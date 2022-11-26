Естонія продовжить тренувальні програми для ЗСУ, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков в суботу провів телеконференцію зі своїм естонським колегою Ханно Певкуром і подякував Естонії за підтримку України.

Про це український урядовець написав у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Провели змістовну телеконференцію з естонським колегою Ханно Певкуром під час відвідання ним наших бійців на тренувальній базі в Естонії. Користуючись нагодою, я привітав наших воїнів, які незабаром закінчують курс і повертаються в зону бойових дій",- написав Резніков.

Він також подякував Естонії за потужну підтримку України. Резніков зазначив, що тренувальні програми в Естонії для української армії триватимуть.