УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12942 відвідувача онлайн
Новини Війна
28 692 151

Росія не прагне зміни влади в Україні, - Пєсков

песков,путін,пєсков

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що зміна влади в Україні не є метою так званої "спецоперації".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Журналісти попросили його прокоментувати слова президента Володимира Зеленського про те, що Москва не прагне миру з Києвом, а домагається переговорів з українською владою, щоб отримати перепочинок. У Пєскова запитали, чи це так.

"Росія хоче досягти своїх цілей, і вона їх досягне", - відповів Пєсков.

На запитання журналістів, чи зміна влади в Україні є однією з цілей "спецоперації", Пєсков відповів: "Ні, президент (Путін) вже про це говорив".

Читайте: Пєсков: Публічних переговорів, як хоче Зеленський, не буває

Автор: 

Пєсков Дмитро (1693) росія (66104)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+58
А так хотіли раніше скинути "Кієвскій рєжим"
показати весь коментар
21.11.2022 13:47 Відповісти
+31
міняти чи не міняти владу вирішують українські громадяни під час виборів
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
а яке псяче діло до цього бридких і брудних кацапів???
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
піськов кацапський виродок
показати весь коментар
21.11.2022 13:55 Відповісти
+27
Да? А шо случилось?
показати весь коментар
21.11.2022 13:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Бутылку в жопу, да так, чтобы аж усики зашевелились. Это все, чего ты тут достигнешь, таракан ублюдошный
показати весь коментар
21.11.2022 14:40 Відповісти
Піськов - русішешвайн. (як говорили давні німці)
показати весь коментар
21.11.2022 14:41 Відповісти
А нахрена им переговоры, если достигнут?
показати весь коментар
21.11.2022 14:47 Відповісти
не читал выше комменты, но со 100% уверенностью заявляю, что все разы порывов переговоров, нарик был в договорняке и на сейчас когда рашисты в сознании, что им никак не выиграть войну, падлы с падлами договорились про то как технично отойти на территории 24.02. и потом прописать мирняк и песок это только подтверждает. лохторат двух сторон схавает. параллельно уже прокручивают механизмы и протягивают законы для распиживания.
показати весь коментар
21.11.2022 14:49 Відповісти
вірити пєскову? серйозно сприймати те, що ця стара курва розказує? ну русскіє так і роблять, тому в такі сраці.
показати весь коментар
21.11.2022 19:02 Відповісти
он не рассказывает, он закидывает. а еще устаю от толкований, что они в жопе. в жопе как раз мы! у нас за уши привели войну и это у нас смерти, уехали люди, разрушения и пол страны без электроэнергии, взамен на что? на понимание что твой сосед террорист?! так рашистам пох, а на личный проигрыш путаны, нам пох. у рашистов сырья на сотни лет и они найдут варианты снова завести щупальцы. лохторат и дальше будет разрушать, он сейчас свидетель своими глазами реальности и истории и ем ее уже перевирают!
показати весь коментар
21.11.2022 20:19 Відповісти
а якже "нацисти"? Чи вже не нацисти?
показати весь коментар
21.11.2022 14:50 Відповісти
Я так розумію, шо метою було розкрадання майна, викрадення людей і знищення інфраструктури?
Бо це єдине, чого сумнівно "досягла" обісрата "армія" *******.
показати весь коментар
21.11.2022 14:52 Відповісти
а ще піднасрали китайцям. ті вже ну дуууже крізь зуби кацапам *********
показати весь коментар
21.11.2022 15:06 Відповісти
та де, без відмашки китайців русскіє би і не пукнули, рф - сателіт Китаю. Весь час існування московія нищила нашу незалежність, а тепер втратила свою. І кого би вони цього разу не винили, винуваті вони самі.
показати весь коментар
21.11.2022 19:03 Відповісти
