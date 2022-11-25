Передача Німеччиною Україні IRIS-T дуже мотивувала інших партнерів, - посол Фельдгузен
Надання Німеччиною Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T стало позитивним прикладом для інших міжнародних партнерів щодо надання допомоги з оборонним озброєнням.
Про це заявила посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен на організованому Німецьким товариством зовнішньої політики заході, повідомляє Цензор.НЕТіз посиланням на Укрінформ.
"Надання IRIS-T насправді дуже мотивувала інших партнерів, які також передали системи протиповітряної оборони, і це стало одним з найбільш позитивних аспектів", - переконана дипломат.
Посол нагадала, що Німеччина передала Україні IRIS-T вже наступного дня після російського масованого ракетного удару в жовтні, і зазначила, що система ППО виявилася дуже ефективною.
Також Фельдгузен наголошує, що ФРН постачає Україні велику кількість зброї і Берлін регулярно оновлює списки запланованого до передачі озброєння.
Крім того, Німеччина допомагає нашій країні відновлювати енергетичну інфраструктуру після ворожих ракетних ударів, додала вона.
Германия поставила намного больше номенклатуры тяжелых современных вооружений, чем США. За это им большое спасибо. А США - позор со своими свитчблейд 300 против 30000 стальной бронетехники у кацапов (даже если не стреляет и ездит на буксире, все равно опасность представляет). США надо меньше дипломатией с Китаем заниматься и вместо ситуации "мы не поставляет АТАКМС, танки и самолеты, а также тяжелые БПЛА в обмен на отсутствие применение ядерного оружия от кацапов" привести ситуацию к "мы не будет поставлять томагавки и стелс ракеты воздух-воздух на 2500км в обмен на отсутствие применения ядерного оружия от кацапов, а если мы только попробуйте его достать с хранилищ, мы незамедлительно нанесем первый обезоруживающий ядерный удар по всем целям".
Мотивировать Орбана и других прихлебателей.