Німеччина може наступного тижня визнати Голодомор геноцидом, - Кулеба

Більшість політичних фракцій у німецькому Бундестазі досягли згоди щодо спільної резолюції з визнанням Голодомору геноцидом українського народу. Голосування за неї відбудеться наступного тижня.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише Цензор.НЕТ.

"Усі демократичні фракції у Німеччині досягли згоди щодо спільної резолюції про Голодомор, голосування відбудеться наступного тижня. Вже вирішено: Бундестаг вважає це геноцидом", - написав він у твіттері.

Кулеба додав подяки політикам від SPD, "Зелених", "Вільних демократів" і Християнсько-демократичного союзу.

Європейська правда повідомляє з посиланням на джерела, що у попередні тижні Кулеба провів розмови на цю тему з усіма демократичними фракціями коаліції та опозиції. Їх не афішували публічно, щоби не зашкодити процесу.

Це питання піднімав також президент Володимир Зеленський у розмові з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, коли він приїздив до Києва у жовтні. У минулі роки МЗС Німеччини виступало проти визнання Голодомору геноцидом.