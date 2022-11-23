США виділять Україні ще $400 млн військової допомоги

Президент США Джо Байден наказав виділити Україні ще військову допомогу на $ 400 млн. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Відповідне доручення Байден дав держсекретарю США Ентоні Блінкену , повідомляє Ліга.

$400 млн буде виділено на предмети та послуги оборонного призначення від Пентагону, а також військове навчання.