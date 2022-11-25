УКР
Новини
Німеччина може наступного тижня визнати Голодомор геноцидом, - Кулеба

голодомор

Більшість політичних фракцій у німецькому Бундестазі досягли згоди щодо спільної резолюції з визнанням Голодомору геноцидом українського народу. Голосування за неї відбудеться наступного тижня.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише Цензор.НЕТ.

"Усі демократичні фракції у Німеччині досягли згоди щодо спільної резолюції про Голодомор, голосування відбудеться наступного тижня. Вже вирішено: Бундестаг вважає це геноцидом", - написав він у твіттері.

Кулеба додав подяки політикам від SPD, "Зелених", "Вільних демократів" і Християнсько-демократичного союзу.

Європейська правда повідомляє з посиланням на джерела, що у попередні тижні Кулеба провів розмови на цю тему з усіма демократичними фракціями коаліції та опозиції. Їх не афішували публічно, щоби не зашкодити процесу.

Також читайте: Зеленський привітав рішення парламентів Ірландії, Молдови та Румунії про визнання Голодомору геноцидом

Це питання піднімав також президент Володимир Зеленський у розмові з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, коли він приїздив до Києва у жовтні. У минулі роки МЗС Німеччини виступало проти визнання Голодомору геноцидом.

геноцид (307) Німеччина (7738) голодомор (402) Бундестаг (204) Кулеба Дмитро (3606)
Топ коментарі
+2
хочеться нагадати, що в Україні було ТРИ Голодомори, у 20х, 30х, 40х роках..
під час третього, у 47му, ледь не помер мій Батько і дещо розповів мені про "найкращий пломбір".. але кацапи у 2019му на Донбасі його-таки наздогнали, а Мати - у 2022му.. - спасІба "народу-освободітєлю" - й.баним кацапам
Роzzія має бути зруйнована - це аксіома, якщо Цивілізація хоче жити
показати весь коментар
25.11.2022 12:10 Відповісти
+1
Спочатку нехай визнають. А анонси це розмова ні про що.
показати весь коментар
25.11.2022 11:18 Відповісти
+1
Дуже вчасно! Вже треба визнавати холодомор, а не голодомор! 🤬
показати весь коментар
25.11.2022 11:27 Відповісти
Умнічки.
Поки визнаєте геноцидом голодомор минулого століття, вже відбудеться голодомор 2023.
Але насправді нема жодних претензій, бо мудрий нарід сам того захотів, причому я зараз навіть не про 2019 рік.
показати весь коментар
25.11.2022 11:56 Відповісти
А вам жрать нечего? В магазинах полно еды и продуктов.
показати весь коментар
25.11.2022 11:59 Відповісти
..за які неможливо заплатити, бо немає зв'язку з банком, бо немає інтернету?
показати весь коментар
25.11.2022 12:00 Відповісти
Наличман.
показати весь коментар
25.11.2022 12:38 Відповісти
...який неможливо зняти з карти, бо немає світла і банкомати не працюють?

То по селах люди за налічку в магазі отоварюються, в містах давно вже забули всі крім пенсіонерів шо таке кеш. 21 століття на дворі...
показати весь коментар
25.11.2022 12:44 Відповісти
21 століття це не тільки технічний прогрес, а і війни, епідемії й кризи, тому аргумент про кеш абсолютно валідний
показати весь коментар
25.11.2022 13:14 Відповісти
хочеться нагадати, що в Україні було ТРИ Голодомори, у 20х, 30х, 40х роках..
під час третього, у 47му, ледь не помер мій Батько і дещо розповів мені про "найкращий пломбір".. але кацапи у 2019му на Донбасі його-таки наздогнали, а Мати - у 2022му.. - спасІба "народу-освободітєлю" - й.баним кацапам
Роzzія має бути зруйнована - це аксіома, якщо Цивілізація хоче жити
показати весь коментар
25.11.2022 12:10 Відповісти
 
 