ніхто ж не сперечається, шо китай дав особистий дозвіл х-лу на війну. для них ситуація видавалася він-він у будь-якому випадку. але китайці .... теж прорахувалися. об'єднання заходу - не на користь китаю. мілітаризація заходу - не на користь китаю. західні компанії вже отримали чіткий сигнал виводити складне виробництво з китаю. так, не за рік-два, як з парашкою, але напрямок вказано. і найгірше для китайців - почали прокидатися азійські тигри у військовому плані - японія, південна корея і тайвань. а в цьому регіоні у китайців, окрім кндр і, хібашо, мьянми, друзів немає від слова взагалі. то які плюси отримав китай від цієї війни? дисконт за рашистські енергоносії? і все? гора народила мишу.
показати весь коментар
22.11.2022 10:35 Відповісти
Росія не прагне зміни влади в Україні, - Пєсков , але весь світ прагне, щоб терористичний режим ********* якнайскоріше здох(за виключенням де-яких відвертих прорашистських "смоктунів"
показати весь коментар
21.11.2022 15:04 Відповісти
Не прагне зміну влади тому, що якби був Порошенко, то отримали б вони вже такої прочуханки, що б пару сотень років ще (якщо людство стільки ще протримається на Землі), вони б точно більше не полізли нікуди.
показати весь коментар
21.11.2022 15:06 Відповісти
Петя, заєць наш шоколадний, москалів шоколадои би загодував і аони від діатезу всі б виздихали.
показати весь коментар
21.11.2022 19:39 Відповісти
При Петі 7000 ракет Стугна зробили,а при кловані ці гроші розікрали ,за 3 роки не виконали бюджет . І це відкриті дані
показати весь коментар
21.11.2022 20:23 Відповісти
"то отримали б вони вже такої прочуханки, що б пару сотень років ще (якщо людство стільки ще протримається на Землі), вони б точно більше не полізли нікуди."
Проти вчетверо більшої кількості населення, проти у десятки разів більшого потенціалу зброї, проти одного з найбільших на планеті арсеналу ЯО-отримали б прочуханки на сотні років. Аби був тільки гетьман, більше-не треба. Он воно як.
показати весь коментар
21.11.2022 20:44 Відповісти
Бо ППО - це комплекс засобів. Порошенко Петро Олексійович іде в комплексі з командою професіоналів, досвідом, високоспеціалізованими знаннями і любов'ю до України і бажанням зробити її успішною. У цих цього немає. Є бажання більше не працювати після цієї каденції, а відпочивати на островах, дорого-багато.
показати весь коментар
21.11.2022 21:31 Відповісти
Думаю, що Зеля поїхав до Херсону, бо точно знав, що кацапи валити артою по ньому не будуть. Хоча могли, ще й як могли. Зе, це найкраще, що сталося в Україні з точки зору пуйла. Лише завдяки Зе, Пуйло наважився на вторгнення.
показати весь коментар
21.11.2022 15:11 Відповісти
Вони напали тому, що в Україні не дозволені одностатеві шлюби. На жодну країну, де їх дозволили, Росія не нападала!
показати весь коментар
21.11.2022 15:25 Відповісти
Кацапы сами подошли к тому рубежу, когда владимир владимировича надо менять на отсос владимировича....
показати весь коментар
21.11.2022 15:11 Відповісти
Та ладно
показати весь коментар
21.11.2022 15:13 Відповісти
Как это они себе представляют провести денацификацию без смены власти? Возьмут с Зеленского честное слово не быть нацистом?)
показати весь коментар
21.11.2022 15:14 Відповісти
А каким образом Зеленский вдруг нацистом стал?
показати весь коментар
21.11.2022 15:23 Відповісти
Угу. РУССКОЗЫЧНЫЙ ЕВРЕЙ Зеленский - главарь мифических "укронацистов". В подобный бред может поверить либо абсолютный клинический дебил, либо русский.
показати весь коментар
21.11.2022 20:43 Відповісти
Кого интересует что там *********** говорят !
показати весь коментар
21.11.2022 15:22 Відповісти
І не збрехав же - вони не хочуть зміни влади в Україні, вони хочуть, щоб України не існувало взагалі
показати весь коментар
21.11.2022 15:23 Відповісти
У вас мета міняється частіше, ніж труселя, дебіли, ***...
показати весь коментар
21.11.2022 15:25 Відповісти
Цель "спецоперации"- отхватить Пзды и отползти за перебрик.
показати весь коментар
21.11.2022 15:30 Відповісти
а как же нацЫсты, засевшие в Киеве😂😂😂
показати весь коментар
21.11.2022 16:08 Відповісти
Если кто не заметил : за пол года риторика кацапоидов для нас изменилась если не кардинально , то существенно. Пройдет еще полгода - и в мордоре будут спрашивать : простите пожалуйста , а какую сумму репараций Вам заплатить ?
показати весь коментар
21.11.2022 19:51 Відповісти
Песков - говорить чисту правду , тільки навпаки
Тому читаємо відповідь :

