3 840 12

Передача Німеччиною Україні IRIS-T дуже мотивувала інших партнерів, - посол Фельдгузен

ппо,iris

Надання Німеччиною Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T стало позитивним прикладом для інших міжнародних партнерів щодо надання допомоги з оборонним озброєнням.

Про це заявила посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен на організованому Німецьким товариством зовнішньої політики заході, повідомляє Цензор.НЕТіз посиланням на Укрінформ.

"Надання IRIS-T насправді дуже мотивувала інших партнерів, які також передали системи протиповітряної оборони, і це стало одним з найбільш позитивних аспектів", - переконана дипломат.

Посол нагадала, що Німеччина передала Україні IRIS-T вже наступного дня після російського масованого ракетного удару в жовтні, і зазначила, що система ППО виявилася дуже ефективною.

Також Фельдгузен наголошує, що ФРН постачає Україні велику кількість зброї і Берлін регулярно оновлює списки запланованого до передачі озброєння.

Крім того, Німеччина допомагає нашій країні відновлювати енергетичну інфраструктуру після ворожих ракетних ударів, додала вона.

Топ коментарі
+7
Треба разом з німцями кооперуватися і почати випускати зброю . Українці - сильні зброяри як і німці.
25.11.2022 06:42 Відповісти
+4
петріот треба
25.11.2022 06:30 Відповісти
+3
2 выстрела с петриота стоят как бушный самолет натовский или французский. 4 выстрела - как самолет с ЧВК-инженером и еще с 6-8 ракетами воздух-воздух, которые против КР кацапских эффективнее будут. И это помимо системы свой-чужой, шифрованной передачи с радаров и других вещей, которые скорее всего сделают их передачу невозможными, уж явно проще заняться Ф-16 и Ф-18 самолетами, которые состоят на вооружении у десятка стран и поэтому уже имеют систему целеуказания и управления без сверхсекретных технологий. А пэтриоты и кинетические thaad сильно интегрированы и исключают нахождение в зоне боевых действий, это стратегическое вооружение для США, т.к. их передача врагу будет означать обнуление ядерного потенциала США нанести первый ядерный удар и отбить вражеские немногочисленные пуски ракет.

Германия поставила намного больше номенклатуры тяжелых современных вооружений, чем США. За это им большое спасибо. А США - позор со своими свитчблейд 300 против 30000 стальной бронетехники у кацапов (даже если не стреляет и ездит на буксире, все равно опасность представляет). США надо меньше дипломатией с Китаем заниматься и вместо ситуации "мы не поставляет АТАКМС, танки и самолеты, а также тяжелые БПЛА в обмен на отсутствие применение ядерного оружия от кацапов" привести ситуацию к "мы не будет поставлять томагавки и стелс ракеты воздух-воздух на 2500км в обмен на отсутствие применения ядерного оружия от кацапов, а если мы только попробуйте его достать с хранилищ, мы незамедлительно нанесем первый обезоруживающий ядерный удар по всем целям".
25.11.2022 09:24 Відповісти
петріот треба
25.11.2022 06:30 Відповісти
2 выстрела с петриота стоят как бушный самолет натовский или французский. 4 выстрела - как самолет с ЧВК-инженером и еще с 6-8 ракетами воздух-воздух, которые против КР кацапских эффективнее будут. И это помимо системы свой-чужой, шифрованной передачи с радаров и других вещей, которые скорее всего сделают их передачу невозможными, уж явно проще заняться Ф-16 и Ф-18 самолетами, которые состоят на вооружении у десятка стран и поэтому уже имеют систему целеуказания и управления без сверхсекретных технологий. А пэтриоты и кинетические thaad сильно интегрированы и исключают нахождение в зоне боевых действий, это стратегическое вооружение для США, т.к. их передача врагу будет означать обнуление ядерного потенциала США нанести первый ядерный удар и отбить вражеские немногочисленные пуски ракет.

Германия поставила намного больше номенклатуры тяжелых современных вооружений, чем США. За это им большое спасибо. А США - позор со своими свитчблейд 300 против 30000 стальной бронетехники у кацапов (даже если не стреляет и ездит на буксире, все равно опасность представляет). США надо меньше дипломатией с Китаем заниматься и вместо ситуации "мы не поставляет АТАКМС, танки и самолеты, а также тяжелые БПЛА в обмен на отсутствие применение ядерного оружия от кацапов" привести ситуацию к "мы не будет поставлять томагавки и стелс ракеты воздух-воздух на 2500км в обмен на отсутствие применения ядерного оружия от кацапов, а если мы только попробуйте его достать с хранилищ, мы незамедлительно нанесем первый обезоруживающий ядерный удар по всем целям".
25.11.2022 09:24 Відповісти
Як сказав сенатор-республіканець, потрібно дати відповідь за В'єтнам і Корею ф-16-ими.
25.11.2022 10:22 Відповісти
Треба разом з німцями кооперуватися і почати випускати зброю . Українці - сильні зброяри як і німці.
25.11.2022 06:42 Відповісти
Але, тим хто очолить, кінцева мета пох....(
25.11.2022 07:20 Відповісти
А надання паяльника в дупі від Байдена насправді дуже мотивувала Шольца.
25.11.2022 08:26 Відповісти
Нужен аккуратный антипутинский план Барбаросса.
Мотивировать Орбана и других прихлебателей.
25.11.2022 08:42 Відповісти
Так могло би бути і з танками
25.11.2022 08:46 Відповісти
вже наступного дня не так гарно як за день до
25.11.2022 09:09 Відповісти
Це теж показовий приклад, чого насправді робить Німеччина - Немецкие эксперты: Зеленскому стоит одобрить тайные переговоры с Москвой. DW Новости (18.11.2022) (https://www.youtube.com/watch?v=1AawePTV6aw ) Підсунути "Мінськ-3"? DW держЗМІ.
25.11.2022 09:39 Відповісти
Цікаво, це мотивує путлера до війни, Китай до "закликів миру"?
25.11.2022 10:24 Відповісти
 
 