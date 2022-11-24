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Заяви Кремля щодо війни в Україні заплутують російських пропагандистів, - ISW

россия,путин,пропаганда,телевидение

Кремль приховує свої воєнні цілі за розпливчастими заявами, намагаючись ввести в оману Захід. Проте вдається спантеличувати лише російських пропагандистів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що 21 листопада прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що зміна нинішньої влади в Україні не є метою російської "військової спецоперації" та вказав, що Володимир Путін "про це вже говорив".

Слова Пєскова, ймовірно, мали на меті пом’якшити наслідки від провоєнного виступу віцеспікера ради федерації Костянтина Косачова, який заявив, що Росія "може нормалізувати відносини з Україною лише після капітуляції українського уряду".

"Ці дві заяви є протилежними. Блогер, пов’язаний з ПВК "Вагнер", у відповідь на заяву Пєскова саркастично зауважив, що Росія безцільно веде війну без чіткої мети", - підкреслили в ISW.

Фахівці пояснили, що "небажання Кремля публічно повністю віддатися крайній націоналістичній ідеології та війні спантеличує пропагандистів, які проповідують таку ідеологію російським масам".

В Інституті вивчення війни додали, що водночас сам Путін, як правило, намагається збалансувати крайні аргументи, аби заручитися підтримкою націоналістичної спільноти, і більш поміркований наратив, щоб зберегти підтримку решти російського населення.

"Однак російські військові невдачі та дедалі більші жертви роблять путінські навмисне приховування цілей війни та спроби балансувати риторику лише такими, що підживлюють невдоволення серед критично важливих груп", - підсумували аналітики.

Також читайте: Путін захистив військових блогерів від нападів Міноборони і їхню незалежність, попри посилення утисків і цензури по всій Росії, - ISW

Автор: 

пропаганда (2827) росія (66193) ISW (653)


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Топ коментарі
+6
їм не вдалося і не вдастся!
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24.11.2022 07:07 Відповісти
+5
Якби тим тварям вдалось ефективно нас окуповували, то вони би не згадували про причини нападу .
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24.11.2022 07:02 Відповісти
+5
нема вже ніякого дива до сук - сама ненависть.
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24.11.2022 07:11 Відповісти
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Якби тим тварям вдалось ефективно нас окуповували, то вони би не згадували про причини нападу .
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24.11.2022 07:02 Відповісти
їм не вдалося і не вдастся!
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24.11.2022 07:07 Відповісти
Та просто, які ж суки...
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24.11.2022 07:10 Відповісти
нема вже ніякого дива до сук - сама ненависть.
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24.11.2022 07:11 Відповісти
У червні Росія ухвалила закон, який надає Генпрокуратурі РФ право в позасудовому порядку закривати ЗМІ за поширення інформації, яку російська влада вважатиме «фейковою», «дискредитацією» збройних сил РФ та «закликом до санкцій». Згідно з цим законом, у разі повторних «порушень» реєстрація ЗМІ може бути визнана недійсною.
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24.11.2022 07:07 Відповісти
Дальше тройки, другие внесудебные инстанции. Все по спирали в этой стране 404.
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24.11.2022 09:40 Відповісти
Це все словесні ігри - є мета, немає мети, що це за мета і чому вона за 8 місяців уже десять разів змінювалася. Не треба європейцям робити із себе наївних дурників і намагатися зрозуміти мету кремля та путіна. Ішли п'яні своєю військовою силою та нахабством захопити всю країну, але міцно отримали по зубах і тому зараз почалася нова гра - "Що зможемо втримати, то й була початкова мета" Це видно і зрозуміло всім і практично від початку пішла за фінським варіантом 1939-40-х років. Тоді хотіли захопити всю Фінляндію і зробити її своєю маріонеткою, але наприкінці задовольнились Карельським перешийком. Зараз те саме - йшли захопити всю Україну, але зрештою задовольнятися тим, що зможуть утримати.
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24.11.2022 07:12 Відповісти
Нічого вони не втримають, це вже Всі розуміють.
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24.11.2022 08:34 Відповісти
****** орієнтацію .
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24.11.2022 07:15 Відповісти
взагалі не дивуюсь, бо шиза закріплена в них на гербі у виді ДВОголового мутанта-пєтуха!
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24.11.2022 07:28 Відповісти
Отже ж "бідні "російські пропагандисти ,заблукали в трьох соснах , вже не знають що брехати. Нехай би вони всі здохли твари, як собаки. Особливо Сімонянша ,тварюко.
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24.11.2022 08:38 Відповісти
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24.11.2022 09:01 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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24.11.2022 09:25 Відповісти
 
 