Визволену Херсонщину обстрілюють кожні кілька годин, - Соболевський

На Херсонщині відбуваються постійні атаки з боку російських військ – обстріли кожні кілька годин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, про це в ефірі телемарафону розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"На жаль, продовжуються спроби орків залякати наших людей. Продовжують вони свій терор. Удари постійно – не кожен день, а кожні декілька годин ми чуємо вибухи. Вони б'ють не лише по Херсону, обстрілюють всю деокуповану Херсонщину. Є прильоти в Білозерці, Антонівці, Чорнобаївці, інших населених пунктах", – розповів він.

За його словами, безпекова ситуація залишається "дуже складною" на деокупованій Херсонщині.

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"Тому те, що зараз говорять про добровільну евакуацію, я це підтримую. Зараз нашим людям буде безпечніше в інших областях, поки ми не забезпечимо безпечні умови для людей, щоб працювала інфраструктура", – додав він.