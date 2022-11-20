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Новини Війна Мобілізація в РФ
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У Росії спалах скарг на депресію через мобілізацію, - психологічні центри

рф,армія,найманці

У росіян на кінець 8 місяця війни фіксують зростання кількості скарг на депресію. Спалах почався після 21 вересня, коли було оголошено мобілізацію в Росії.

Про це свідчать дані психологічних центрів РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

Як зазначається, після 21 вересня, дня оголошення часткової мобілізації в країні, соціологи повідомляли про зростання рівня тривожності у росіян. Опитані центри надання психологічної допомоги підтвердили: кількість звернень зі скаргами зросла порівняно з лютим, коли почалася війна.

До літа кількість тих, хто скаржиться на стрес, знижувалася до річного мінімуму

Фахівці зазначають, що після початку війни серйозного зростання кількості звернень не було.

Також читайте: Як врятувати мозок на війні: поради психолога, як уникнути депресії

В одному психологічному центрі розповіли, що перші два тижні отримували запити "що робити" і "як впоратися з тривогою", але потім кількість звернень помітно знизилася.

Автор: 

росія (66070) мобілізація (3117) депресія (2)


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Топ коментарі
+18
Депресія в них, лядь. Повбивали купу народу, зруйнували половину чужої країни, а тепер в них (ТАДАМ!) депресія! Суки.
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20.11.2022 13:22 Відповісти
+10
Депресуют, но 75% стада поддерживает вторжение в Украину.
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20.11.2022 13:24 Відповісти
+9
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20.11.2022 13:23 Відповісти
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чушь, они и так ипанутые
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20.11.2022 13:20 Відповісти
Треба порадити росіянам, що найкращі ліки від депресії - куля
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20.11.2022 13:21 Відповісти
75 відсотків росіян підтримують агресію Російської Федерації проти України. Джерело:
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20.11.2022 13:22 Відповісти
Депресія в них, лядь. Повбивали купу народу, зруйнували половину чужої країни, а тепер в них (ТАДАМ!) депресія! Суки.
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20.11.2022 13:22 Відповісти
Та ніхто нічого не почав. Вони як підтримували війну, так і підтримують.
І взагалі, тверезий кацап - це цілковитий нонсенс.
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20.11.2022 13:38 Відповісти
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20.11.2022 13:23 Відповісти
Депресуют, но 75% стада поддерживает вторжение в Украину.
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20.11.2022 13:24 Відповісти
ну так награбованого скільки..фурами не встигають вивозити, падли..

будуть по своїх бараках пралки встановлювати й унітази на дворі..

бидло
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20.11.2022 14:03 Відповісти
Депресія через те,що за багатьох ваньок самки не получать виплати.
То собаки погризли, то в крематорії загубився і т.д.
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20.11.2022 13:26 Відповісти
мотузка і мило-найкраще від депресіі
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20.11.2022 13:31 Відповісти
псюхе и параша не совместимы. пусть боярой "депрессию" лечать.
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20.11.2022 13:32 Відповісти
Взагалі такого роду "новини", вважаю абсолютно зайвими. По-перше - пофіг й нецікаво. По-друге, й саме основне - це нічого для нас не змінить.
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20.11.2022 13:32 Відповісти
Депресняк і нєдєржаніє .
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20.11.2022 13:36 Відповісти
Більше диприсняка, шоб вас, сук, всіх покарьожило, до сьомого коліна. Да, і побільше алкоголю - рятує від радіації.
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20.11.2022 13:43 Відповісти
Треба ще більше диприсняка, шоб вас, сук, всіх покарьожило. І не забувайте про алкоголь - кажуть рятує від радіації.
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20.11.2022 13:45 Відповісти
А головою об стіну не пробували? Тільки так щоб зі всього маху! Кажуть допомагає!
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20.11.2022 13:46 Відповісти
Что, и фуфырик боярки не помогает от депрессии?
НЕВЕРЮ!
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20.11.2022 13:47 Відповісти
Які вразливі у них нєври. Прям як у благородних баришень з кокошніками.
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20.11.2022 13:54 Відповісти
Навіть крадені унітази не веселять. Ранімиє блін.
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20.11.2022 14:03 Відповісти
просто ***** переживаю за их психическое здоровье.
как-то похер на их депрессию
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20.11.2022 14:07 Відповісти
депресія це добре, депресія це шлях до суіциду. так побажаємо їм побільш суіцидніків
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20.11.2022 14:24 Відповісти
У "партіі і правітєльства" є чудовий, випробуваний засіб проти такої депресії. Називається він "репресії".
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20.11.2022 14:40 Відповісти
Лучшее средство от депрессии для орка это Хаймарс.
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20.11.2022 17:24 Відповісти
А вдумайтесь в статистику - к лету жалоб на тревожность и депрессию снизился до годового минимума. Наслаждались убийством украинцев. А потом, когда поняли, что убивать могу и их, то сразу закручинились, запечалились....
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20.11.2022 17:52 Відповісти
Вянет лист. Проходит лето.
Иней серебрится,
а кацап из пистолета
хочет застрелиться.
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20.11.2022 21:51 Відповісти
 
 