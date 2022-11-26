Воєнні злочини в Україні стануть головною темою зустрічі міністрів юстиції G7
Міністри юстиції G7 зустрінуться 28 листопада у Берліні, щоб обговорити заходи, які дозволять ефективніше розслідувати воєнні злочини Російської Федерації в Україні.
Про це повідомив Федеральне міністерство юстиції Німеччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Зустріч міністрів юстиції "Великої сімки" - Великобританії, Німеччини, Італії, Канади, Франції, Японії та США - відбудеться вперше.
"Передусім ми говоритимемо про жахливі воєнні злочини, які скоюються на території України, вони мають бути розкриті, а винні - покарані", - заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Volodymyr Zakaluzhnyi
показати весь коментар26.11.2022 20:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль