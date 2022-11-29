Головна новорічна ялинка в Києві буде без підсвічування, - Yasno
У Києві до новорічних свят встановлять ялинку, але її не підсвічуватимуть.
Про це повідомляє енергокомпанія Yasno, передає Цензор.НЕТ.
"Дякуємо за ваші коментарі та корективи під інфографікою про "ціну" новорічної ялинки. Сьогодні було поставлено крапку на суперечках щодо встановлення головної ялинки країни. І, не знаємо як ви, але ми радіємо, що вона буде і рішенню щодо відсутності ілюмінацій на ній. Бо це означає, що вдасться зменшити значне додаткове навантаження на мережу. А, отже, і зменшити кількість потреб для відключень електроенергії.
Ми так поспішали зробити для вас актуальну інфографіку, що допустили помилку. Щоб більше нікого не вводити в оману, ми видалили попередній допис. Перепрошуємо за неточності", – йдеться у повідомленні Yasno.
Будь ласка, зачекайте...
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День ЗСУ 6 грудня.
Миколая 19 грудня.
Сьогодні - завтра погані хлопці ********* по нам вчергове сотню ракет і буде нам свято з ялинками, гірляндами, конфеті, при свічках з павербанками та повною ванною води.
Це стосується Різдва. І його ніхто не переносив - воно і було у всьому Світі 25 грудня.
Одеський лунапарк, що розташувався багато років тому в парку Шевченка, як і раніше, «радує» містян атракціонами і великою кількістю світла - схоже, на режим суворої економії електроенергії його власникам просто наплювати.
У той час, як сотні тисяч одеситів цілодобово не отримують електрику, всі гірки, гойдалки, колесо огляду та інші засоби відбирання банківських квитків працюють і світяться, як новорічна ялинка, передає кореспондент «Думської».
Боти ні разу не паляться.
Мабуть нова методічка - натравлювати одних українців на інших через нерівномірне розподілення енергії
Дзін-ля-ля, Дзін-ля-ля, дзін-ля-ля-ля-ля-ля-ля
Дзін-ля-ля, Дзін-ля-ля, дзін-ля-ля-ля-ля-ля-ля