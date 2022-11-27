УКР
У Болгарії відбулися протести проти військової допомоги Україні

протести,болгарія

26 листопада у кількох містах Болгарії протестували проти рішення парламенту країни надавати Україні військову допомогу.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на News.bg, інформує Цензор.НЕТ

Акції провели в рамках загальнонаціонального "маршу за мир та нейтралітет" із загальною ідеєю про те, що Болгарії потрібно дбати передусім про свої збройні сили й не долучатися до війни, надаючи одній зі сторін свою зброю. Під час акцій, анонсованих у загалом 20 містах, почали збирати підписи з підтримкою цього гасла.

У столиці Софії люди зібралися навпроти будівлі Національної асамблеї - судячи з фото, кількасот осіб. У Варні близько 200 людей вийшли на центральні вулиці міста, зібрання відбулося також у Бургасі.

Люди прийшли з прапорами Болгарії й плакатами з гаслами, також червоними прапорами - схоже, болгарських соціалістів. На одному з фото з акцій у протестувальника можна бачити прапор так званої "ДНР".

Болгарія домовилась із "Лукойлом" про експорт нафтопродуктів в обхід ембарго

Автор: 

Болгарія (805) протест (2446) Україна (6203)
Топ коментарі
+58
Там огромная кацапская диаспора, в Болгарии. Не проблема найти на несколько митингов. Ну плюс анекдоты про 16-ю союзную республику не с ветра взялись
показати весь коментар
27.11.2022 10:42 Відповісти
+49
У кожному кіпеші обов'язково стирчать роги кацапа.
показати весь коментар
27.11.2022 10:43 Відповісти
+43
и даже тряпка дыныры ? рашкой засмердело...
прекратить помогать тем, на кого напали - это так.... нейтрально?
показати весь коментар
27.11.2022 10:44 Відповісти
білорусія 2.0 Час вже провести рехверундум та запросити вовочку щоб допоміг знищити хвашистів!)))))
показати весь коментар
27.11.2022 10:44 Відповісти
А чо болгари їх не віддубасили тих уй...бків кацапських!?
показати весь коментар
27.11.2022 10:44 Відповісти
Прошли и *** с ними
показати весь коментар
27.11.2022 10:45 Відповісти
Кацапськи свині продовжують срати...
показати весь коментар
27.11.2022 10:46 Відповісти
І що ці оциганені смикаються, як вирішить дядько Сем, так і буде, рішали... Рилом не вийшли, голодранці, щоб щось рішати, дядько Ердоган, при нагоді, може нагадати, хто в домі хазяїн 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
27.11.2022 10:46 Відповісти
Болгария - это как Беларусь, только член НАТО.
показати весь коментар
27.11.2022 10:48 Відповісти
Якщо вони за нейтралітет, то нехай вийдуть з НАТО

Десантні кораблі кацапів все одно без діла стоять.....
показати весь коментар
27.11.2022 11:21 Відповісти
Это все, что нужно знать про болгар. Белоруссия 2.0.
показати весь коментар
27.11.2022 10:48 Відповісти
Да расслабьтесь, это собрались все местные рашисты в Болгарии.
показати весь коментар
27.11.2022 11:54 Відповісти
У Болгарії пройшли протести проти військової допомоги Україні. Ще т. Ленін формував вербував, організовував, вдохновлял і активізував в потрібний час полєзних ідіотів. Пізніше т. Сталін, а потім і т. Гітлер довели подібні підривні політтехнології до завершеності. В 21-му столітті навіть через якусь там несповна... гретатумберг можна згуртувати ще більш полєзних ідіотів... Агентура Кремля через корумпованих... Експорт корупції дає свої плоди...
показати весь коментар
27.11.2022 10:49 Відповісти
давно рюцький салдат лёшка не ссал на болгарию...
показати весь коментар
27.11.2022 10:49 Відповісти
Обратно , в СЭВ хотят или в окбж . .Сосиски сраны, как говаривал некто брежнев ,который правил в эпоху Аллы Пугачевой
показати весь коментар
27.11.2022 10:50 Відповісти
Лаптями обісраними смердіть.

