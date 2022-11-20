У Росії спалах скарг на депресію через мобілізацію, - психологічні центри
У росіян на кінець 8 місяця війни фіксують зростання кількості скарг на депресію. Спалах почався після 21 вересня, коли було оголошено мобілізацію в Росії.
Про це свідчать дані психологічних центрів РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.
Як зазначається, після 21 вересня, дня оголошення часткової мобілізації в країні, соціологи повідомляли про зростання рівня тривожності у росіян. Опитані центри надання психологічної допомоги підтвердили: кількість звернень зі скаргами зросла порівняно з лютим, коли почалася війна.
До літа кількість тих, хто скаржиться на стрес, знижувалася до річного мінімуму
Фахівці зазначають, що після початку війни серйозного зростання кількості звернень не було.
В одному психологічному центрі розповіли, що перші два тижні отримували запити "що робити" і "як впоратися з тривогою", але потім кількість звернень помітно знизилася.
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І взагалі, тверезий кацап - це цілковитий нонсенс.
будуть по своїх бараках пралки встановлювати й унітази на дворі..
бидло
То собаки погризли, то в крематорії загубився і т.д.
НЕВЕРЮ!
как-то похер на их депрессию
Иней серебрится,
а кацап из пистолета
хочет застрелиться.