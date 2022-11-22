Визволену Херсонщину обстрілюють кожні кілька годин, - Соболевський
На Херсонщині відбуваються постійні атаки з боку російських військ – обстріли кожні кілька годин.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, про це в ефірі телемарафону розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
"На жаль, продовжуються спроби орків залякати наших людей. Продовжують вони свій терор. Удари постійно – не кожен день, а кожні декілька годин ми чуємо вибухи. Вони б'ють не лише по Херсону, обстрілюють всю деокуповану Херсонщину. Є прильоти в Білозерці, Антонівці, Чорнобаївці, інших населених пунктах", – розповів він.
За його словами, безпекова ситуація залишається "дуже складною" на деокупованій Херсонщині.
"Тому те, що зараз говорять про добровільну евакуацію, я це підтримую. Зараз нашим людям буде безпечніше в інших областях, поки ми не забезпечимо безпечні умови для людей, щоб працювала інфраструктура", – додав він.
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Прямые угрозы со стороны Израиля в адрес России являются неприемлемыми, даже если бы Россия действительно закупала иранские ракеты.
Это дело России, какие ракеты она намерена закупать и в каком количестве.
Угрозы со стороны Израиля в адрес России ведут лишь к ухудшению отношений между двумя странами.
Израиль может передать Украине тактическое ракетное оружие , c дальностью до 400 километров, угрожая тем самым России.
Речь идет о тактических ракетных комплексах Lora - эти ракеты будут представлять собой крайне серьезную угрозу, так как фактически смогут доставать до Московской области, практически любой точки Крыма и иных регионов России.
Ракетный комплекс Lоra оценивается , как вооружение уровня HIMARS.