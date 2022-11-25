Париж і Берлін й надалі підтримуватимуть Україну, - прем’єрка Франції Борн

Прем’єр-міністр Франції Елізабет Борн заявляє, що Франція та Німеччина "підтримуватимуть Україну до кінця" у її спротиву російській агресії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Борн заявила під час спільної пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцем у Берліні, повідомляє France Info.

"З першого дня цієї жорстокої війни наші дві країни надають непохитну підтримку Україні... Ми працювали над сильною та спільною європейською реакцією. Ми, пане канцлер, повністю одностайні. Ми будемо продовжувати це робити", - зазначила прем’єр-міністр Франції.

