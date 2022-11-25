Німеччина може наступного тижня визнати Голодомор геноцидом, - Кулеба
Більшість політичних фракцій у німецькому Бундестазі досягли згоди щодо спільної резолюції з визнанням Голодомору геноцидом українського народу. Голосування за неї відбудеться наступного тижня.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише Цензор.НЕТ.
"Усі демократичні фракції у Німеччині досягли згоди щодо спільної резолюції про Голодомор, голосування відбудеться наступного тижня. Вже вирішено: Бундестаг вважає це геноцидом", - написав він у твіттері.
Кулеба додав подяки політикам від SPD, "Зелених", "Вільних демократів" і Християнсько-демократичного союзу.
Європейська правда повідомляє з посиланням на джерела, що у попередні тижні Кулеба провів розмови на цю тему з усіма демократичними фракціями коаліції та опозиції. Їх не афішували публічно, щоби не зашкодити процесу.
Це питання піднімав також президент Володимир Зеленський у розмові з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, коли він приїздив до Києва у жовтні. У минулі роки МЗС Німеччини виступало проти визнання Голодомору геноцидом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Поки визнаєте геноцидом голодомор минулого століття, вже відбудеться голодомор 2023.
Але насправді нема жодних претензій, бо мудрий нарід сам того захотів, причому я зараз навіть не про 2019 рік.
То по селах люди за налічку в магазі отоварюються, в містах давно вже забули всі крім пенсіонерів шо таке кеш. 21 століття на дворі...
під час третього, у 47му, ледь не помер мій Батько і дещо розповів мені про "найкращий пломбір".. але кацапи у 2019му на Донбасі його-таки наздогнали, а Мати - у 2022му.. - спасІба "народу-освободітєлю" - й.баним кацапам
Роzzія має бути зруйнована - це аксіома, якщо Цивілізація хоче жити