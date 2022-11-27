Обстановка на Донеччині: ранковий обстріл Авдіївки, Лиман зазнав ракетного удару

Ніч на Донеччині минула відносно спокійно.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у центрі області 1 людина поранена та 1 будинок пошкоджено внаслідок ранкового обстрілу Авдіївки. Також зафіксовано поодинокі обстріли у Вугледарі, Мар'їнці, Красногорівці та селі Костянтинівка - без жертв.

"На півночі ракетного удару зазнав Лиман - 1 будинок знищено, ще 2 пошкоджено. На щастя, без жертв. Нагадую, що зараз на Донеччині цілодобово працюють 169 "Пунктів незламності" - точні адреси дізнавайтеся у своїх місцевих адміністрацій", - зазначає очільник регіону.

