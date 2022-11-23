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США виділять Україні ще $400 млн військової допомоги

байден

Президент США Джо Байден наказав виділити Україні ще військову допомогу на $ 400 млн. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Відповідне доручення Байден дав держсекретарю США Ентоні Блінкену , повідомляє Ліга.

$400 млн буде виділено на предмети та послуги оборонного призначення від Пентагону, а також військове навчання.

Автор: 

Байден Джо (2893) США (23483)


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Топ коментарі
+1
В Сирии погиб полковник КСИР Дауд Джафари., отвечающий за обслуживание и эксплуатацию иранских баллистических ракет, расположенных в районе Дамаска.
Он служил в военно-космических силах КСИР.
В ведении этого ведомства находятся как беспилотные летательные аппараты, так и ракетные войска.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что за убийством полковника стоит Израиль, который дорого за это заплатит
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23.11.2022 18:07 Відповісти
+1
сподівюась все ракети atacms шо б розїбати інфраструктуру рашки і білорусі по повній
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23.11.2022 18:19 Відповісти
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і шо це було? шо менше мільярда?
опа розгляне чи брати....
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23.11.2022 17:54 Відповісти
Це вже енергетичний колапс чи ще ні? Поділіться думкою, спеціалісти в енергетичній галузі...
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23.11.2022 17:55 Відповісти
Я так розумію, це транш на третю декаду листопада.
В грудні "далі буде", також подекадно.
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23.11.2022 17:55 Відповісти
16 грудня транші закінчаться,і залишиться з 10 мілліардів виділених народом США і засаботованих госдепом.(гроші повернуться до бюджету США)
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24.11.2022 00:15 Відповісти
В Сирии погиб полковник КСИР Дауд Джафари., отвечающий за обслуживание и эксплуатацию иранских баллистических ракет, расположенных в районе Дамаска.
Он служил в военно-космических силах КСИР.
В ведении этого ведомства находятся как беспилотные летательные аппараты, так и ракетные войска.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что за убийством полковника стоит Израиль, который дорого за это заплатит
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23.11.2022 18:07 Відповісти
Совпадение... не думаю
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23.11.2022 18:18 Відповісти
сподівюась все ракети atacms шо б розїбати інфраструктуру рашки і білорусі по повній
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23.11.2022 18:19 Відповісти
Для президента самої багатої країни це якось замала допомога, а може як Джо Байдена дуже велика)))
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23.11.2022 18:28 Відповісти
ЦнзорНет!Вы включи мозг!!!/какого чляена вы выставляете фото презика США???Я бы на месте США за такое забанил бы навсегдатае!!!!!вы чё дыбилы?
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23.11.2022 20:26 Відповісти
Не он Байден выделяет!!!а США!!!флаг выставляйте!!!а не фото!!!
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23.11.2022 20:28 Відповісти
саме з президентського грантового фонду йде ця допомога. Ленд-ліз наші ще не замовляли.
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23.11.2022 21:46 Відповісти
 
 