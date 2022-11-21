УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13305 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 258 3

Російські загарбники примусово вивозять мешканців Біловодська до Луганська, - ОВА

окупанти

Російські окупанти продовжують переселяти місцевих жителів Луганської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Луганської ОВА.

"Також тривають заходи з примусового переселення місцевих жителів. Зокрема, до Луганська росіяни вивозять мешканців Біловодська", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Луганщині українські військові визволили 12 населених пунктів, - Череватий

Автор: 

окупація (6751) переселення (65) Луганська область (4892)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це у кацапів віками практикувалося! "Вывод людишек" лише при Івані Грозному заборонять стали І то - лише "приватним" порядком (Коли бояри збирали загони озброєних людей, нападали на сусідів, палили села і переганяли селян на нові місця - у свої володіння) В державних масштабах це проводилося завжди - при Петрі І - заселення Петербурга, Катерині ІІ - згон ногайців за Волгу і переселення запорожців, Миколі І - масове заселення Таврії, Столипіні - Сибір і Далекий Схід з Камчаткою Та й при "совку" гнали людей - то Турксиб будувать, то Казахстан заселять, то Сибір освоювать
показати весь коментар
21.11.2022 09:45 Відповісти

московська орда весь час так вчиняла...

показати весь коментар
21.11.2022 09:54 Відповісти
Ау , где это ******* ООН , слепота
показати весь коментар
21.11.2022 09:54 Відповісти
 
 