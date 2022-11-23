США виділять Україні ще $400 млн військової допомоги
Президент США Джо Байден наказав виділити Україні ще військову допомогу на $ 400 млн. Про це повідомляється на сайті Білого дому.
Відповідне доручення Байден дав держсекретарю США Ентоні Блінкену , повідомляє Ліга.
$400 млн буде виділено на предмети та послуги оборонного призначення від Пентагону, а також військове навчання.
Топ коментарі
+1 Anatoll #479262
показати весь коментар23.11.2022 18:07 Відповісти Посилання
+1 Alex Bylim #199631
показати весь коментар23.11.2022 18:19 Відповісти Посилання
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опа розгляне чи брати....
В грудні "далі буде", також подекадно.
Он служил в военно-космических силах КСИР.
В ведении этого ведомства находятся как беспилотные летательные аппараты, так и ракетные войска.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что за убийством полковника стоит Израиль, который дорого за это заплатит