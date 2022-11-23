Об’єкти критичної інфраструктури Вінниччини під ракетним обстрілом, - ОВА
Ворог наразі б’є по Вінницькій області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Вінницької ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.
"Вінницька область під обстрілом ворога - об’єкти критичної інфраструктури! Залишайтесь в укриттях!", - зазначив він.
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