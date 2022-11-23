Розблокування портів для експорту металу даватиме Україні близько мільярда доларів щомісяця, - Каленков

Гірничо-металургійний комплекс України наразі переживає глибоку кризу, для вирішення якої вкрай необхідне розблокування морських портів для експорту продукції. Водночас, це дасть Україні близько мільярда доларів щомісяця валютних надходжень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав президент ОП "Укрметалургпром" у своїй колонці для Інтерфакс Україна.

"ГМК - експортоорієнтована галузь. У довоєнні часи на зовнішні ринки ми відправляли 80% продукції, близько 70% експорту йшло через морські порти. Тому можливість експортувати морем є основним питанням для нашої галузі, а отже - і економіки України. Нагадаю, у структурі українського експорту продукція ГМК займає понад третину. А за минулий рік продаж нашої продукції на світових ринках приніс в Україну близько 22 млрд доларів валютної виручки", - зауважив Каленков.

Він наголосив: сьогодні експорт зерна "транспортним коридором", який був створений завдяки міжнародним партнерам України, забезпечує близько 1 млрд доларів надходжень щомісяця.

"Приблизно стільки ж, якщо не більше, валюти може давати і експорт продукції ГМК. Себто Україна таким чином може збільшити обсяг валютних надходжень вдвічі - вигода для держави очевидна. Крім того, відновлення експорту металу морем дозволить відновити виробництво ГМК, втримати висококваліфіковані та досвідчені робочі колективи та збільшити податкові надходження до держбюджету", - підкреслив Каленков.

Він запевнив: учасники ринку високо цінять титанічну працю українських дипломатів та міжнародних партнерів у питаннях розблокування морського експорту, і добре усвідомлюють, що успішні переговори з "оскаженілим" сусідом – справа дуже непроста.

"Але, ця мета цілком реальна. Для цього потрібне лише розуміння важливості цього розширення з боку міжнародного співтовариства. Тому вкотре просимо наших дипломатів постійно наголошувати на необхідності розширення номенклатури вантажів, що транспортуються відкритим коридором", - резюмував Каленков.

Нагадаємо, раніше директори трьох морських портів - "Южний", "ТІС-Вугулля" та "Тіс-Руда" - закликали президента Володимира Зеленського поширити дію "зернового коридору" на металопродукцію: вони заявили, що це зміцнить гривню та економіку, адже одне судно з залізною рудою забезпечує $14 млн експортного виторгу, а Україна може відправляти 200 таких кораблів на рік.