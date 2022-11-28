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Новини
17 067 24

Тіло зниклого в окупованому Ізюмі письменника Вакуленка знайшли в братській могилі

вакуленко

Журналісти редакції розслідувань Суспільного отримали фотодокази і результати ДНК-експертизи, які свідчать, що дитячого письменника Володимира Вакуленка вбили на Харківщині під час окупації.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Як зазначається, Володимир Вакуленко - дитячий письменник, поет і лауреат численних літературних премій. Володимир зник в селі Капитолівка, що поблизу Ізюма, у березні 2022. Батьки письменника понад пів року шукали свого єдиного сина. Згодом стало відомо, що російські окупанти викрали його.

Після того, як українські війська звільнили окупований Ізюм, в місті виявили місце масового поховання. Станом на початок вересня, там знайшли понад чотири сотні тіл. Поховання проводила місцева ритуальна служба, вона ж вела журнал із даними про небіжчиків.

Як з’ясували журналісти Суспільного, у цьому журналі, під номером 319 були вказані дані письменника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти закатували письменника і журналіста Євгена Баля

Спершу правоохоронці заперечили інформацію про те, що в цій могилі був похований Володимир Вакуленко.

Підтримати сьогодні батьків Володі, його сина, а також зібрати кошти, необхідні для поховання, можна за цими реквізитами мами Володимира Вакуленка:

Олена Ігнатенко

5167 8032 1361 5029

(Ощадбанк)

Час і місце поховання Володимира Вакуленка буде повідомлено згодом.

Тіло зниклого в окупованому Ізюмі письменника Вакуленка знайшли в братській могилі 01

20 жовтня в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" речник прокуратури Харківщини зробив заяву про те, що під номером 319 вони виявили тіло невідомої жінки.

Однак розслідувачі Суспільного знайшли фото тіла під номером 319, зроблене перед похованням. На ньому — прострелені документи Володимира Вакуленка. Також — татуювання на руці, схоже на те, що мав письменник. Нині ж дані про загибель письменника підтвердила ДНК-експертиза.

У Вакуленка лишився неповнолітній син. Дитина має інвалідність і потребує допомоги. Чоловік майже ніколи не розлучався із сином.

Автор: 

окупація (6766) письменник (84) смерть (6788) Харківщина (6054) Вакуленко Володимир письменник (9)


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Топ коментарі
+39
І знову повторили "подвиги дєдов" - вбивали письменників. Зла, неосвідчена потвора принесла в нашу землю свій страшний і кровопролитний, "православний" русский мир.
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28.11.2022 20:13 Відповісти
+33
Ось що таке "русский мир" будьте прокляті варвари і ваш дибільний народ цього злочиного терористичного утворення під назвою рф.
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28.11.2022 20:11 Відповісти
+31
Русские такие - "укры здавайтесь и вернем вам свет .....чтобы при свете вас убить"
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28.11.2022 20:03 Відповісти
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Русские такие - "укры здавайтесь и вернем вам свет .....чтобы при свете вас убить"
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28.11.2022 20:03 Відповісти
Ось що таке "русский мир" будьте прокляті варвари і ваш дибільний народ цього злочиного терористичного утворення під назвою рф.
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28.11.2022 20:11 Відповісти
І знову повторили "подвиги дєдов" - вбивали письменників. Зла, неосвідчена потвора принесла в нашу землю свій страшний і кровопролитний, "православний" русский мир.
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28.11.2022 20:13 Відповісти
Убитый замордованный кацапами был детским писателем.....послушал о Пригожине.... авторитет рассказал как Пригожин у него отсасывать и он опущенный пед..ст.... во какие люди правят ***********....
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28.11.2022 21:10 Відповісти
Да, видео забойное, но думаю єто наша шедевральная ИПСО,
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28.11.2022 22:04 Відповісти
Сандормох 2.0
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29.11.2022 04:43 Відповісти
А чому мєнти мутили? Щоб не звинуватить рашку?
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28.11.2022 20:22 Відповісти
Навряд мутили, якщо чоловіка с жінкою сплутали. Просто ідіоти
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28.11.2022 22:50 Відповісти
мутили. паспорт не можна сплутати
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28.11.2022 23:02 Відповісти
Ці ординські тварюки вбивають усе, що має українську ідентичність, тільки на згадку про цих мучеників, не змінювати свого вибору. Вибору свободи, особистості, прав та свободи, а не знову за миску баланди в рабство...
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28.11.2022 20:56 Відповісти
Генетические уроды с врожденной вгрессивностью против слабого и работой покорностью против сильного
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28.11.2022 21:00 Відповісти
местные предатели помогли
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28.11.2022 21:01 Відповісти
Так, 100% здали лютітєлі "русского мира".
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28.11.2022 21:10 Відповісти
100%
Вакуленко учасник Майдану, потім багато волонтерів, співпрацював із Правим сектором, агітував проти москальської церкви, мав зачіску оселедець.... Його місцеві колаборанти відразу й здали як "нацыста"
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29.11.2022 01:18 Відповісти
про орків все ясно. а український прокурор чому брехав?
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28.11.2022 21:17 Відповісти
Долбойоб потому что
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28.11.2022 22:05 Відповісти
За такое все русские книги, пересекающие границы *********, 10 лет должны немедленно конфисковаться таможней и отправляться на производство пороха
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28.11.2022 21:35 Відповісти
Много ещё пушкинских изваяний в Украине осталось?
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28.11.2022 22:30 Відповісти
Это повторение убийств как в Быковне под Киевом, когда кацапьё расстреливало украинскую интеллигенцию и иных.

За каждым террористическим режимом кацапстана (сталинский и т.п.) стоят кацапы. Они порождают все эти террористические режимы.
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28.11.2022 22:40 Відповісти
жах. просто невимовний жах. мій ФБ друг. Дуже переживав через те що він припинив виходити в ФБ. дива не тарпилось. мабуть здала мразь колаборантська. надто яскравою і непересічною людиною був Володимир.
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28.11.2022 23:18 Відповісти
Ця війна дуже вигідна росії. Поки в нас гинуть кращі, вони очищуються від біосміття.
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29.11.2022 11:31 Відповісти
Кацапія не може очиститись, бо вона і є суцільне біологічне сміття від пригожина до ломоносова.
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29.11.2022 20:56 Відповісти
У них теж є вчені, майстри, інженери, винахідники, успішні підприємці, вчителі. І тільки у нас такі люди гинуть на фронті і в тилу. У них - виключно буряти, безіменні ваньки з Засрашкіно і зеки.
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30.11.2022 11:48 Відповісти
Я из России и я в ужасе от того зла, которое моя страна устроила на вашей земле.
Да, у нас много агрессивных идиотов, и самый главный - путлер, который более 20 лет держит всех россиян в заложниках и подделывает результаты выборов.
Да, у нас очень много обработанных пропагандой и зазомбированных дураков. За 20 лет власть обворовала их до нитки, а теперь отправляет убивать украинцев.

Но поверьте, нормальные люди в России тоже есть! но нам затыкают рты.
И, к сожалению, нормальные россияне тоже гибнут - которых силой повязали и отправили на войну.
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06.12.2022 03:24 Відповісти
 
 