Передача Німеччиною Україні IRIS-T дуже мотивувала інших партнерів, - посол Фельдгузен

Надання Німеччиною Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T стало позитивним прикладом для інших міжнародних партнерів щодо надання допомоги з оборонним озброєнням.

Про це заявила посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен на організованому Німецьким товариством зовнішньої політики заході, повідомляє Цензор.НЕТіз посиланням на Укрінформ.

"Надання IRIS-T насправді дуже мотивувала інших партнерів, які також передали системи протиповітряної оборони, і це стало одним з найбільш позитивних аспектів", - переконана дипломат.

Посол нагадала, що Німеччина передала Україні IRIS-T вже наступного дня після російського масованого ракетного удару в жовтні, і зазначила, що система ППО виявилася дуже ефективною.

Також Фельдгузен наголошує, що ФРН постачає Україні велику кількість зброї і Берлін регулярно оновлює списки запланованого до передачі озброєння.

Крім того, Німеччина допомагає нашій країні відновлювати енергетичну інфраструктуру після ворожих ракетних ударів, додала вона.

Також читайте: Розміщення німецьких Patriot в Україні треба узгоджувати з іншими членами НАТО, - Ламбрехт