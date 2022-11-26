УКР
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 443 16

Джонсон звернувся до британських виробників ліків із закликом допомогти українським лікарням

борис,джонсон

Експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон звернувся до британських виробників медикаментів та медобладнання із закликом допомогти українським лікарням.

Свої зусилля для збору медичної допомоги Джонсон об’єднав з британською медичною компанією Circle Health, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Sky News.

Напередодні Джонсон разом з послом України у Великій Британії Вадимом Пристайком відвідав один з медичних складів на півночі Лондона, де за сприяння Circle Health вже зібрано частину медикаментів для України, пише видання. Після цього Джонсон звернувся до громадськості Британії з проханням зробити пожертвування на допомогу українським лікарням.

"Жоден бинт чи ліжко, які ви фінансуєте, не пропадуть даремно у великій справі відбудови прекрасної, відважної України", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон став почесним громадянином Києва

Автор: 

ліки (1362) медицина (2165) Джонсон Борис (588)
Топ коментарі
+17
Дякуемо Джонсону !

26.11.2022 22:19 Відповісти
+14
Дякуємо вам, пане Джонсон, і всім, хто допомагає та підтримує Україну.

26.11.2022 22:22 Відповісти
+12
Борісу респект і уважуха.

26.11.2022 22:25 Відповісти

Петров и Боширов идут напролом,
Один с ледорубом, другой с топором.
Сипатый Лука вот-вот попадёт на крючок,
И плещется в термосе газ "Новичок".-а тим часом у країні вічнозеленої бульби зав"язується інтрига. кажуть на місце Луки вже є людинка,якийсь Зась,Зесь чи ще шось таке...

26.11.2022 22:19 Відповісти
Джонсон - це УКРАЇНА..

26.11.2022 22:24 Відповісти
Ти дурень?

26.11.2022 22:32 Відповісти
ZEbobik , chio ti takoi nakruchennii ? Poroh tebe nikak pakoia nedaiot ? 🤣🤣🤣

26.11.2022 22:33 Відповісти

26.11.2022 22:30 Відповісти
Є Бог на світі і Він послав нам Джонсона.

26.11.2022 22:31 Відповісти
R-E-S-P-E-C-T.

26.11.2022 23:35 Відповісти
Rule Britannia!

26.11.2022 23:36 Відповісти
Glory to Борісе так тримати

27.11.2022 01:11 Відповісти
А у нас будет продавать каждую таблетку и кровать сдавать в аренду посуточно.

27.11.2022 06:53 Відповісти
 
 