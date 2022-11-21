Через негоду кількість російських атак на Донеччині зменшилася, - Міноборони

Через негоду кількість російських атак на Донеччині зменшилася.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Звільнення Херсона – це був доволі деморалізуючий факт для російських бійців і російського суспільства. Відповідно вони шукають місце прикладення сили для того, щоб були тактичні новини для них, щоб цей дух підняти. Вони концентрують свої сили на сході України, а найгарячіша точка зараз – це Донецька область. Їм заважає здійснювати атаки в тій кількості, в якій вони це робили минулого тижня, лише погана погода. Тому що друга половина тижня на Донецькому напрямку – це були сотні атак в день ЗСУ відбивали.

Зараз через погоду трошки зменшилася. Водночас не зменшилася кількість обстрілів. По всьому східному фронту – це приблизно 400 обстрілів за день", - пояснила вона.

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