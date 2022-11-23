Естонія заморозила російські активи на десятки мільйонів євро

Естонія у межах санкцій ЄС проти Росії за війну заморозила в країні активи росіян на десятки мільйонів євро, більшість пов’язані із двома олігархами.

Про це повідомляє ERR, передає Цензор.НЕТ.

Понад 90% заморожених активів пов’язані з російськими олігархами Андрієм Мельниченком і В’ячеславом Кантором. Перший є власником компанії Eurochem, що базується в Сілламяе, другий - компанії DBT у місті Мууга. З цими компаніями пов’язані ще низка інших.

За словами Лаури Аус, керівниці відділу міжнародних санкцій та запобігання фінансування тероризму Управління фінансової розвідки, порахувати точну вартість заморожених активів майже неможливо. Кошти, заморожені у фінансових установах і на банківських рахунках, становлять приблизно 11,7 млн євро. Ще 8,4 млн євро заморожені на авансових рахунках податково-митного департаменту. При цьому, сума постійно змінюється, тому що компанії можуть використовувати заморожені кошти в окремих випадках - для безпечного зберігання хімічної продукції.

Для забезпечення виконання санкцій здійснили загалом понад 35 тисяч інспекцій та зафіксували понад 1300 порушень. Водночас серед порушень санкцій найпоширеніші випадки - коли люди, які їдуть в Росію, не знають або вдають, що не знали про заборону вивезення єврових банкнот.

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