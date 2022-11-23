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Новини Війна
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Російські ракети влучили по 16 об’єктах інфраструктури, загинули шестеро людей, - Нацполіція

обстріл

За даними Нацполіції, від ракетних ударів Росії у середу постраждали 36 українців, шестеро – загинули.

Сьогодні, 23 листопада, внаслідок масованого обстрілу з боку країни-терориста ракети влучили по 16 об'єктах інфраструктури. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За інформацією голови Нацполіції, на даний момент зафіксовано влучання ракет у 16 об'єктів інфраструктури на території України.

У Вишгороді ракета влучила по житлового будинку. Троє людей загинули, 20 поранено.

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"Загалом по Україні ми зафіксували загибель шести наших громадян і 36 громадян отримали поранення", – сказав Клименко.

Він уточнив, що ця інформація стосується денного обстрілу по Україні 23 листопада.

Автор: 

обстріл (29302) Нацполіція (15292) жертви (1819) Клименко Ігор (493) руйнування (258)


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Гавнокомандующий тебе дали двакомплекса Насамсов, ти чучело Киев прикрить неможешь
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23.11.2022 18:11 Відповісти
 
 