***** на таке грошей не шкодує.
показати весь коментар
27.11.2022 10:51 Відповісти
****** турко-цигани,гавномєси ***!
показати весь коментар
27.11.2022 10:52 Відповісти
Болгары в первую мировую войну воевали на стороне агрессора (четверной союз). Проиграли.
Вторая МВ - воевали на стороне фашистов. Проиграли.
Третья МВ - продолжают играть на стороне фашистов...
При этом Болгария уже член НАТО.
Сюрреализм
показати весь коментар
27.11.2022 10:53 Відповісти
Тю, что они там протестуют, сидят на деньгах Евросоюза.
показати весь коментар
27.11.2022 10:54 Відповісти
Думають заднім числом ці болгари. Якщо жлоитимуться дати зброю зараз, то цим лиш збільшать ймовірність отримати прильоти на свою землю.
показати весь коментар
27.11.2022 11:02 Відповісти
***@ні братушки смокчуть у альошки
показати весь коментар
27.11.2022 11:03 Відповісти
У Болгарії пройшли протести проти військової допомоги Україні Джерело:
Такий гучний заголовок , і такий нікчемний зміст новини - на мітинги вийшли кілька сот довбодятлів , для яких гроші не пахнуть .. .
А я гадав там дійсно пройшли якісь мітинги .!
показати весь коментар
27.11.2022 11:03 Відповісти
Країна НАТО і ЄС сьогодні і вони з мадярами вирішуватимуть, чи буде Україна членом НАТО і ЄС, чи просто членом.
показати весь коментар
27.11.2022 11:09 Відповісти
Московити почали проплачені, організовані мітинги в Європі. Ті, що вийшли не розуміють, проти чого реально протестують і хто їх реально хоче вбити.
показати весь коментар
27.11.2022 11:12 Відповісти
200 ******* на всю Болгарию, Рашка слабо стараешься.расийская ******** даже митинг массовый устроить уже не в состоянии
показати весь коментар
27.11.2022 11:15 Відповісти
Болгары и сербы - самые гнусные народы из Европы, работал и с теми и с теми. Стукачи практически все. А уж как начальству попу лижут (капитану греку) просто загляденье. У грека шнурок развязался , болгарин тут же на колено встал и стал завязывать. .
показати весь коментар
27.11.2022 11:16 Відповісти
На Донецкое направление надо отвезти делегацию болгар, чтобы посмотрели на ад, не будет оружия у нас, ад будет у болгар, чуть позже...
Так что спасибо за военную помощь, но не останавливайтесь, сатану надо загнать назад в Ад.
показати весь коментар
27.11.2022 11:23 Відповісти
Обитель зла бросила на Мир тьму zомбироvaнного мяса, надо переработать.
показати весь коментар
27.11.2022 11:26 Відповісти
Барыги и их дети, розовые ботаны - везде одинаковы.
В Германии они перестали зарабатывать на русском газе, в Болгарии - на русских нищих туристах... Надо заметить, что те болгары, которые сдают апартаменты русским сами на отдых ездят в Грецию - море там другое...
показати весь коментар
27.11.2022 11:29 Відповісти
Ось службам безпеки Болгарії потрібно одразу вилавливать організаторів
показати весь коментар
27.11.2022 11:36 Відповісти
в болгарию ни ногой. хотя ездил из-за экономного отдыха. немного дороже, зато качественней Греция, Италия, Испания.
показати весь коментар
27.11.2022 11:38 Відповісти
-- 100 процентів, брати, й_ьобт.!
показати весь коментар
27.11.2022 11:46 Відповісти
Болгарія, тим не менше, допомагає нам зброєю. А *блани є скрізь.

