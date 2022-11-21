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Ще 3300 базових станцій зв’язку запустили в Україні, - Федоров

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Минулими вихідними в Україні запустили ще 3300 базових станцій по всій країні.

Про це заявив голова Мінцифри Михайло Федоров у своєму Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Запустили ще 3300 базових станцій по всій країні за вихідні. А це сотні тисяч абонентів, у яких нарешті з'явився мобільний зв'язок та інтернет", - написав Федоров.

Як зазначив міністр, кілька днів половина мобільної мережі Одеської області не функціонувала через обстріли росіянами енергетичної інфраструктури. На цей момент працює близько 80% мережі.

"Відновлення зв‘язку продовжується 24/7 практично у кожній області країни", - додав Федоров.

Автор: 

інтернет (2021) мобільний зв’язок (1042) зв’язок (398) Федоров Михайло (887)


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