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Новини Війна
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Через негоду кількість російських атак на Донеччині зменшилася, - Міноборони

зсу

Через негоду кількість російських атак на Донеччині зменшилася.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Звільнення Херсона – це був доволі деморалізуючий факт для російських бійців і російського суспільства. Відповідно вони шукають місце прикладення сили для того, щоб були тактичні новини для них, щоб цей дух підняти. Вони концентрують свої сили на сході України, а найгарячіша точка зараз – це Донецька область. Їм заважає здійснювати атаки в тій кількості, в якій вони це робили минулого тижня, лише погана погода. Тому що друга половина тижня на Донецькому напрямку – це були сотні атак в день ЗСУ відбивали.

Зараз через погоду трошки зменшилася. Водночас не зменшилася кількість обстрілів. По всьому східному фронту – це приблизно 400 обстрілів за день", - пояснила вона.

Також читайте: Через успішний контрнаступ ЗСУ в окупантів зростає паніка, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7483) Донецька область (8824) Маляр Ганна (525)


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Рузьге надо в задницу е…ть
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21.11.2022 18:28 Відповісти
Мо їм холодно? То най наша арта та хімери стануть Прометеями і донесуть до їхніх скупчень вогонь! Дичина та тварини-безхатьки будуть дуже вдячні за таке "барбекю"
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21.11.2022 18:28 Відповісти
Хай тільки скупчуються потугіше та побільше і буде їм щастя.
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21.11.2022 18:51 Відповісти
На фото - 155 бригада тихоокеанского флота РФ
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21.11.2022 18:29 Відповісти
Пусть греются у раздолбаных складов ,если ктото уцелеет.
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21.11.2022 18:30 Відповісти
а можливо не тільки через негоду? а можливо ще й через брак як озброєння так і мобіків-чмобіків
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21.11.2022 18:37 Відповісти
То не лізте по грязюці --- для чого вам чужа земля .
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21.11.2022 18:43 Відповісти
ех..як би локально ще до них Дід Мороз завітав..десь так -30..
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21.11.2022 18:58 Відповісти
 
 