Путіну не вдасться використати зиму як зброю, - Столтенберг

Президенту РФ Володимиру Путіну не вдасться використати зиму як зброю, щоб поставити Україну на коліна.

Про це повідомляє Welt із посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга, передає Цензор.НЕТ.

Він сказав, що Кремль реагує на поразку у війні з великою жорстокістю.

"З настанням зими Москва почала бомбити енергопостачання України, щоб поставити країну навколішки. Путін намагається використати зиму як зброю. Але йому це не вдасться", - заявив Столтенберг.

Крім того, генсек зазначив, що НАТО високо оцінює попередні постачання Німеччиною зброї Україні.

"Рішуча підтримка Німеччини має вирішальне значення. Німецькі системи ППО допоможуть захистити будинки, школи та лікарні від російських ракет. Постачання зброї з Німеччини рятують життя. Нам усім потрібно підтримувати та збільшувати нашу підтримку України", - сказав він.

27.11.2022 08:42 Відповісти
Московії ніколи не поставити Русь на коліна.

Рано чи пізно, москалі будуть стояти на колінах, як паломники, у святому Києві - і тільки так москалі мають ставитися до України-Русі, як до святині.
27.11.2022 08:17 Відповісти
Так і є, на жаль. Хіба була адекватна реакція від НАТО коли нещодавно рашистська ракета вбила двох першосортних (чи може другосортних) поляків?
27.11.2022 09:12 Відповісти
Московії ніколи не поставити Русь на коліна.

Рано чи пізно, москалі будуть стояти на колінах, як паломники, у святому Києві - і тільки так москалі мають ставитися до України-Русі, як до святині.
27.11.2022 08:17 Відповісти
У орков святого вообще ничего не осталось.
27.11.2022 08:54 Відповісти
27.11.2022 08:42 Відповісти
Мантри...
27.11.2022 08:56 Відповісти
Так і є, на жаль. Хіба була адекватна реакція від НАТО коли нещодавно рашистська ракета вбила двох першосортних (чи може другосортних) поляків?
27.11.2022 09:12 Відповісти
Ладо си, от тебя за версту несёт скрепами. Напоминаю, что украинцы сами не хотели вступать в НАТО, Витренко тут хороводы водила, пол страны любили рашку, пока война не началась.
27.11.2022 10:34 Відповісти
Вони там всі дрочери-мазохісти!*******,коли їхніх жінок похіщают і грубо їбуть у ніх на глазах,пучєглазиє нєгри ..
27.11.2022 15:32 Відповісти
Этот балабол уже задолбал своим пустопорожние трепом ... Только одни разлагольствования , и больше ничего....
27.11.2022 09:04 Відповісти
******* - не мішки таскати🤔 Класно прикрити дупу американською ядерною парасолькою і розповідати до сраки дорогу про витривалих та мужніх українців, а самим слабо хоча б один крейсер мааацьква відправити крабів годувати
27.11.2022 09:14 Відповісти
А де ГАРАНТІЇ,окрім пустих слів.
27.11.2022 10:28 Відповісти
Як би НАТо було як НАТО, дали б більше зброї, хоть яка базах стоїть, області прикордонні своїми ракетами прикрили, а ви як чмошники
27.11.2022 10:41 Відповісти
 
 