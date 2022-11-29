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Головна новорічна ялинка в Києві буде без підсвічування, - Yasno

ялинка

У Києві до новорічних свят встановлять ялинку, але її не підсвічуватимуть.

Про це повідомляє енергокомпанія Yasno, передає Цензор.НЕТ.

"Дякуємо за ваші коментарі та корективи під інфографікою про "ціну" новорічної ялинки. Сьогодні було поставлено крапку на суперечках щодо встановлення головної ялинки країни. І, не знаємо як ви, але ми радіємо, що вона буде і рішенню щодо відсутності ілюмінацій на ній. Бо це означає, що вдасться зменшити значне додаткове навантаження на мережу. А, отже, і зменшити кількість потреб для відключень електроенергії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві встановлять головну ялинку, але не буде масових заходів, концертних програм і фастфудів, - Кличко

Ми так поспішали зробити для вас актуальну інфографіку, що допустили помилку. Щоб більше нікого не вводити в оману, ми видалили попередній допис. Перепрошуємо за неточності", – йдеться у повідомленні Yasno.

Автор: 

Київ (19793) Новий рік (551) ялинка (115)


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Топ коментарі
+16
Лучше бы вы на эти деньги сотню генераторов на фронт отправили падлы. Уверен там столько отмыли что денег и на коптеры остались бы.
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29.11.2022 01:53 Відповісти
+13
з жопоблоком, кацапськими фсб попами-3.14дерасами, іншими апроданцями-колоборантами !!!
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29.11.2022 02:26 Відповісти
+11
А нащо вона зараз взагалі? Хтось буде там хороводи водити?
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29.11.2022 01:33 Відповісти
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Ну, тогда и у нас дома тоже будет без фoнариков и гирлянд.
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29.11.2022 01:32 Відповісти
А нащо вона зараз взагалі? Хтось буде там хороводи водити?
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29.11.2022 01:33 Відповісти
Потрібна, людям потрібна. Скромніша чим завжди, але потрібна. Щоб боролись, щоб не опускались руки, щоб показати кацапам, що ми їх на бую вертіли, що вони нам свято не спаскулять. В інший містах , склріше за все, ні. Але у столиці так
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29.11.2022 03:24 Відповісти
Бо скоро Святого Миколая 6 грудня
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29.11.2022 06:10 Відповісти
Це гумор такий?
День ЗСУ 6 грудня.
Миколая 19 грудня.

Сьогодні - завтра погані хлопці ********* по нам вчергове сотню ракет і буде нам свято з ялинками, гірляндами, конфеті, при свічках з павербанками та повною ванною води.
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29.11.2022 09:28 Відповісти
Так, я знаю, шо Миколая 19 грудня, але зараз інетом гуляє така інфа, скоріш за все фейкова, що свята перенесли на 7 днів раніше.
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29.11.2022 17:16 Відповісти
Шо і Новий рік теж? 😁

Це стосується Різдва. І його ніхто не переносив - воно і було у всьому Світі 25 грудня.
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30.11.2022 08:20 Відповісти
Лучше бы вы на эти деньги сотню генераторов на фронт отправили падлы. Уверен там столько отмыли что денег и на коптеры остались бы.
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29.11.2022 01:53 Відповісти
Краще зелених плтрясти, там і на розробку яо вистачить, наскирдувпли за три роки
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29.11.2022 03:26 Відповісти
Сообщили, что во Львове свет будут давать 4 часа, а потом 16 часов света не будет. Это что за нахер? Наши энергетики доламывют, то что кацапы не смогли? Или это ДТЕК воду мутит?
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29.11.2022 01:59 Відповісти
Немає чого мутити , вже бульки пускаємо (( така ситуація , на жаль , майже повсюдно а не тільки у Львові ; центр також без електроенергії на невизначений термін .
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29.11.2022 02:06 Відповісти
Це так. Тоді навіщо видумувати, що дефіцит в енергосистемі 20 відсотків?
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29.11.2022 02:10 Відповісти
у львові не детек, у львові суркіси !!!
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29.11.2022 02:09 Відповісти
Будет ещё хуже, для тебя это новость!! Будет и одновременное отсутствие воды, света, газа, тепла- война в стране!!! И орки живые!!!
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29.11.2022 02:22 Відповісти
О! Таваріщь Шєфчєнка цитує кацапські сайти.
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29.11.2022 05:45 Відповісти
з жопоблоком, кацапськими фсб попами-3.14дерасами, іншими апроданцями-колоборантами !!!
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29.11.2022 02:26 Відповісти
Если бы Серый Волк в темном лесу не заговорил бы с незнакомой девочкой, он был бы жив...Не разговаривайте с незнакомыми людьми в лесу.
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29.11.2022 03:44 Відповісти
Тобто? Невиконання умов зі споживачем. Безкоштовно. За надтарифи. Не захочуть - раша, магадан і т.ін. Необхідне додати)
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29.11.2022 02:59 Відповісти
"Головна ялинка'' - це прутня, яку вигадали в москві.
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29.11.2022 04:15 Відповісти
Зрадників з ОП потрібно запрягти в динамо -машину , хай крутять і буде підсвічування для ялинки ))
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29.11.2022 04:50 Відповісти
А в Одесі друзі Путіна розкачують ситуацію: місто при каганцях і свічках, а рядом... Вміють же продаватися і зраджувати елегантно і бізнес одночасно ..."вдосконалювати" https://dumskaya.net/news/ledovaya-arena-more-sveta-i-prodazha-hleba-pri-s-170838/ua/

Одеський лунапарк, що розташувався багато років тому в парку Шевченка, як і раніше, «радує» містян атракціонами і великою кількістю світла - схоже, на режим суворої економії електроенергії його власникам просто наплювати.

У той час, як сотні тисяч одеситів цілодобово не отримують електрику, всі гірки, гойдалки, колесо огляду та інші засоби відбирання банківських квитків працюють і світяться, як новорічна ялинка, передає кореспондент «Думської».
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29.11.2022 04:59 Відповісти
"банківських квитків"
Боти ні разу не паляться.
Мабуть нова методічка - натравлювати одних українців на інших через нерівномірне розподілення енергії
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29.11.2022 08:37 Відповісти
Испанские болельщики в Катаре

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29.11.2022 05:40 Відповісти
я пропонував таку ялинку-MGM-31C Pershing II
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29.11.2022 05:42 Відповісти
Скажіть, а Санта ще не вирушив в подорож... Дзін-ля-ля, Дзін-ля-ля, дзін-ля-ля-ля-ля-ля-ля
Дзін-ля-ля, Дзін-ля-ля, дзін-ля-ля-ля-ля-ля-ля
Дзін-ля-ля, Дзін-ля-ля, дзін-ля-ля-ля-ля-ля-ля
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29.11.2022 06:25 Відповісти
🌿💐🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅
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29.11.2022 06:26 Відповісти
🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🐽
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29.11.2022 06:28 Відповісти
********* совок ніяк не вилізе з бошків дурнів...ще діда мороза запросіть провідати хлопців на передку.
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29.11.2022 12:31 Відповісти
 
 