одной из целей "спецоперации" является смена власти в Украине
показати весь коментар
21.11.2022 16:39 Відповісти
А чого ж ти хочеш піська-гаваряща?
показати весь коментар
21.11.2022 16:40 Відповісти
Брехали б щось одне.
показати весь коментар
21.11.2022 16:46 Відповісти
А хто "лігітімного Вітька" готував на "трон" через "вовчий" суд при взятті Києва?
показати весь коментар
21.11.2022 16:58 Відповісти
Ціль параши знищити 100-200 тисяч чмобіків, та 75% військового потенціалу рф, я думаю невдовзі ці цілі будуть досягнуті.
показати весь коментар
21.11.2022 16:59 Відповісти
Смерть кацапам! Путлер капут!
показати весь коментар
21.11.2022 16:59 Відповісти
Пісков, йди на хрін!
показати весь коментар
21.11.2022 17:01 Відповісти
Та.... открыл тайну этот песков.... Лучшего Плохиша, чем этот им ни в жисть не сыскать - то ясно! ... он и фронт, сдвинет, и сам свою разведку подставит, и оборону Юга пройе**т, и дороги рашским танкам постелит, и патриотов за оборону Киева посадит, и рот свободе слова закроет и Запад обгавкает... где им ещё найти такого ?! разве что в Оман на лыжах смотаться - поискать...
показати весь коментар
21.11.2022 17:03 Відповісти
Бреше падлюка! А за "розв'язування агресивної війни в Європі", коли "група людей узяла державу в заручники і зробила її знаряддям своїх злочинів", повісити цю мерзоту! Те, що в лапках - практично дослівно із постанови Нюрнберзького Трибуналу щодо керівників 3 Рейху...
показати весь коментар
21.11.2022 17:04 Відповісти
ШТО? Гейропу завоевать уже не хочет?
показати весь коментар
21.11.2022 17:46 Відповісти
Я вірю, що Бубочка цілком влаштовує Путлера. Бубочка літав до Оману і на все був згоден!
показати весь коментар
21.11.2022 17:48 Відповісти
І шо нам з того піськов?...Україна прагне зміни влади в россії і зробе все щоб це сталось в найближчому часі
показати весь коментар
21.11.2022 18:10 Відповісти
Уже давно никто не обращает внимания на регулярные, постоянно меняющиеся высеры этого организма) Пусть себе кусок гавна продолжает булькать) Не обращайте внимания.
показати весь коментар
21.11.2022 18:18 Відповісти
А Україна прагне зміни влади у рашці
показати весь коментар
21.11.2022 18:31 Відповісти
Цинізм московських нелюдів зашкалює. Та є певна кількість сатаністів які записали у метриках своїх виродків до московитів. А де пра земля цих вилупків? Покажіть на мапі! Ось чому це бидло бажає знищити українців та заняття їх місце між народами європейським
показати весь коментар
21.11.2022 18:48 Відповісти
Диктувати буде Зеленський,а не путін
показати весь коментар
21.11.2022 18:56 Відповісти
Зеленський буде сидіти поруч з путіним.
показати весь коментар
23.11.2022 16:50 Відповісти
Россия не прагне замены влады в Украине,а мы прагнемо
показати весь коментар
21.11.2022 22:14 Відповісти
царь на переговорах с Гнусавим ? Це для царя аутодафе своїми ж руками. Вони вроді воюють з диким Заходом, а там США. От і переговори повинні бути із США, а то "будем метать". А французик з Османом вимагають із Гнусавим. Французик хотів кетайців гарантами залучити. Але вусатий лапоть таки повідомив, що цілей СВО вони по любому добьються.Ну німці у 1918 теж не розрахували і прийшлось прогнати кайзера.
показати весь коментар
21.11.2022 22:16 Відповісти
Це краща влада для росіян .
показати весь коментар
23.11.2022 16:49 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 