Росія не прагне зміни влади в Україні, - Пєсков
Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що зміна влади в Україні не є метою так званої "спецоперації".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Журналісти попросили його прокоментувати слова президента Володимира Зеленського про те, що Москва не прагне миру з Києвом, а домагається переговорів з українською владою, щоб отримати перепочинок. У Пєскова запитали, чи це так.
"Росія хоче досягти своїх цілей, і вона їх досягне", - відповів Пєсков.
На запитання журналістів, чи зміна влади в Україні є однією з цілей "спецоперації", Пєсков відповів: "Ні, президент (Путін) вже про це говорив".
Топ коментарі
+58 Роман Літвін
показати весь коментар21.11.2022 13:47 Відповісти Посилання
+31 stavr
показати весь коментар21.11.2022 13:55 Відповісти Посилання
+27 Eugen Mk
показати весь коментар21.11.2022 13:48 Відповісти Посилання
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Бо це єдине, чого сумнівно "досягла" обісрата "армія" *******.
Проти вчетверо більшої кількості населення, проти у десятки разів більшого потенціалу зброї, проти одного з найбільших на планеті арсеналу ЯО-отримали б прочуханки на сотні років. Аби був тільки гетьман, більше-не треба. Он воно як.
Тому читаємо відповідь :
одной из целей "спецоперации" является смена власти в Украине