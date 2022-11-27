Путіну не вдасться використати зиму як зброю, - Столтенберг

Президенту РФ Володимиру Путіну не вдасться використати зиму як зброю, щоб поставити Україну на коліна.

Про це повідомляє Welt із посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга, передає Цензор.НЕТ.

Він сказав, що Кремль реагує на поразку у війні з великою жорстокістю.

"З настанням зими Москва почала бомбити енергопостачання України, щоб поставити країну навколішки. Путін намагається використати зиму як зброю. Але йому це не вдасться", - заявив Столтенберг.

Крім того, генсек зазначив, що НАТО високо оцінює попередні постачання Німеччиною зброї Україні.

"Рішуча підтримка Німеччини має вирішальне значення. Німецькі системи ППО допоможуть захистити будинки, школи та лікарні від російських ракет. Постачання зброї з Німеччини рятують життя. Нам усім потрібно підтримувати та збільшувати нашу підтримку України", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воллес радить ЗСУ продовжити взимку тиск на фронті: "В інтересах України було б зберегти динаміку"