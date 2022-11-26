527 2
Естонія продовжить тренувальні програми для ЗСУ, - Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков в суботу провів телеконференцію зі своїм естонським колегою Ханно Певкуром і подякував Естонії за підтримку України.
Про це український урядовець написав у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Провели змістовну телеконференцію з естонським колегою Ханно Певкуром під час відвідання ним наших бійців на тренувальній базі в Естонії. Користуючись нагодою, я привітав наших воїнів, які незабаром закінчують курс і повертаються в зону бойових дій",- написав Резніков.
Він також подякував Естонії за потужну підтримку України. Резніков зазначив, що тренувальні програми в Естонії для української армії триватимуть.
і це не шутка а респект ІТ світлим головам Естонії,
бо "спешка нужна только при ловле блох", а розробка ІТ продукту вимагає спокою та розважливості.
Дякуємо, маленька Велика Eesti, за те що ви є такі е-е-е-ести !