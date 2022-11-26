Джонсон звернувся до британських виробників ліків із закликом допомогти українським лікарням

Експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон звернувся до британських виробників медикаментів та медобладнання із закликом допомогти українським лікарням.

Свої зусилля для збору медичної допомоги Джонсон об’єднав з британською медичною компанією Circle Health, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Sky News.

Напередодні Джонсон разом з послом України у Великій Британії Вадимом Пристайком відвідав один з медичних складів на півночі Лондона, де за сприяння Circle Health вже зібрано частину медикаментів для України, пише видання. Після цього Джонсон звернувся до громадськості Британії з проханням зробити пожертвування на допомогу українським лікарням.

"Жоден бинт чи ліжко, які ви фінансуєте, не пропадуть даремно у великій справі відбудови прекрасної, відважної України", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон став почесним громадянином Києва