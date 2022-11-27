У Болгарії відбулися протести проти військової допомоги Україні
26 листопада у кількох містах Болгарії протестували проти рішення парламенту країни надавати Україні військову допомогу.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на News.bg, інформує Цензор.НЕТ.
Акції провели в рамках загальнонаціонального "маршу за мир та нейтралітет" із загальною ідеєю про те, що Болгарії потрібно дбати передусім про свої збройні сили й не долучатися до війни, надаючи одній зі сторін свою зброю. Під час акцій, анонсованих у загалом 20 містах, почали збирати підписи з підтримкою цього гасла.
У столиці Софії люди зібралися навпроти будівлі Національної асамблеї - судячи з фото, кількасот осіб. У Варні близько 200 людей вийшли на центральні вулиці міста, зібрання відбулося також у Бургасі.
Люди прийшли з прапорами Болгарії й плакатами з гаслами, також червоними прапорами - схоже, болгарських соціалістів. На одному з фото з акцій у протестувальника можна бачити прапор так званої "ДНР".
прекратить помогать тем, на кого напали - это так.... нейтрально?
Десантні кораблі кацапів все одно без діла стоять.....
***** на таке грошей не шкодує.
Вторая МВ - воевали на стороне фашистов. Проиграли.
Третья МВ - продолжают играть на стороне фашистов...
При этом Болгария уже член НАТО.
Сюрреализм
Такий гучний заголовок , і такий нікчемний зміст новини - на мітинги вийшли кілька сот довбодятлів , для яких гроші не пахнуть .. .
А я гадав там дійсно пройшли якісь мітинги .!
Так что спасибо за военную помощь, но не останавливайтесь, сатану надо загнать назад в Ад.
В Германии они перестали зарабатывать на русском газе, в Болгарии - на русских нищих туристах... Надо заметить, что те болгары, которые сдают апартаменты русским сами на отдых ездят в Грецию - море там другое...
Якби кацапи напали не на нас, а на Болгарію, і наш уряд захотів би надати військову допомогу болгарам, то у нас би були ще більші протести проти цього.
у х!йла ще багато зайвого бабла якщо скрізь оплачує «протести»