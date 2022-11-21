Російські загарбники примусово вивозять мешканців Біловодська до Луганська, - ОВА
Російські окупанти продовжують переселяти місцевих жителів Луганської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Луганської ОВА.
"Також тривають заходи з примусового переселення місцевих жителів. Зокрема, до Луганська росіяни вивозять мешканців Біловодська", - йдеться в повідомленні.
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московська орда весь час так вчиняла...