Представнику 1xBet намагалися повернути українські ліцензії за допомогою забезпечення позову. Суддя відмовив

ТОВ "Твоя беттінгова компанія", що представляє в Україні російського букмекера 1xBet, намагалась в суді отримати назад свої ліцензії на роботу в Україні ще до рішення суду, але останній їй відмовив в цьому.

Про це йдеться у рішенні судді Володимира Келеберди від 17 листопада 2022, опублікованному в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

"ТБК" 6 вересня подала позов до Окружного адмінсуду міста Києва з вимогою скасувати рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про анулювання двох ліцензій на роботу російської букмекерської контори в Україні. Суддя Келеберда прийняв рішення розглядати справу у спрощенному порядку без виклику сторін у судове засідання та без проведення судових слухань.

Однак перед цим, не чекаючи рішення по справі, 15 листопада, ТОВ "ТБК" подало заяву про забезпечення позову шляхом зупинення дії рішення КРАІЛ про анулювання ліцензій на період судового розгляду справи. В якості аргументу представник 1xBet в Україні заявив, що у відсутність в нього ліцензій може істотно ускладнити чи унеможливити ефективний захист та поновлення прав та інтересів 1xBet. Однак суддя не погодився з позивачем, визнав заяву необгрунтованою та не побачив жодної підстави, аби зупинити дію рішення КРАІЛ про анулювання ліцензій 1xBet на період розгляду справи, а тому відмовив ТОВ "ТБК" у задоволенні заяви.

КРАІЛ 30 березня 2022 видала дві ліцензії на роботу в Україні російському букмекеру 1xBet. ЗМІ припускали, що 1xBet може працювати в РФ під прикриттям ФСБ, а тому право на роботу в Україні букмекеру потрібно для збору персональних даних українців для подальшого їх вербування російськими спецслужбами.

У вересні 2022 року КРАІЛ під тиском суспільства, після вимоги президента Зеленського та на підставі висновку Бюро економічної безпеки про зв’язок 1xBet з країною-агресором, прийняла рішення анулювати видані раніше ліцензії 1xBet.