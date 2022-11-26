УКР
Естонія продовжить тренувальні програми для ЗСУ, - Резніков

зсу

Міністр оборони Олексій Резніков в суботу провів телеконференцію зі своїм естонським колегою Ханно Певкуром і подякував Естонії за підтримку України.

Про це український урядовець написав у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Провели змістовну телеконференцію з естонським колегою Ханно Певкуром під час відвідання ним наших бійців на тренувальній базі в Естонії. Користуючись нагодою, я привітав наших воїнів, які незабаром закінчують курс і повертаються в зону бойових дій",- написав Резніков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 7,6 тис. військових ЗСУ пройшли базову підготовку за кордоном, підготовка 2,9 тис. - ще триває, - Генштаб

Він також подякував Естонії за потужну підтримку України. Резніков зазначив, що тренувальні програми в Естонії для української армії триватимуть.

е-е-е-естонці дуже гарні і-і-і-і-тішники !

і це не шутка а респект ІТ світлим головам Естонії,
бо "спешка нужна только при ловле блох", а розробка ІТ продукту вимагає спокою та розважливості.

Дякуємо, маленька Велика Eesti, за те що ви є такі е-е-е-ести !
26.11.2022 19:10 Відповісти
Прибалти показали себе справжніми друзями. Від себе відривають. У самих не дуже солодка ситуація в економіці. Повага їм моя.
26.11.2022 19:18 Відповісти
 
 