У Болгарії відбулися протести проти військової допомоги Україні

26 листопада у кількох містах Болгарії протестували проти рішення парламенту країни надавати Україні військову допомогу.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на News.bg, інформує Цензор.НЕТ.

Акції провели в рамках загальнонаціонального "маршу за мир та нейтралітет" із загальною ідеєю про те, що Болгарії потрібно дбати передусім про свої збройні сили й не долучатися до війни, надаючи одній зі сторін свою зброю. Під час акцій, анонсованих у загалом 20 містах, почали збирати підписи з підтримкою цього гасла.

У столиці Софії люди зібралися навпроти будівлі Національної асамблеї - судячи з фото, кількасот осіб. У Варні близько 200 людей вийшли на центральні вулиці міста, зібрання відбулося також у Бургасі.

Люди прийшли з прапорами Болгарії й плакатами з гаслами, також червоними прапорами - схоже, болгарських соціалістів. На одному з фото з акцій у протестувальника можна бачити прапор так званої "ДНР".

