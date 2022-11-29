Головна новорічна ялинка в Києві буде без підсвічування, - Yasno

У Києві до новорічних свят встановлять ялинку, але її не підсвічуватимуть.

Про це повідомляє енергокомпанія Yasno, передає Цензор.НЕТ.

"Дякуємо за ваші коментарі та корективи під інфографікою про "ціну" новорічної ялинки. Сьогодні було поставлено крапку на суперечках щодо встановлення головної ялинки країни. І, не знаємо як ви, але ми радіємо, що вона буде і рішенню щодо відсутності ілюмінацій на ній. Бо це означає, що вдасться зменшити значне додаткове навантаження на мережу. А, отже, і зменшити кількість потреб для відключень електроенергії.

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Ми так поспішали зробити для вас актуальну інфографіку, що допустили помилку. Щоб більше нікого не вводити в оману, ми видалили попередній допис. Перепрошуємо за неточності", – йдеться у повідомленні Yasno.