Якби кацапи напали не на нас, а на Болгарію, і наш уряд захотів би надати військову допомогу болгарам, то у нас би були ще більші протести проти цього.
показати весь коментар
27.11.2022 11:46 Відповісти
Україна стоїть і на стороні вашої безпеки, бо завтра орки обявлять, що "руцкіх" обіжають в Болгарії і . . . 100 % від вашої оборони точно ****** не залишиться за 1-2 дні, так що помовчали б, нерозумні деякі, а інші піддалмсь впливу . ГОЛОВИ ВКЛЮЧАЙТЕ і . . . до нас на екскурсію аби побачити свож майбутнє, . . можливе !
показати весь коментар
27.11.2022 11:44 Відповісти
Хочуть,щоб ,,русский мир''прийшов до них?Ну-ну,то вони погано його знають!
показати весь коментар
27.11.2022 11:45 Відповісти
Знают ДУЖЕ добре, кацапи в них пів Болгарії купили і вже розворовали. На побережье від кацапов сплошной срач, хамство.
показати весь коментар
27.11.2022 11:51 Відповісти
Богато попів УПЦ МП мають в Болгарії свою властність.
показати весь коментар
27.11.2022 11:58 Відповісти
Кому занесли - те и выйдут. Бороться бесполезно, можно лишь ценник задрать. Бороться напрямую имеется в виду, если разорить кацапов с помощью диверсий и лишить дохода от нетфи и газа, то внезапно и все эти митинги сразу прекратятся. Было любопытно вообще смотреть на Игил и еще ряд таких событий (кроме зеленых, тех китайцы накачивают), которые резко все прекратились в марте, как только у кацапов проблемы начались. Становится ясно, кто мешал целой планете жить и успешно зарабатывать и развиваться, а только гадил повсюду, лишь бы везде была дестабилизация обстановки и люди жили как можно хуже.
показати весь коментар
27.11.2022 11:59 Відповісти
Корисні ідіоти - дописувачі! Болгарія на боці України, проти рашистів. Допомагає зброєю, ************, прихищає жінок та дітей з України. Можливості значно менші, ніж Німеччини через слабку економіку. Декілька тисяч місцевих корисних ідіотів, налаштованих РТ, рашистська діаспора та патологічні совки - не вся Болгарія і далеко не всі болгари! ІПСО від ФСБ тільки того й треба, щоб вбити клин між Україної та Болгарією, розколоти єдність антипутінської коаліції у Європі. Думайте, що пишете і кому це вигідно!
показати весь коментар
27.11.2022 12:01 Відповісти
Тоді стаття мала б називатися Імпровізовані протести у Болгарії проти допомоги Україні. Але ж це ***не ІПСО від ФСБ. Як його позбутися?
показати весь коментар
27.11.2022 16:21 Відповісти
пример "нейтралитета" Украины должен показать чем он для Болгарии может обернуться
показати весь коментар
27.11.2022 12:03 Відповісти
треба цих «протестувальників» завезти в бахмут щоб подивилися на рузкій мір

у х!йла ще багато зайвого бабла якщо скрізь оплачує «протести»
показати весь коментар
27.11.2022 12:32 Відповісти
Червона мерзота -- одвічні й найлютіші вороги Української Держави. Смерть комуністам!
показати весь коментар
27.11.2022 12:42 Відповісти
******
показати весь коментар
27.11.2022 14:45 Відповісти
Хлопци, от етих маргиналов ничеего не зависить воопще. Поверьте мне и больше надо боятся ваших гнид, которьъе сдают позиции ЗСУ каждьй день.
показати весь коментар
27.11.2022 15:05 Відповісти
Поможет ли нейтралитет в отношениях с кровавыми маньяками, убийцами и мародерами.
показати весь коментар
27.11.2022 15:36 Відповісти
"кількасот осіб. У Варні близько 200 людей Джерело" - Оце так натовп, знесуть.
показати весь коментар
27.11.2022 19:36 Відповісти
Разговаривал с друзьями болгарами, говорят, что сейчас тех кто симпатизировал рускаму миру остались единицы, неадекватное кровавое вторжение в Украину и угрозы всему прогрессивному миру тому виной, а сейчас вышли долпоепы организованные ***********. Так что рабсейские zомбари можете не обольщаться, военная помощь от болгар и других людей будет и епашить вас будут нещадно до последнего скота, пока вы не уберетесь на рабсейские епеня, обустраивать у себя русский зачуханый мир.
показати весь коментар
27.11.2022 22:56 Відповісти
 
 