Обстановка на Донеччині: ранковий обстріл Авдіївки, Лиман зазнав ракетного удару
Ніч на Донеччині минула відносно спокійно.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у центрі області 1 людина поранена та 1 будинок пошкоджено внаслідок ранкового обстрілу Авдіївки. Також зафіксовано поодинокі обстріли у Вугледарі, Мар'їнці, Красногорівці та селі Костянтинівка - без жертв.
"На півночі ракетного удару зазнав Лиман - 1 будинок знищено, ще 2 пошкоджено. На щастя, без жертв. Нагадую, що зараз на Донеччині цілодобово працюють 169 "Пунктів незламності" - точні адреси дізнавайтеся у своїх місцевих адміністрацій", - зазначає очільник регіону.
