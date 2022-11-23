УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9889 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 209 0

Об’єкти критичної інфраструктури Вінниччини під ракетним обстрілом, - ОВА

ракета,рф

Ворог наразі б’є по Вінницькій області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Вінницької ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вінницька область під обстрілом ворога - об’єкти критичної інфраструктури! Залишайтесь в укриттях!", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві вибухи. Влучання в один із інфраструктурних об’єктів, - Кличко (оновлено)

Автор: 

Вінницька область (1028) ракети (4078)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 