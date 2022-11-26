УКР
Воєнні злочини в Україні стануть головною темою зустрічі міністрів юстиції G7

Міністри юстиції G7 зустрінуться 28 листопада у Берліні, щоб обговорити заходи, які дозволять ефективніше розслідувати воєнні злочини Російської Федерації в Україні.

Про це повідомив Федеральне міністерство юстиції Німеччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Зустріч міністрів юстиції "Великої сімки" - Великобританії, Німеччини, Італії, Канади, Франції, Японії та США - відбудеться вперше.

"Передусім ми говоритимемо про жахливі воєнні злочини, які скоюються на території України, вони мають бути розкриті, а винні - покарані", - заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн.

