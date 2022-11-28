Тіло зниклого в окупованому Ізюмі письменника Вакуленка знайшли в братській могилі

Журналісти редакції розслідувань Суспільного отримали фотодокази і результати ДНК-експертизи, які свідчать, що дитячого письменника Володимира Вакуленка вбили на Харківщині під час окупації.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Як зазначається, Володимир Вакуленко - дитячий письменник, поет і лауреат численних літературних премій. Володимир зник в селі Капитолівка, що поблизу Ізюма, у березні 2022. Батьки письменника понад пів року шукали свого єдиного сина. Згодом стало відомо, що російські окупанти викрали його.

Після того, як українські війська звільнили окупований Ізюм, в місті виявили місце масового поховання. Станом на початок вересня, там знайшли понад чотири сотні тіл. Поховання проводила місцева ритуальна служба, вона ж вела журнал із даними про небіжчиків.

Як з’ясували журналісти Суспільного, у цьому журналі, під номером 319 були вказані дані письменника.

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Спершу правоохоронці заперечили інформацію про те, що в цій могилі був похований Володимир Вакуленко.

Підтримати сьогодні батьків Володі, його сина, а також зібрати кошти, необхідні для поховання, можна за цими реквізитами мами Володимира Вакуленка:

Олена Ігнатенко

5167 8032 1361 5029

(Ощадбанк)

Час і місце поховання Володимира Вакуленка буде повідомлено згодом.

20 жовтня в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" речник прокуратури Харківщини зробив заяву про те, що під номером 319 вони виявили тіло невідомої жінки.

Однак розслідувачі Суспільного знайшли фото тіла під номером 319, зроблене перед похованням. На ньому — прострелені документи Володимира Вакуленка. Також — татуювання на руці, схоже на те, що мав письменник. Нині ж дані про загибель письменника підтвердила ДНК-експертиза.

У Вакуленка лишився неповнолітній син. Дитина має інвалідність і потребує допомоги. Чоловік майже ніколи не розлучався із сином.