.2022 22:49 Відповісти
"припиняться марно" ? Що це за вислів? Ахінея якась...
показати весь коментар
19.11.2022 02:06 Відповісти
ремонтувати пошкодження марно - тра' міняти структуру енергосистем, створюючи захисні конструкції
показати весь коментар
18.11.2022 22:41 Відповісти
Потрібно розбивати її на окремі частини, які можуть функціонувати автономно. Доповнювати генерацію невеликими газотурбінними станціями, гес, вітряками.
показати весь коментар
18.11.2022 22:48 Відповісти
Нах писати один час відключення і вимикати зовсім в різний час? 5хв назад вимкнули, в 22.40 а написано що в 12 ночі мають вирубити!
показати весь коментар
18.11.2022 22:49 Відповісти
скоро 12 ночі... виключать. до 8 ранку..зарядив три аккумулятора..
показати весь коментар
18.11.2022 23:10 Відповісти
скоріше включення , бо вже й так нах все повідключено...((
показати весь коментар
18.11.2022 23:16 Відповісти
показати весь коментар
18.11.2022 23:31 Відповісти
Весь день без електрики. Якийсь треш
показати весь коментар
18.11.2022 23:41 Відповісти
показати весь коментар
19.11.2022 02:04 Відповісти
подачу електроенергії споживачам в Україні переривають через аварії. А от експорт електроенергії з України не припиняється
показати весь коментар
19.11.2022 06:44 Відповісти
Зелень не в змозі щось створити, адже некомпетентні та жадібні козли при владі нікуди не поділись! Вони на місцях, і шукають, що б спи@дити. А у відповідь на питання про електрику можна просто розвести руками, мовляв, війна ж…
Корупціі у нас вже немає, проблем із забезпечення армії теж. Правда, і світла немає, але то таке..
показати весь коментар
19.11.2022 06:46 Відповісти
В 4.00 свет не выключали слава богу,у нас в это время насос воду в башню закачивает и когда график попадает на этот час и вечером тоже воды почти нет.
показати весь коментар
19.11.2022 07:19 Відповісти
spochatku treba zrobyty stiny betonni dlya zahystu! Bez zahystu ti rakety znovu pidirvut
показати весь коментар
19.11.2022 11:29 Відповісти
 
 