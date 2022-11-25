УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
853 5

Париж і Берлін й надалі підтримуватимуть Україну, - прем’єрка Франції Борн

борн

Прем’єр-міністр Франції Елізабет Борн заявляє, що Франція та Німеччина "підтримуватимуть Україну до кінця" у її спротиву російській агресії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на  Укрінформ, про це Борн заявила під час спільної пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцем у Берліні, повідомляє France Info.

"З першого дня цієї жорстокої війни наші дві країни надають непохитну підтримку Україні... Ми працювали над сильною та спільною європейською реакцією. Ми, пане канцлер, повністю одностайні. Ми будемо продовжувати це робити", - зазначила прем’єр-міністр Франції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція продовжуватиме санкції проти Росії та підтримку України, - прем’єр Борн

Автор: 

Німеччина (7738) Франція (3167) Шольц Олаф (1142) Борн Елізабет (3)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Захід обсягами своїх постачань озброєнь Україні безпосередньо керує тривалістю війни і кількістю смертей наших героїв та руйнувань.
Потрібно більше зброї та ***********.
показати весь коментар
25.11.2022 21:35 Відповісти
Париж і Берлін й надалі здаватимуть Україну пуйлу!
показати весь коментар
25.11.2022 21:44 Відповісти
Підтримуите -- бо це віина на виснаження .
показати весь коментар
25.11.2022 21:51 Відповісти
А Бордо і Дюссельдорф?
показати весь коментар
25.11.2022 22:15 Відповісти
дайте докуя ппо
а стоїмо ми на своїх двох добре
підтримувати нас не треба
петріот, млять, де??????
показати весь коментар
25.11.2022 22:43 Відповісти
 
 