Росія не прагне зміни влади в Україні, - Пєсков

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що зміна влади в Україні не є метою так званої "спецоперації".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Журналісти попросили його прокоментувати слова президента Володимира Зеленського про те, що Москва не прагне миру з Києвом, а домагається переговорів з українською владою, щоб отримати перепочинок. У Пєскова запитали, чи це так.

"Росія хоче досягти своїх цілей, і вона їх досягне", - відповів Пєсков.

На запитання журналістів, чи зміна влади в Україні є однією з цілей "спецоперації", Пєсков відповів: "Ні, президент (Путін) вже про це говорив".

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