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Новини
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Визволену Херсонщину обстрілюють кожні кілька годин, - Соболевський

херсонщина

На Херсонщині відбуваються постійні атаки з боку російських військ – обстріли кожні кілька годин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода,  про це в ефірі телемарафону розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"На жаль, продовжуються спроби орків залякати наших людей. Продовжують вони свій терор. Удари постійно – не кожен день, а кожні декілька годин ми чуємо вибухи. Вони б'ють не лише по Херсону, обстрілюють всю деокуповану Херсонщину. Є прильоти в Білозерці, Антонівці, Чорнобаївці, інших населених пунктах", – розповів він.

За його словами, безпекова ситуація залишається "дуже складною" на деокупованій Херсонщині.

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"Тому те, що зараз говорять про добровільну евакуацію, я це підтримую. Зараз нашим людям буде безпечніше в інших областях, поки ми не забезпечимо безпечні умови для людей, щоб працювала інфраструктура", – додав він.

Автор: 

армія рф (17866) обстріл (29262) Херсонська область (5887)


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То і де гарантії що кацапи не будуть бити зі своєї території після того як ЗСУ їх виб'є з України? Мордор треба зруйнувати, роздробити на багато держав бо спокою не буде!!!
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22.11.2022 17:17 Відповісти
РФ опровергли обвинения со стороны Израиля и США в намерении закупить иранские баллистические ракеты.
Прямые угрозы со стороны Израиля в адрес России являются неприемлемыми, даже если бы Россия действительно закупала иранские ракеты.
Это дело России, какие ракеты она намерена закупать и в каком количестве.
Угрозы со стороны Израиля в адрес России ведут лишь к ухудшению отношений между двумя странами.
Израиль может передать Украине тактическое ракетное оружие , c дальностью до 400 километров, угрожая тем самым России.
Речь идет о тактических ракетных комплексах Lora - эти ракеты будут представлять собой крайне серьезную угрозу, так как фактически смогут доставать до Московской области, практически любой точки Крыма и иных регионов России.
Ракетный комплекс Lоra оценивается , как вооружение уровня HIMARS.
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22.11.2022 17:27 Відповісти
а невизволений донецьк?
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22.11.2022 17:35 Відповісти
на жаль, це було очікувано та після першої хвилі радощів треба виїжджати...
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22.11.2022 18:07 Відповісти
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22.11.2022 18:39 Відповісти
Виходу нема,треба перти до Магадана!
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22.11.2022 18:41 Відповісти
 
 